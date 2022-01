Habló el hombre al que intentaron prender fuego mientras dormía en la calle

“Yo no me había dado cuenta. Vino un hombre a avisarme”, declaró esta mañana Jonathan, el indigente que en la madrugada del 26 de diciembre estuvo a minutos de morir envuelto en llamas. Fue un transeúnte el que despertó a la víctima, que contó que solo tuvo heridas en los pies. “Eh, flaco, te estás prendiendo fuego”, le advirtió el desconocido.

“No conozco a la señora”, agregó la víctima, desconcertado por el brutal ataque que sufrió. Si bien el hecho ocurrió una semana y media atrás, se hizo público en las últimas horas con la difusión de las imágenes de la agresión. En las filmaciones se observó cómo una mujer prendió fuego con un encendedor el lugar donde Jonathan dormía con sus pertenencias, en el barrio porteño de Pompeya.

Una mujer prendió fuego a un indigente que dormía en el barrio de Pompeya

El fuego arrasó con lo poco que tenía el indigente. “No me quedó nada. Tenía un colchón, algo de ropa. Me quedé con lo puesto”, contó el hombre y agregó que “ni el carro quedó” en pie.

“No me lo merezco”, reflexionó luego Jonathan y pidió que se haga justicia por el ataque que sufrió. Al momento del episodio el hombre estaba en el refugio improvisado sobre la avenida Cobo al 1200.

Esta mañana, Fabián, el dueño del local en cuyo frente ocurrió el incendio, relató ante los medios que Jonathan está hace tiempo con su pareja y su perro en el barrio y es “conocido por todos los vecinos”.

“Son tranquilos. A veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo”, afirmó.