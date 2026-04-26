Tenía 11 cachorros: creyeron oír un oso en el bosque y cuando encontraron al animal se llevaron una sorpresa

El dulce hallazgo ocurrió recientemente en una zona rural de Interlachen, Florida, cuando una pareja, que residía temporalmente en su casa de invierno, detectó ruidos inusuales provenientes del bosque de palmeras ubicado en la parte trasera de la propiedad. Durante la noche, el sonido similar a un gruñido grave generó confusión entre los dueños de casa, quienes inicialmente sospecharon la presencia de un oso. Los residentes mantuvieron la cautela ante la posibilidad de un encuentro con fauna salvaje, sin saber lo que se iban a encontrar más tarde.

La pareja pensó que se trataba de un oso (Foto: The Dodo)

Con la llegada de la luz solar a la mañana siguiente, los vecinos inspeccionaron el terreno con mayor precisión. En ese momento, descubrieron que el origen del ruido no era un animal salvaje, sino una perra de raza labrador negra que se encontraba en un estado avanzado de desnutrición junto a sus 11 cachorros recién nacidos. Ante la precariedad de la situación, la pareja empezó a contactarse con organizaciones dedicadas al rescate de animales, lo que derivó en la participación de voluntarios de Rocky’s Refuge Cat Rescue y posteriormente el Nala Sanctuary, dirigido por Nikki Kell. “Al principio pensaron… que era un oso”, aseguró Kell.

El equipo de rescate llegó al punto señalado y utilizó golosinas para acercarse a la perra, cuya desconfianza era evidente debido a su prolongado aislamiento. Nikki detalló a The Dodo: “Era evidente que ella estuvo sola durante mucho tiempo”. Además, los rescatistas detectaron una lesión en una pata trasera del animal, un factor que complicaba aún más su capacidad de supervivencia y la búsqueda de alimento. Pese a la debilidad física y el miedo lógico ante la presencia de extraños, el equipo destacó el temperamento dulce del ejemplar durante el proceso de captura.

Sarah y sus cachorros se están mejorando de su cuadro de salud (Foto: The Dodo)

Tras asegurar a la madre y a sus 11 crías, los voluntarios trasladaron a la familia hacia un granero cálido situado en las inmediaciones. Allí, el grupo pudo organizar la logística necesaria para el traslado definitivo a un hogar temporal. La perra, a quien el equipo bautizó como Sarah, encontró refugio en Moonshine Kennel, bajo el cuidado de una colaboradora identificada como Judy.

En este nuevo entorno, Sarah logró relajarse y cumplir con su labor materna sin las presiones del entorno salvaje. La directora de Nala Sanctuary relató la emotiva escena al observar el bienestar de los animales: “Ella se acostó con sus bebés y resultó visible que estaba aliviada. La perra se quedó dormida mientras movía la cola mientras sus hijos amamantaban”, comentó.

El equipo de rescate mantiene el seguimiento de la familia mientras Sarah recupera su peso y salud. “Hoy, Sarah cuida a 11 hermosos bebés”, precisó Kell, enfatizando que la intervención humana fue determinante, ya que los cachorros carecían de posibilidades reales de sobrevivir otro día en la intemperie del bosque bajo las condiciones registradas.

Actualmente, la madre y sus once crías aguardan por un futuro más estable dentro del refugio, donde reciben el tratamiento veterinario y la alimentación necesaria para completar su recuperación integral. Mientras tanto, desde la organización ya buscan familias que puedan adoptar a la madre y a todos los cachorritos para que les den un techo y no tengan que volver a pasar por ese sufrimiento.