Discapacidad: “Nadie te prepara para que tu hijo sea rechazado”

María Ayuso LA NACION

“Su hijo tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA). No va a poder vivir solo. No va a poder trabajar. No va a poder decir frases. No va...”. Para Carina Morillo hubo algo más difícil de atravesar que ese diagnóstico que le “perforó el cuerpo” en un consultorio sin ventanas. Fueron los prejuicios, la desinformación, la mirada inquisidora de los otros. Todo eso que se grafica en una puerta cerrada y se traduce en una palabra: exclusión. “Si hay algo para lo que la vida no te prepara es para que tu hijo sea rechazado. La discriminación no deja rastros en la piel, pero te deja el alma herida para siempre”, resume Carina, que en 2015 e inspirada en su hijo cofundó la Fundación Brincar por un Autismo Feliz.

Cuando la palabra autismo llegó a su vida y a la de su familia, Iván tenía 2 años y medio. Alexia –la hija mayor de Carina y Gilles, su marido–, no había cumplido 5. Los planes que venían “marchando sobre ruedas”, de pronto se desplomaron. Carina se había graduado a los 22 años, tenía un trabajo en el sector financiero, viajaba por el mundo organizando conferencias y su familia se había instalado en Luxemburgo por el trabajo de Gilles, que es francés. Cuando nació Iván, imaginó el colegio bilingüe al que iba a ir, que hablaría castellano con ella y francés con su papá, que luego vendrían la universidad y todo lo demás. “Pero cuando tenía 11 meses, empecé a sospechar que había algo que no iba por el camino habitual en su desarrollo. El autismo borró los planes que tenía y me dio una hoja en blanco”, cuenta Carina, autora de Plan B. Autismo y otra manera de estar en el mundo (Editorial Vergara).

Entervista a Carina Morillo

Hubo que recalcular, que empezar de nuevo. Y en ese trayecto la palabra “aceptación” fue para ella una de las claves. “Es cuando vos te decís: yo con esto voy a salir adelante. Joseph Campbell, un historiador y mitólogo que me encanta, dice que tenemos que estar dispuestos a librarnos de la vida que planeamos para tener la vida que nos está esperando –afirma–. Las oportunidades de encontrar poderes más profundos dentro de nosotros aparecen cuando la vida se pone más difícil. Ese volantazo fue uno de los mayores aprendizajes para mí”.

A pesar de los pasos que dimos como sociedad, convivir en la diversidad sigue siendo hoy un desafío enorme. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Carina subraya que las trabas para acceder a derechos elementales como la educación son cotidianas. “Las mayores barreras son invisibles, porque tienen que ver con lo que está en las cabezas de los demás, por eso son tan difíciles de sortear. Pero no hace falta ser un experto en discapacidad para incluir a otro. Son actos sencillos los que nos salvan y pueden transformar el día, los que te abren un mundo”, asegura.

Hoy Iván tiene 19 y trabaja en un emprendimiento de comidas congeladas, hace deporte, ayuda con las tareas hogareñas, comparte salidas con amigos. Es un “eterno aprendiz”, como lo describe su mamá: “Sigue aprendiendo cómo escribir, leer y pronunciar palabras. Siempre con una enorme sonrisa. Pienso en todos los ‘no’ y los imposibles que atravesamos y no lo puedo creer”.

Carina dice que uno de los mayores aprendizajes que tuvo con Iván fue que “una condición no define lo que una persona es capaz”. Y concluye: “Todos tenemos un don para desplegar y es una responsabilidad común construir esos puentes y espacios amables para que podamos ser parte”.

Hablemos de todo

Esta entrevista forma parte de “Hablemos de todo”, un proyecto de LA NACION que, a través de una serie de notas periodísticas, se propone profundizar en temáticas que continúan siendo tabú o difíciles de abordar, como abuso sexual en la infancia, violencia de género, educación inclusiva, bullying, trastornos de la alimentación y adicciones. Poner en palabras estas problemáticas sociales es el primer paso para visibilizarlas. El objetivo de este especial es derribar mitos y prejuicios, acercar historias inspiradoras y ofrecer un servicio brindando información útil acerca de dónde pedir asesoramiento o buscar más información.