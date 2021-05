“Quiero ser adoptada y comenzar a conocerlos ahora”: el pedido de una chica que hace cuatro años espera una familia

Su nombre real empieza con D. En esta nota, para preservar su identidad, vamos a llamarla Denise. Hace poquitos días cumplió 14 años y desde hace cuatro y medio, cuando se declaró su situación de adoptabilidad, espera ansiosa que se cumpla su anhelo más profundo: tener una familia.

Para ampliar la búsqueda y restituirle ese derecho fundamental cuanto antes, el Juzgado de Familia Nº 4 de La Matanza lanzó una convocatoria pública para todas aquellas personas que sientan que pueden asumir el enorme compromiso de ahijarla. Cuando desde el juzgado le contaron a la adolescente que iba a difundirse su historia en LA NACION, ella, en una carta que dictó por teléfono, decidió presentarse así: “Hola soy D., tengo 14 años y estoy en 2° año de ESB, me gusta estudiar, leer y tener amigas. Estoy en un hogar y desearía tener una familia. Quiero ser adoptada y comenzar a conocerlos ahora, contarles cómo soy y saber sobre ellos. Soy buena alumna, pero quisiera que me ayuden a hacer las tareas de la escuela y me lleven a pasear. Deseo hacer teatro, handball y baile. Quisiera que la familia esté conformada por un papá o dos papás, o un papá y una mamá, con o sin hijos”.

La carta que Denise le dictó por teléfono a un referente del juzgado que lleva su expediente, para que pudiera darse a conocer su voz en esta nota

Además de lo que cuenta en su carta, a Denise le interesa el patín, el skate, las acrobacias y artes plásticas. Es estudiosa, le va bien en la escuela y tiene muchas ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas.

Su espera habla de la de muchos otros. Como ella, son decenas las y los preadolescentes y adolescentes que aguardan en los hogares tener una familia. “¿Cuándo me toca a mí?”, es la pregunta que, al igual que Denise, se repiten al ver cómo los más chiquitos –incluso los que llegaron después–, se van primero. Cada día que pasa es una carrera contra el tiempo: saben que con los años, las posibilidades de ser adoptados disminuyen. Y es que las aspiraciones de la mayor parte de los postulantes a adoptar –que esperan niños de hasta dos años– contrastan fuertemente con la realidad de muchos de las chicas y los chicos declarados en adopción. En general, tienen más de seis años, pueden ser parte de grupos de hermanos y tener algún tipo de discapacidad o problema de salud.

Para que todas las chicas y los chicos que hoy esperan ser adoptados puedan encontrar una familia, entre otros desafíos está el derribar los mitos y prejuicios sobre la posibilidad de ahijar a chicos más grandes: desde que es el equivalente a zambullirse en una misión imposible, hasta que los padres se van a perder las “mejores etapas”. Laura Salvador, cofundadora de Ser Familia por Adopción, adoptó a Luchi, su hijo, cuando tenía casi 13 años. Asegura que la adopción de chicos más grandes es posible siempre que exista información, preparación, se derriben temores y fantasías. “Va a haber dificultades y hay que conocer de antemano cuáles son las problemáticas que habrá que atravesar. Hay muchos miedos: ser padre de un adolescente no es fácil para nadie. Imaginate si de repente llega a tu casa y cuando lo retas te dice: ‘Vos no sos mi papá’”, explica. Considera que la única forma de ganarle a los fantasmas es aprendiendo, charlando con otros papás y yendo a grupos.

Los especialistas advierten que construir el vínculo familiar, como en todo proceso adoptivo e independientemente de la edad que tenga el chico, siempre lleva tiempo, paciencia, amor y compromiso. “Estos chicos generalmente vienen con una vivencia muy dolorosa de la figura del padre o la madre. De la noche a la mañana nadie puede cambiar esa idea. Creemos que es el adulto el que se tiene que preparar”, sostiene Salvador.

El 17 de abril, el día de su cumpleaños, Denise sopló las velitas en el hogar donde vive actualmente en la provincia de Buenos Aires. Su deseo fue uno: que el año que viene pueda hacerlo en familia.

Si pensás que sos la familia que Denise necesita, contactate con: regcentraladopcion@scba.gov.ar; el número de referencia de la convocatoria es: 17319.