Pidieron la expulsión de un árbitro del Mundial por haber hecho un gesto de supremacismo blanco

GINEBRA (AP).- Otra polémica surgió a pocos días del comienzo del Mundial 2026. El monitor de discriminación de la FIFA pidió este lunes que se retire del torneo a un árbitro de revisión del VAR por haber realizado un gesto con la mano que se asemeja a una señal utilizada por los grupos de supremacía blanca.

El domingo, la transmisión del partido entre Alemania y Curazao mostró brevemente a los árbitros designados para el encuentro. Entre ellos se encontraba el australiano Shaun Evans, quien mientras posaba para la foto realizó un gesto de “OK” invertido con la mano derecha delante de su pierna.

El ademán —en el que se une el pulgar y el índice formando un círculo y los demás dedos extendidos— fue designado oficialmente como un “símbolo de odio” por la Liga Antidifamación de Estados Unidos (ADL), con sede en Nueva York.

El gesto que hizo el árbitro

FARE ("Football Against Racism in Europe", fútbol en contra del racismo en Europa, en inglés) Network, que trabaja desde hace mucho tiempo en la FIFA y la UEFA para monitorear cánticos, banderas y símbolos racistas, aseguró que el gesto es usado como símbolo de “poder blanco” en círculos globales de extrema derecha.

“Está claro que este oficial no debería tener ningún papel adicional en este Mundial”, agregó Fare en un comunicado en el que describió la seña como “neonazi”. Aún no está claro si Evans hizo el gesto político o en forma de broma, por lo que la FIFA no comunicó la apertura de un expediente disciplinario formal ni informó de una posible suspensión o expulsión del árbitro, pero sí abrió las investigaciones contra el australiano y puso en revisión el video que comenzó la polémica.

Aunque el símbolo tiene otros usos cotidianos en numerosos países, se popularizó en un principio en forma de broma a través de foros de Internet como 4chan. Con el paso del tiempo, fue adoptado por grupos de extrema derecha y supremacistas blancos. Los tres dedos extendidos representan la letra “W” (de White, “blanco”) y el círculo junto con el índice simula la letra “P”: en conjunto, simbolizan las iniciales de “White Power” (poder blanco).

Incluso el supremacista blanco australiano Brenton Tarrant hizo alarde del mismo símbolo mientras comparecía ante un tribunal en marzo de 2019, poco después de ser arrestado por el presunto asesinato de 50 personas en un tiroteo en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda. Finalmente, el hombre de 25 años fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Brenton Tarrant, durante el juicio en su contra

Evans, de 38 años, es uno de los 30 oficiales del VAR seleccionados por la FIFA para trabajar en el torneo que se disputa entre Estados Unidos, Canadá y México. Si bien el encuentro se jugó en Houston, los árbitros de video operan desde el centro de transmisiones del Mundial en Dallas.

Hasta el momento, ni la Asociación de Árbitros Profesionales de Fútbol ni el organismo rector del fútbol en Australia emitieron comentarios sobre lo sucedido. Evans, por su parte, tampoco habló y desactivó momentáneamente su cuenta de Instagram.