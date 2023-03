Mirta Noemí Aguirre está perdida desde el 18 de junio de 2014

escuchar

Parecía ser un día más en la vida de Mirta Aguirre. Después de dejar a su hija del corazón en la escuela, fue a hacer unas compras. Las imágenes del supermercado, en las que se la ve con su cartera y una bolsa, son el último rastro que se tiene de Mirta desde el 18 de junio de 2014. Nunca volvió a retirar a la nena de la escuela. Nunca se volvió a saber de ella.

Mirta tenía 48 años y vivía en Costa Azul, una localidad balnearia pequeña ubicada entre San Bernardo y La Lucila del Mar, en la provincia de Buenos Aires Trabajaba como empleada de limpieza y solía ir a una iglesia evangélica. Se había separado de su pareja y su única familia era esa niña pequeña, hija de su exmarido, a la que consideraba su hija.

“Jamás la hubiera abandonado. Siempre decía que la nena era la hija que no había tenido. Vivía por y para ella”, dice Rocío, una asistente social que había conocido a Mirta tiempo antes y con quien hablaba de vez en cuando. Tanto es así que, al momento de la separación, la nena quiso irse con su madrastra. La consideraba su mamá, era quien la había criado desde los tres años.

Mirta no tenía familia en la Costa. Había llegado hasta allí, justamente, para alejarse de unos pocos familiares que vivían en el Conurbano. Hoy nadie reclama por el esclarecimiento de su desaparición.

Hasta donde Rocio sabe, ocho años más tarde, no hay hipótesis claras sobre lo que pudo haber pasado con Mirta. “Ella se quejaba de que un chatarrero la acosaba, decía que lo había denunciado varias veces”, apunta la mujer. Sin embargo, no sabe cuánto se investigó esa línea: “Lamentablemente, no hay familia que luche para que se esclarezca su desaparición. Es triste, pero naturalizamos que Mirta no está”.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470