Guiada por su instinto, cruzaba al patio del vecino por un agujero en el cerco para sanar una pérdida: “Parecía saber que la necesitábamos”

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El verano pasado, Crystal y Seth Karnes estaban tomando un café en el patio trasero de su casa en Oklahoma cuando vieron a una perrita asomar la cabeza por un agujero del cero de madera que separaba su terreno del de los vecinos. Sin dificultad alguna, el animal se metió por el agujero y corrió hacia ellos, moviendo la cola con entusiasmo.

No era la primera vez que la pareja veía a la perra, llamada Bella. De hecho, días atrás la habían cruzado deambulando sola por el vecindario. Sabían que era parte de una familia que vivía calle abajo y que a menudo se escapaba de su propiedad, pero les preocupaba su seguridad.

. IG Here Comes Bella

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Pero esa tarde, Crystal y Seth se sorprendieron de lo rápido que Bella se sintió cómoda en su jardín. Luego de que hiciera un cariñoso saludo, inmediatamente se acostó panza arriba y pidió que la acariciaran.

La pareja se sorprendió cuando Bella regresó al día siguiente, y también al siguiente. Desde entonces, Crystal y Seth empezaron a esperar con ilusión las frecuentes visitas de Bella y rápidamente se enamoraron de su personalidad increíblemente extrovertida y cariñosa.

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Bella disfrutaba corriendo en círculos por el jardín de Seth y Crystal. Se sentaba sobre sus regazos para recibir caricias y luego volvía a correr y revolcarse en el pasto. A veces, después de un largo día de juegos y mimos, Bella se acurrucaba y se quedaba dormida en el sofá del patio trasero. “Siempre nos daba un poco de pena cuando Bella se iba de casa”, dijo Seth.

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Los días que Bella no pasaba a visitarlos, Crystal y Seth la extrañaban. Miraban con nostalgia el agujero del cerco de madera y deseaban que su cabecita asomara.

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“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no se trataba solo de la perra del vecino”, dijo Crystal a un medio local.

Ese verano, Crystal y Seth tuvieron que despedirse de su querida perra Dooney, su dachshund de 17 años que ya estaba viejita. “No estábamos listos para tener un perro en ese momento. Porque Dooney acababa de fallecer, y pensamos: ‘Vamos a darnos tiempo’. O eso creíamos”.

. FB Here Comes Bella

Sin darse cuenta, a medida que conocían mejor a Bella, ella les brindó consuelo y alegría. “No sé si Bella tenía un sexto sentido. Pero actuaba como si supiera que la necesitábamos”.

Crystal empezó a compartir las visitas de Bella en redes sociales, publicaba actualizaciones y vídeos de las aventuras de la pequeña chihuahua. Un vídeo resumen se hizo viral en TikTok, alcanzó más de tres millones de visualizaciones y convirtió a Bella en una sensación mundial. “Tiene más de 75.000 seguidores en Facebook”, dijo Seth. “Y recibimos mensajes de Dublin, Escocia, Indonesia y Filipinas”.

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Después de que Bella los visitara con regularidad durante algunos meses, sus tutores -sabiendo que la perrita les había tomado cariño- les comunicaron a Seth y Crystal que se mudaban y les pidieron que la cuidaran mientras se instalaban en su nuevo hogar. Por supuesto, la pareja no dudó en decir que sí.

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Mientras Seth y Crystal cuidaban de Bella, algo hizo clic en ellos. Sentían que la perrita siempre había sido parte de la familia. Por eso, se pusieron en contacto con sus tutores para preguntarles si podían adoptarla, y ellos aceptaron.

Bella, la perra que eligió su casa

La historia de Bella inspiró a Seth a escribir un libro infantil -Here comes Bella- que fue publicado el 2 de abril pasado. Disponible en Amazon, aborda el amor, la pérdida y el poder sanador de una nueva amistad. A través de sus páginas, ayuda a los niños a sobrellevar el duelo y el cambio y deja a los lectores con una sensación de consuelo, esperanza y la naturaleza perdurable del amor.

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Desde que vive con los Karnes, Bella no ha tenido ningún deseo de vagar por el vecindario ni de estar en ninguna otra casa que no sea la de su nueva familia. Finalmente encontró un hogar que le brinda el amor y el cariño que se merece, así que lo único que quiere es disfrutarlo. “Ella nos eligió”, dijo Seth. “Fue una conexión predestinada”.

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