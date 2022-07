La familia de Nicole, la niña de 8 años con parálisis cerebral, piensa comprarse una moto: “Gracias a todos los que ayudaron”

“La verdad estoy muy emocionada porque no pensamos que iba a ser así. Porque siempre nos prometían tantas cosas y nunca pasaba”, dice Nadia Huanco, desde su casa en las afueras de Tilcara. Después de una vida atravesada por promesas incumplidas y puertas que se cierran, la historia de su hija Nicole que salió publicada en LA NACIÓN tuvo respuestas inesperadas: una gran suma de dinero, un termotanque eléctrico y el compromiso de donarles una bicicleta para Nicole y construirles dos habitaciones más.

La nota contaba el enorme esfuerzo que hacen Nicole -que tiene parálisis cerebral y dificultad en la marcha- para ir todos los días caminando hasta la escuela y al hospital. Como el transporte público no llega a su casa en el cerro, solo pueden ir a pie hasta la ciudad de Tilcara, con riesgo a que Nicole se caiga en cualquier momento.

Nicole Huanco y su mamá van de la mano para que no se caiga por los caminos empinados de tierra y piedras Micaela Urdinez

“Nicole se vio en la nota y está feliz. Nos hemos sorprendido con cómo ayudaron las personas, con todas las llamadas que tuvimos de Argentina y de otros países. El lunes, martes y miércoles me llamaron todo el día, me mandaron mensajes y estuve respondiendo. Me llamaron de España y casi todas personas fueron de Buenos Aires, de Chaco, Formosa, Córdoba y otros lugares”, agrega Nadia del otro lado del teléfono.

Juan Carlos Bonifacio, un pastor evangélico que ayudó a la familia de Nicole a construir una habitación más en su vivienda y la rampa para su tío Emanuel que se maneja en silla de ruedas, fue el que canalizó la ayuda. “Se fueron contactando diferentes personas que querían ayudar. Algunos me pedían el contacto de Nadia y otros querían conocer más en detalle la situación de Nicole para saber cuál era la mejor manera de colaborar”, señala.

Atacar lo urgente

Cuando Nadia fue al banco para ver cuánta plata se había recaudado no podía creer el monto: $622.000. El objetivo a corto plazo es resolver lo urgente. “Estamos viendo si podemos comprar una moto para poder llevar a Nicole. Ahora tengo que averiguar los precios. O sino un lavarropas porque con este frío se nos complica lavar”, cuenta esta mamá soltera que se recibió de docente de educación especial.

En la casa de los Huanco viven siete personas y se reparten en dos cuartos. No tienen agua caliente y necesitan adaptar el baño para que Nicole y Emanuel lo puedan usar. “También nos donaron un termotanque eléctrico que nos lo van a venir a instalar esta semana y la que viene. Y la Agencia Nacional de Discapacidad se comunicó para construirnos dos piezas en casa”, cuenta esperanzada Nadia.

Nadia es maestra especial y le prepara distintos materiales para que Nicole termine de aprender a leer y a escribir Micaela Urdinez

Otra deuda pendiente es poder conseguir unas valvas ortopédicas que el traumatólogo de Nicole le sugirió que use. “Fui a consultar pero la obra social no nos cubre. Desde el Ministerio de Salud están haciendo el trámite pero esto fue hace un mes y estamos esperando”, reclama Nadia.

Nicole ama pintar, dibujar y el color rosa. Su sueño es poder tener una bicicleta rosa con rueditas. Si bien algunas personas que comprometieron a hacérsela llegar, todavía no la tiene en su casa para poder disfrutarla. “Me llamó una agencia de turismo y me dijo que van a venir en el verano a darle la bici a Nicole. Dicen que vienen de pasada y se la dejan acá. Con todo esto vamos a estar mejor. Estamos muy felices y agradecidos con todas las personas, que fueron un montón, y estuvieron ayudando”, concluye Nadia.

COMO AYUDAR

Las personas que quieran ayudar a Nicole y a su familia pueden:

-comunicarse con el Pastor Juan Carlos Bonifacio al +54 9 3885 14-6863.

- donar directamente en la cuenta de Nadia Huanco

BANCO MACRO

NRO 421509476306588

CBU 2850215340094763065888