Tienen dos años, son mellizos y están esperando una familia que quiera adoptarlos

Vamos a llamarlos Federico y Elena. Esos no son sus nombres reales, que fueron cambiados en esta nota para preservar su identidad, pero sí conservan sus iniciales. La semana pasada, cumplieron dos años y son mellizos. Llegaron a un hogar del conurbano bonaerense cuando eran unos bebés de pocos meses y hoy siguen esperando una familia que desee y pueda adoptarlos juntos.

A Elena, quienes la conocen, la describen como “un terremoto”. “Los terribles dos años los cumple a rajatabla. Es una dulce y muy demandante de amor, insistente en conseguir lo que quiere”, cuenta Violeta, una de las voluntarias de la fundación de la que depende el hogar y el programa de familias de tránsito, donde la niña y el niño están actualmente. Cuando nació, Federico fue diagnosticado con encefalopatía crónica no evolutiva, tiene su certificado de discapacidad y hace kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional. “Su condición es ‘no evolutiva’ porque no avanza, sino que las terapias ayudan a mejorar y muchísimo. Sus logros han sido una maravilla en este año y medio. Ellos nacieron prematuros pero su talla es acorde a la edad. A Federico todo le lleva más tiempo, pero no tiene techo”, explica Violeta.

Para encontrar una familia para los mellizos, acaba de lanzarse una convocatoria pública , donde el Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción de la Provincia de Buenos Aires invita a comunicarse a quienes deseen ahijarlos en un entorno de cuidado, dedicación y protección. Cuando las juezas y los jueces agotan todas las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de postulantes a guarda adoptiva, se recurre a estos llamados abiertos a toda la comunidad.

Curiosos y alegres

Sobre Elena, Violeta cuenta que es muy observadora, curiosa, independiente y que le encanta estar con otros chicos, además de jugar en el tobogán, escuchar música e imitar lo que hacen los adultos. “Se trepa a todos lados: a la mesa, a los sillones. Y disfruta mucho del aire libre, de ir a la plaza y de salir a pasear en auto”, describe la voluntaria. Desde la familia de tránsito, agregan que es “muy dulce, activa y curiosa” y que “le encantan los besos y los abrazos”.

De Federico todos destacan sus ganas constantes de superarse. Violeta detalla: “Todavía no camina solo, pero cuenta con distintos recursos como un bipedestador, que lo ayuda a caminar, un escritorio donde se sienta a jugar y trabaja su postura, y ahora tiene unas valvas ortopédicas en los pies (se utilizan para inmovilizarlos y corregir la postura) y estabilizadores de rodilla para elongar los músculos de las piernas”.

El niño se caracteriza por ser, en palabras de la voluntaria, “súper curioso, alegre y sonriente: un divino”. Además, destaca su actitud siempre activa y el tener “un empuje bárbaro”. Violeta cuenta cómo a las terapeutas les llama la atención “la garra que le pone a todo” y que “se frustra muy poquito, quizás porque se cansa, pero no porque siente su limitación”. Le encantan los perros, los juegos de encastre, las canciones y moverse con su andador de un lado para el otro.

Además le divierten mucho los juegos con música, luces o sonidos, también tocar botones y encender perillas, los autitos y las pelotas. Respecto a la comida, le gusta todo, come muchas verduras y frutas. “Estamos convencidos de que, a su ritmo, va a seguir progresando, y va a lograr todo lo que se proponga por la personalidad que vislumbramos. Solo necesita estimulación, paciencia y apoyo”, dicen sobre el pequeño.

Hoy Elena y Federico están en dos familias de acogimiento, pero permanente vinculadas. Sobre su rutina, la familia que está cuidando a Federico detalla que se levanta sin llorar, “solo hablando para llamar la atención”, a las 7.30 u 8 de la mañana. Toma la mamadera y juega en diferentes espacios. Puede estar sentado en su silla con escritorio o en el piso reptando. “Siempre está pendiente de lo que hacen los perros y con ganas de acercarse a ellos. Tenemos una perra pequeña que juega con él robándole los peluches y otro más grande que lo cuida. A media mañana come una fruta y almuerza a las 12”, reconstruyen. Le gusta mucho el movimiento y hacer expediciones por la casa, sobre todo abrir cajones y puertas. Duerme la siesta y a la tarde sigue con sus juegos, le gusta pasear en cochecito e ir a las hamacas de la plaza. Luego de un baño y de cenar, se acuesta a las 21.30 y duerme de corrido hasta el día siguiente.

En el caso de Elena, quienes la están acogiendo detallan que se despierta tipo 8 llamando la atención para que la saquen de la cuna, y que después de una mamadera y unas galletitas empieza con sus juegos. Come de todo, salvo papa, que no le gusta. Después de almorzar, duerme una siesta cortita y a la tarde le gusta ir al parque. Por la noche, se duerme después de las 22, y dicen que “suele despertarse durante la noche una o dos veces, la acunamos, le ponemos el chupete y sigue durmiendo”.

En las fotos y videos siempre se los ve a los besos y abrazos, riéndose mucho. Elena disfruta de empujar el andador de su hermanito, para que vaya caminando delante de ella. Sobre el vínculo entre los hermanos, Violeta concluye: “Tienen un lazo fraterno divino, les encanta verse, jugar y estar juntos, son un amor”.

¿Cómo funcionan las convocatorias públicas? Los interesados deben comunicarse con los registros o juzgados para solicitar más información y postularse, luego de lo cual atraviesan un proceso de selección, con entrevistas y evaluaciones. Los especialistas recuerdan que postularse a una convocatoria no es “un acto de solidaridad” ni algo que deba realizarse de forma impulsiva ante lo conmovedor que pueden resultar estas historias, sino que implica el deseo profundo de iniciar junto a esas niñas y niños la construcción de un vínculo familiar, para toda la vida, por medio de la adopción.

Para conocer más sobre los mellizos, comunicarse con el Juzgado de Familia Nº1 de Moreno al 0237-4623416/3577, interno 111 o al correo electrónico juzfam1-mn@jusbuenosaires.gov.ar. También es posible llamar al Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción al 0221-4224926 o escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar. El número de referencia de la convocatoria es: 27577.

Más información