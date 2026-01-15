“La mayoría no son porteñas”: volvió a crecer la cantidad de personas en situación de calle en CABA

¿Q u é pasó? El Gobierno porteño actualizó la cifra de la población en situación de calle en la Ciudad: contó 5176 personas. El censo fue hecho en noviembre de 2025. El número revela un aumento del 27,83% con respecto al relevamiento que se había hecho en noviembre de 2024, cuando se registraron 4049 personas.

¿Por q u é es importante? Si bien se trata de un problema que comparten las grandes ciudades del país, CABA es la única jurisdicción que hace un censo y cuenta con una política específica, lo que permite entender mejor las raíces de la problemática.

El primer relevamiento fue hecho en noviembre de 2017 y contabilizó a 1602 personas. Desde entonces, la tendencia siempre fue a la suba.

¿Por q u é crece la cantidad de personas q u e vive en esas condiciones? Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, asegura que existen tres factores centrales:

Crisis económica : “Hasta que no haya una reactivación real, esta va a ser una de sus consecuencias”, agrega Mraida y habla de “años de fragilidad económica”.

: “Hasta que no haya una reactivación real, esta va a ser una de sus consecuencias”, agrega Mraida y habla de “años de fragilidad económica”. Agravamiento de cuadros de salud mental, consumo de sustancias y la ruptura de vínculos familiares : “Aun en ciudades sin fragilidad económica como la que atraviesa nuestro país, se ve el incremento de esta población como consecuencia de estas problemáticas”, dice el funcionario. Y amplía: ”Por el contrario, cuando hay red familiar u otro tipo de vínculos, puede haber cuadros de salud mental o de adicciones y la persona no termina en la calle”.

: “Aun en ciudades sin fragilidad económica como la que atraviesa nuestro país, se ve el incremento de esta población como consecuencia de estas problemáticas”, dice el funcionario. Y amplía: ”Por el contrario, cuando hay red familiar u otro tipo de vínculos, puede haber cuadros de salud mental o de adicciones y la persona no termina en la calle”. Falta de políticas públicas en otras jurisdicciones: “La mayoría de las personas en situación de calle que están en la Ciudad no son porteñas. La mayoría proviene de la provincia de Buenos Aires (39%). Si el distrito más populoso del país no tiene una política al respecto, es de esperar que la cifra en CABA siga aumentando”, concluye.

Principales hallazgos de este n u evo censo

3563 personas (el 68,8% del total) están alojadas en los Centros de Inclusión Social de la Ciudad o paradores. Es decir, no duermen en la calle .

. Las demás, 1613 personas, pasan el día y la noche en plazas, veredas y la vía pública en general. De ellas, 140 pasaron la temporada más cruda del invierno pernoctando en micros especialmente dispuestos por la Ciudad para tal fin.

en general. De ellas, 140 pasaron la temporada más cruda del invierno pernoctando en micros especialmente dispuestos por la Ciudad para tal fin. El 88% del total tiene entre 19 y 59 años, es decir que se encuentran en edad económicamente activa .

. Entre la población que está en la calle, hay 10 chicos : 1 niña de menos de 15 años y 9 adolescentes de entre 15 y 18 años. Es l a cifra más baja desde que se hace el censo . Hace un año había 39 niños y adolescentes y en abril de 2023 llegó a haber 62.

: 1 niña de menos de 15 años y 9 adolescentes de entre 15 y 18 años. Es l . Hace un año había 39 niños y adolescentes y en abril de 2023 llegó a haber 62. El 83% son varones, el 14% mujeres y el resto se desconoce.

El 67,1% nació fuera de CABA: el 39,5% es originario de la provincia de Buenos Aires, el 19,3% nació en otra provincia y el 8,3%, en otro país.

¿Q u é datos son los más preoc u pantes? En primer lugar, un tercio de quienes viven en la vía pública llevan un año o menos en calle. Esta información habla de un agravamiento reciente de las condiciones de vida para los sectores más vulnerables. También significa que el rechazo a los paradores no es exclusivo de las personas con experiencias crónicas en la calle, más reacias a las reglas que imponen estos espacios y con una mirada de desconfianza hacia ellos. El ministro Mraida añade un factor más: “A veces no van porque no saben que existen”.

En segundo lugar, el aumento de las “ranchadas”. Se contabilizaron 29 puntos de asentamiento de dos o más personas con algún objeto o construcción precaria. En el relevamiento de noviembre de 2024 la cifra era de 18.

Desde el Gobierno porteño consideraron que, desde noviembre de 2023, cuando se habían contabilizado 47, se viene registrando una baja sostenida. “Nos parece que el número de noviembre de 2024 fue algo atípico. Nuestro objetivo es llevarlo a cero, pero valoramos la tendencia”, concluye Mraida.

