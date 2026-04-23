Vieron una cabecita asomar por la chimenea y al descubrir lo que pasaba llamaron a los bomberos: “La rápida actuación permitió el rescate”

En medio de la enorme cantidad de contenidos que se comparten a diario en redes sociales, algunas historias logran destacarse y generar un impacto más profundo, especialmente cuando tienen a los animales como protagonistas. Así ocurrió con un rescate que rápidamente se volvió viral: el equipo de Michigan Humane recibió un llamado tan inesperado como preocupante, en el que una persona aseguraba haber visto a un cachorro atrapado en la chimenea de una casa abandonada, sin poder bajar por sus propios medios.

Tal y como dieron a conocer en el portal The Dodo, rescatistas llegaron de inmediato y se encontraron con una escena angustiante: la cabeza de un cachorro marrón y blanco sobresalía desde lo alto de la chimenea, con el cuerpo cubierto de suciedad y una mirada que reflejaba cansancio y tristeza. Ante el riesgo estructural de la vivienda, descartaron ingresar y pidieron ayuda. “Los cimientos de la casa se derrumbaron, así que llamamos al Departamento de Bomberos de Detroit”, explicaron. Minutos después, los bomberos desplegaron una escalera aérea para alcanzarlo desde el exterior.

Vieron una cabecita asomar por la chimenea y al descubrir lo que pasaba llamaron a los bomberos

El pequeño, que luego fue bautizado como Stack, temblaba por el miedo. “Stack estaba bastante nervioso durante el rescate”, contó Abigail Roegner, agente de campo, y agregó que decidieron guardar silencio para no asustarlo más: “Notaron que así asomaba la cabeza un poco más”.

Para su sorpresa, la estrategia funcionó. “Una vez que los bomberos llegaron hasta él, pareció calmarse un poco”, relató Roegner. Con extremo cuidado, lograron sacarlo y lo sostuvieron en brazos hasta llegar a tierra firme, donde recibió contención y cariño.

El instante en que el cachorro fue asistido por los equipos de rescate (Foto: The Dodo)

“Una vez que se calmó, le reconfortó mucho que lo abrazaran”, agregó. Aunque estaba delgado y se estima que había sobrevivido solo uno o dos días en esas condiciones, su recuperación fue rápida. En el Centro Mackey de Detroit comenzó a mostrar su verdadera personalidad: “Era como un cachorro en toda regla, feliz de ver a todos y de comerse los bocadillos”, recordaron.

El perrito fue bautizado como Stack y adoptado poco después del rescate (Foto: The Dodo)

Tras algunas semanas de alimentación y cuidados, Stack estuvo listo para un nuevo comienzo. El 13 de abril participó en un programa televisivo local para encontrar hogar, y la respuesta no se hizo esperar: “Fue adoptado esa misma tarde”, confirmaron desde Michigan Humane.

Así, su historia tuvo un giro inesperado: de quedar atrapado en una chimenea a tener una familia definitiva en cuestión de semanas. “Las buenas decisiones, la rápida actuación y la presencia de las personas adecuadas en el momento oportuno hicieron posible este rescate”, concluyeron, dejando en claro que, a veces, la empatía y el trabajo en equipo pueden cambiarlo todo.