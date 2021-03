Personas en situación de calle: qué puedo hacer para ayudarlas

Cada día y cada noche, miles de personas en la Ciudad desmienten aquello de que “la calle no es un lugar para vivir”. Son niños solos, familias completas, adultos y adultos mayores que padecen a diario la odisea de vivir a la intemperie. Las cifras certeras más recientes provienen de un censo realizado por organizaciones sociales y organismos estatales en 2019. Allí contabilizan a 7251 personas, de las cuales 871 eran chicos.

Existen organismos estatales y una gran red de organizaciones sociales dedicadas a contener, de manera más o menos eficaz, todas estas realidades. Pero ante la evidencia de que falta mucho por hacer, del nuevo aumento de los casos de coronavirus y que las bajas temperaturas son el preanuncio de la llegada del frío, hay varias formas en que la ciudadanía puede acompañar a estas personas. El arco de acciones posibles es variado y requiere diferentes niveles de compromiso. En todos los casos solo hay una condición necesaria: hacer a un lado los prejuicios.

“Nadie elige vivir en la calle”

De todos los estigmas que pesan sobre las personas en situación de calle, hay uno que le duele especialmente a Mariela Fumarola, fundadora de Caminos Solidarios, una organización que trabaja con personas en situación de calle. “Por ignorancia, hipocresía, falta de empatía o incapacidad para ponerse en los zapatos del otro, se suele creer que la gente está en la calle porque quiere. Y nadie en su sano juicio elige vivir en la calle. Estamos hablando de personas, solo que se encuentran en situación de pobreza. Llegaron a esa situación por cosas de la vida que no podemos cuestionar. No somos quienes para hacerlo. Vienen de generaciones de mucha pobreza y violencia”, sostiene.

Por su parte, Fabián Ferraro, uno de los directores de Defensores del Chaco, agrupación que brinda contención social a niños de contextos vulnerables a través del deporte, el arte y la educación, habla de la importancia de conectar con la realidad y las necesidades de estas personas. Sabe de lo que habla. Ferraro vivió en la calle entre los 6 y los 12 años. “A mí me pasaba que me decían: yo no te doy plata, te voy a comprar algo. Y salían del supermercado con un paquete de fideos. Lo hacían con la mejor buena voluntad, pero yo estaba en la calle todo el día, no había manera de que pudiera convertir esos fideos duros en comida”, recuerda.

¿Cómo hacer, entonces, para que cada gesto ciudadano conecte con necesidades reales y concretas? Los referentes consultados aportan algunas ideas:

Ante todo, acercarse y presentarse . Preguntarle a la persona qué necesita. Consultarle si quiere ir a un parador, si tiene documento, si necesita hacer algún trámite, o alguna llamada telefónica.

. Preguntarle a la persona qué necesita. Consultarle si quiere ir a un parador, si tiene documento, si necesita hacer algún trámite, o alguna llamada telefónica. Si la persona no quiere ir a un parador, acercarle una frazada, abrigo o comida caliente . En caso de no estar dentro de nuestras posibilidades, avisarle a los vecinos o los comercios aledaños. Lo fundamental es hacer que esa persona se haga visible para los demás.

. En caso de no estar dentro de nuestras posibilidades, avisarle a los vecinos o los comercios aledaños. Lo fundamental es hacer que esa persona se haga visible para los demás. En caso de que la persona o la familia manifieste deseos de ir a un parador, llamar a la línea 108, que ofrece atención inmediata a personas en situación de calle. El operador va a proporcionar un número de gestión. Tenerlo a mano por si no pasan o se demoran más de la cuenta y hay que volver a llamar.

que ofrece atención inmediata a personas en situación de calle. El operador va a proporcionar un número de gestión. Tenerlo a mano por si no pasan o se demoran más de la cuenta y hay que volver a llamar. La contención en un parador consiste en dormir en una cama, bajo techo. Pero a la mañana siguiente la persona debe abandonar el lugar y vuelve a la calle . Para ingresar a un parador es requisito que tenga DNI.

. Para ingresar a un parador es requisito que tenga DNI. No perder de vista que hay organizaciones sociales que también trabajan la temática y hacen recorridas. Hablar con alguna de ellas. Especialmente cuando haya personas en consumo (no se las ingresa a los paradores) o niños, para que nos brinden asesoramiento o puedan darle al caso algún tipo de seguimiento.

que también trabajan la temática y hacen recorridas. Hablar con alguna de ellas. Especialmente cuando haya personas en consumo (no se las ingresa a los paradores) o niños, para que nos brinden asesoramiento o puedan darle al caso algún tipo de seguimiento. Tener en cuenta que las personas en situación de calle también necesitan contención psicológica y seguimiento , ya sea para conseguir un trabajo como para poder sostenerlo. También un celular, aunque sea viejo, y ropa para salir a buscar trabajo. Los referentes destacan el rol de las organizaciones sociales en este sentido. Contactarlas y, de resultar posible, ofrecerles algún tipo de colaboración.

, ya sea para conseguir un trabajo como para poder sostenerlo. También un celular, aunque sea viejo, y ropa para salir a buscar trabajo. Los referentes destacan el rol de las organizaciones sociales en este sentido. Contactarlas y, de resultar posible, ofrecerles algún tipo de colaboración. De cualquier manera, no desestimar el valor de acercar un plato caliente de comida, abrigo o una frazada , sobre todo ante la inminencia del frío. También kits de higiene de prevención frente al coronavirus: alcohol en gel o spray, jabón y barbijos, entre otros elementos.

, sobre todo ante la inminencia del frío. También kits de higiene de prevención frente al coronavirus: alcohol en gel o spray, jabón y barbijos, entre otros elementos. Sumarse como voluntario en las organizaciones que hacen recorridas –hay varios protocolos por la pandemia– o donando dinero para la compra de alimentos, kits de higiene y otros elementos esenciales.

Algunas organizaciones que trabajan con las personas en situación de calle:

Caminos Solidarios: la página web es: https://caminossolidarios.com.ar/ Teléfono: (011) 1538696849. WhatsApp: (+54 9) 11-3869-6849

Amigos en el Camino: en Facebook se puede conocer más del trabajo que hacen y colaborar a través de https://amigosenelcamino20.wixsite.com/donaramigos. Para contactarse: amigosenelcamino@gmail.com; WhatsApp: (+54 9) 11-5838-7458.

Lumen Cor: una red de voluntarios que brinda asistencia habitacional, alimentaria, laboral, psicológica y jurídica. Se pude ayudar de diferentes formas: https://www.lumencor.org. Para contactarse: fundacion@lumencor.org; WhatsApp: (+54 9) 11-2714-7078

