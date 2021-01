Alejandro Frigerio. “Los argentinos somos mucho más racistas de lo que creemos”

El sociólogo y antropólogo Alejandro Frigerio considera que, a lo largo de 2020, el racismo fue tema de debate como nunca antes. La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, ocurrida el 25 de mayo último, sirvió de disparador para que amplios sectores de la sociedad argentina comenzaran a preguntarse cuánto de aquella violencia nos era realmente ajena. Aunque sin acuerdo unánime al respecto, la discusión volvió a tener un nuevo pico hace semanas, cuando se difundieron tuits racistas de algunos miembros de Los Pumas.

“Vivimos en una sociedad que fue despiadada con el diferente durante mucho tiempo. Y todavía lo somos”, asegura este especialista, investigador principal del Conicet, cuyo radar siempre está orientado hacia la diversidad étnica, cultural y religiosa (su blog “Diversa” es un claro ejemplo).

Miembro del Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (Geala), con sede en el Instituto Ravignani, Frigerio está convencido de que el racismo está tan presente como invisibilizado en nuestra sociedad, y apela al compromiso individual en pos de superarlo: “No podés pedir que el Estado haga algo si vos no hacés nada”, sostiene.

Los argentinos, ¿somos racistas?

(Piensa.) Sí, somos bastante racistas. Es difícil hacer un ranking, pero somos mucho más de lo que creemos. Creemos que no es un problema local pero sí lo es. Cualquier persona que no sea percibida socialmente como blanca o que sea percibida socialmente como insuficientemente blanca te va a decir que sí, que sufrió una serie de episodios de discriminación o de disminución de su persona a lo largo del tiempo por ese tema.

El que yo cometa uno de esos actos de discriminación, ¿me convierte en una persona racista?

Yo prefiero hablar de actos o actitudes racistas. Las actitudes racistas están muy extendidas, lo que no quiere decir que las personas sean racistas.

¿A qué se refiere con actos o actitudes racistas?

Una de las formas más comunes en la Argentina es la extranjerización: pensar automáticamente que una persona negra no es argentina. Eso no me hace un racista. Pero es una actitud discriminatoria o estereotipante. Otro ejemplo es esta idea de que las personas son buenas para ciertas cosas y malas para otras. Entonces se dice que los negros son buenos para bailar, tienen mucho ritmo, juegan bien al básquet y son buenos para los deportes; pero serían malos empleados, poco confiables. Que les gusta divertirse, que son buenos sexualmente pero no lo son para relaciones serias y prolongadas. Todos somos pasibles de cometer actos que conllevan cierto grado de racismo. Y esto es por la poca conciencia que tenemos en el país sobre temas raciales.

Sin embargo, es frecuente que se crea que no hay racismo en nuestro país porque no hay crímenes de odio ni proliferan actitudes hostiles.

Nosotros pensamos que, para que haya racismo, tiene que haber una situación como la de los Estados Unidos o el apartheid sudafricano. En América latina, en casi todas las sociedades, se expresa de una forma mucho más sutil pero muy presente. Las personas blancas de clase media difícilmente se van a identificar con eso porque no lo sufrieron y no lo sufren. Y como no lo ves tan abiertamente pensás: “No, bueno, es una joda, es un chiste”. Pero cuando te hacen ese mismo chiste a lo largo de toda tu vida, se convierte en algo pesado que afecta seriamente la identidad de las personas, su bienestar, sus posibilidades de conseguir determinados trabajos, sus posibilidades de conseguir determinadas parejas, su bienestar cotidiano, digamos.

¿De qué otras maneras que no sea a través de chistes se puede segregar a una persona?

Hay dos formas muy importantes de segregar a la gente por su fenotipo y por su tono de piel sin hablar de raza, que son el requisito de la buena presencia cuando uno busca trabajo y la portación de rostro en encuentros con la policía. La buena presencia muchas veces es si tenés un fenotipo lo suficientemente blanco o no. Y la portación de rostro básicamente es que la policía puede discriminar a una cantidad de gente que no luce lo suficientemente blanca y eso la vuelve sospechosa en ciertos lugares. No es un tema que esté lo suficientemente debatido en la Argentina. Fijate el lío este que hubo con los rugbiers, que muestra muy claramente cómo funciona el racismo en la Argentina.

Frigerio: "Hay dos formas muy importantes de segregar a la gente por su fenotipo y por su tono de piel sin hablar de raza que son la portación de rostro en encuentros con la policía y el requisito de la buena presencia cuando uno busca trabajo" PATRICIO PIDAL/AFV

¿Cómo leyó ese episodio?

Hubo indignación y está muy bien, porque antes el caso no hubiera tenido tanta visibilidad. Pero después de la primera ola de indignación la reacción fue: “Y bueno, pero eran chicos”. Otra reacción fue: “Se la están agarrando con ellos porque son rugbiers, se la están agarrando con el rugby” o “Se la están agarrando con determinada clase social, y esto en realidad tiene intenciones políticas”. Si leés los editoriales de los diarios, es muy terrible porque prácticamente lo descartan como una operación política.

¿Faltaron interpretaciones más profundas?

Lo que nadie se preguntó fue ¿por qué una cantidad de pibes de esa edad sistemáticamente hacían tuits racistas? ¿Qué pasaba con las familias, con los amigos, con toda la gente que les puso likes a esos tuits y que los compartió? Tenían una aprobación social importante. Esta era una oportunidad para reflexionar sobre un comportamiento de la sociedad argentina y preguntarnos cómo hacer para que esto nos sirva a todos. Porque los pibes que acá se burlan de la mucama son los que en el interior están saliendo a chinear y a iniciarse con empleadas domésticas, chicas más pobres, la violan, las fuerzan… digo este tipo de cosas se expresan en un tuit y en una violación en manada.

