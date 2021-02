La Facultad de Derecho de la UBA tiene su primera cátedra sobre racismo con perspectiva afro

Esta semana se abrió la inscripción en la UBA a la cátedra “Derechos de las comunidades negras en Argentina desde una perspectiva afro”, que pertenece al departamento de Filosofía de la Facultad de Derecho de la mencionada universidad. La materia será dictada por Patricia Gomes y Alí Emmanuel Delgado, ambos abogados y afrodescendientes.

Se trata de una materia bimestral, la primera en su tipo, que se dictará dos veces por año (marzo/abril y agosto/septiembre). “Con la cátedra pretendemos abordar un temario muy amplio que comprende, entre otros tópicos, los procesos sistemáticos de invisibilización, exclusión y marginación de las comunidades afro de la Argentina; conceptualizaciones de “raza” y racismo; dimensiones y consecuencias del racismo en la población afrodescendiente en Argentina; violencia institucional y análisis de casos de racismo en Argentina, así como y racismo en el lenguaje y en medios de comunicación”, puntualiza Gomes.

La cátedra cuenta con el respaldo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Luis Gioja, de la mencionada Facultad, por donde circulan, aproximadamente unos 28.000 estudiantes por año, según estimaciones de Delgado. El docente se muestra gratamente sorprendido por la receptividad positiva que tuvo esta iniciativa. “Como la inscripción es virtual, desconocemos cantidad de inscriptos, pero sí recibimos una gran cantidad de mails así como mensajes en nuestras redes sociales. Muchos de ellos, de gente que no pertenece a la Facultad y que nos pide alguna instancia de formación similar por fuera de la UBA”, sostiene.

En sus tiempos de estudiante, Delgado asegura haber tocado el antirracismo en una materia, casi al final de su carrera. “Tuve que aprobar 38 materias para recibirme y esa fue la única materia con contenido antirracista, y la cursé porque la busqué. Después me enteré de alguna otra, pero el contenido es excepcional. Tuve Derecho Penal, en donde podrían tratarse los crímenes de odio o incluso en las relacionadas con los derechos humanos”, sostiene.

“Tampoco leí mucho material sobre racismo –continúa– y, mucho menos, escrito por personas que no fueran blancas. Tampoco tuve docentes afrodescendientes. Entre los estudiantes, la población fenotípicamente negra es excepcional. Fuera de ellos, la única persona negra que vi en la facultad es el empleado de seguridad.”, agrega.

Docentes invitados

Durante la cursada, Delgado y Gomes invitarán a activistas y académicos afro a impartir algunas de las clases. “Entre los docentes invitados están Miriam Gomes, Francilene Martins, Madoda Ntaka, Carlos Álvarez y Bruna Stamato, entre otros”, enumera la docente.

Delgado, por su parte, agrega que es una decisión política que todo el cuerpo docente sea afrodescendiente. “La universidad es formativa, te da las herramientas para convertirte en profesional y, a la vez, te va diciendo qué podés y qué no podés. No tener muchos compañeros afrodescendientes, no tener profesores afrodescendientes ni material de estudio elaborado por personas negras habla del racismo institucional. Y hace que sea tan importante contar con una cátedra como esta”, reflexiona.

Por su parte, Gomes sostiene que se trata de un hecho disruptivo. “La universidad en un ámbito que se caracterizó por silenciar las voces de la comunidad negra, o a lo sumo tenernos como meros objetos de estudio. A través de nuestra propia voz, queremos transmitir nuestros conocimientos desde nuestra propia perspectiva para contribuir en la formación de abogados del y para el pueblo, con conciencia social y también antirracistas”, concluye.

