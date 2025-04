Vivir en alerta: “Cuando tenés la cabeza ocupada en qué vas a comer, cuesta mucho más estudiar”

¿Es posible hablar de meritocracia en un país en el que más de la mitad de los niños son pobres? ¿Hasta dónde pueden llegar cuando les falta todo y no tienen sus derechos básicos asegurados? Este fue el tema de la charla que mantuve con Florencia Martínez, co-fundadora de Volando Alto, una ONG que trabaja en alfabetización inicial en Concordia, en el tercer episodio del podcast Hambre de Futuro.

“Creo que solo puede hablar de meritocracia el que no puso los pies en el barro. Es muy compleja la realidad. Pensar en el sobrevivir todo el día, es tremendo. Lo único que nos diferencia es el lugar en el que nacimos. Creo que el mundo se divide entre las personas con oportunidades y las personas sin oportunidades. El lugar de nacimiento en algún punto te condiciona si no hay otro que te acompañe y te diga que vos podés”, afirma Martínez, quien nació en Concordia y todos los días se enfrenta con situaciones extremas como el trabajo infantil, situaciones de abuso intrafamiliar, adicciones e indigencia.

“Una de las grandes dificultades con la que nos encontramos es con el tema del acceso a los alimentos. Hoy nosotros tenemos que luchar con no acostumbrarnos a que los chicos nos digan que comen una sola vez al día en la escuela, en nuestro centro, en distintos lugares en los que les damos acceso a eso. Para ellos, es una ventaja tener un basural cerca al cual recurrir”, dice para retratar hasta qué punto las familias se encuentran en un umbral supervivencia.

Martínez cuenta que Volando Alto arrancó por la alfabetización inicial, pero en el camino se encontraron con un montón de desafíos que ponían en riesgo la trayectoria educativa de los niños: hacinamiento, chicos con piojos comiéndose el cuero cabelludo, no tener baño, chicos que tienen que salir a trabajar para ayudar en la casa.

“Las vidas de los chicos son durísimas. Los organismos que debieran estar y no funcionan. Hoy en día los chicos se caen de la escolaridad y no pasa absolutamente nada. Tenemos muchos casos de chicos escolarizados y no saben leer ni escribir. Cuando tenés la cabeza ocupada en qué vas a comer, si hoy no me pegan, cuesta mucho más estudiar”, agrega y suma otra arista de esta realidad: la salud mental de estas personas y de cómo repercute vivir en esa situación a nivel psicológico.

“Esta gente nunca pasó por un psicólogo o por una psicopedagoga. Cuando uno tiene estos encuentros persona a persona, de corazón a corazón, no hay uno que no te diga que quiere salir adelante, no hay uno que no te diga que lo intentó y no pudo. Hay muchos prejuicios sobre ellos y para trabajar con estas realidades hay que descalzarse, sacarse todos los prejuicios y escuchar. Es más fácil hacer que no hacer. Cuando ves a estos chicos con Hambre de Futuro, cómo no vas a intentar hacer todo lo posible para darles más oportunidades”, concluye Martínez.

Micaela Urdinez Por