Pese a que ocurre todo esto, para un sector de la sociedad el racismo no existe. ¿Cómo se explica?

Porque en la Argentina está esta idea de que somos un país blanco y que en un país blanco no hay razas. Y si no hay razas, no puede haber discriminación racial. Hay originarios, ahora hay afros y hay blancos. Y después está toda esta cantidad de gente que se descalifica como “negros” pero se dice que se los discrimina por otras cuestiones, por su pertenencia a cierto sector, porque tienen ciertos comportamientos culturales, porque escuchan cumbia, porque se visten de cierta forma. Hay todo un sistema de pensamiento si se quiere, que niega todo lo racializado porque desde que construimos nuestra imagen ideal de cómo somos los argentinos, los argentinos somos blancos.

Así y todo, este año se habló más de racismo, ¿por qué?

Con la muerte de George Floyd se empezó a discutir el tema del racismo de una forma en la que antes no se discutía. En ese sentido, este año fue muy interesante porque, por ejemplo, grupos como Identidad Marrón, como Diafar, o la Comisión 8N empezaron a tener mayor visibilidad en medios masivos. Se habló mucho más pero, a su vez, hubo todo un contramovimiento, una reacción en contra: “¿Cómo vas a hablar de raza? Están queriendo importar un problema que es de otras sociedades”. Sale la noticia de que van a hacer una comisión en el Inadi para el reconocimiento histórico de la comunidad afroargentina y aparecen catedráticos en los medios negando el racismo.

Desde el Estado, ¿reconoce gestos o iniciativas para destacar?

Que se haya nombrado a María Fernanda Silva como embajadora en el Vaticano está bueno, que lo hayan nombrado a Carlos Alvarez como director de Equidad Etnico Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos está bueno, también tenemos dos asesores en el Ministerio de las Mujeres. Que el gobierno reconociera en el caso de José Delfín Acosta que ese asesinato fue un asesinato racista, eso también habla de un fuerte cambio. Que esté la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina del Inadi y la Mesa Interministerial de Políticas Públicas para la Comunidad Afro son cosas interesantes que pasaron en este último año.

¿Podemos mejorar como sociedad?

Es muy difícil pero se pueden hacer cosas y las condiciones pueden mejorar. Una de las cosas básicas que hay que hacer, es reconocer que existe.

"No hay tantas personas de color no blanco en la universidad por más que sea gratuita", asegura Alejandro Frigerio PATRICIO PIDAL/AFV

¿De qué otras maneras podría incidir el Estado?

Necesitamos docentes que estén bien concientizados sobre todo esto. Que enseñen una historia de la Argentina que no sea que descendemos de los barcos. Manuales escolares que no les den a estos temas una página como mucho o que ahora incluya a María Remedios del Valle y ya está. Hay que hacer una acción concertada en lo educativo, que el Inadi tenga más presencia en los medios, los periodistas más conocidos tienen que tener una conciencia del tema. Obviamente estamos mejor ahora que se habla de racismo y que hay gente que lo denuncia. El Inadi se mantuvo, encima con pocos recursos, y sí, hay gente que hace denuncias y eso está bueno pero ¿cuántas recomendaciones le hizo el Inadi a los medios y a los medios después les importó nada?

Más allá de las iniciativas estatales, ¿qué gestos o actitudes podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana para batallar contra el racismo?

Hay que diferenciar entre actitud racista o persona racista. Tenemos que ser conscientes de que cualquiera puede tener actitudes racistas o discriminatorias, lo que no nos hace una persona racista, salvo que las tengamos todo el tiempo. Porque no podemos ir tildando de racistas a las personas

Si alguien de nuestro entorno tiene una actitud o hace un chiste racista, ¿está bien marcárselo?

Sí, pero no sé si podemos cambiar la actitud de alguien. O quizás sí, y podemos pedirle que no lo diga en público o delante de los chicos. Si hay ciertas cosas que la gente no se siente permitida de decirlas en público, es mejor. Si vos vas a pensar que alguien es un “negro de mierda”, no puedo cambiar que lo pienses pero no lo digas. Y siempre diferenciando actitudes racistas de personas racistas porque la gente se ofende mucho. Por eso es importante distinguir entre formas de racismo y actitudes que pueden no ser racistas pero sí discriminatorias. Vivimos en una sociedad que fue despiadada con el diferente durante mucho tiempo. Y todavía lo somos.

Hay una frase que dice que no alcanza con estar en contra del racismo sino que hay que ser antiracista. ¿Cómo se aplica en los hechos?

Es reconocer ciertos comportamientos propios y ajenos como inadecuados. Darse cuenta de que uno propaga esas valoraciones negativas de las personas a través de distintas formas que no solamente es llamar a alguien “negro de mierda” en su cara. Si hacen un chiste, a lo mejor es no festejarlo. Poner cara de “¿sabés qué? No me causó gracia”. Si alguien pone algo en Facebook, no le ponés Like. Quizás si esas cosas no reciben aprobación social, como actitud mínima está muy bien. Es parte de lo que hay que hacer. O por lo menos no apoyar nada que huela a discriminación, a prejuicio. Cuando los afro, los indígenas o los marrones denuncian algo, hay que escucharlos porque ellos son los que lo viven todo el tiempo. Y no podés pedir que el Estado haga algo si vos no hacés nada. No es salir a cazar racistas ni llamar racista a todo el mundo porque eso es contraproducente, pero sí decir: me parece que esta actitud no va más.

