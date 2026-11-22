Hay una selva atlántica en Río de Janeiro donde los monos andan sueltos, las cascadas aparecen entre la vegetación y, por un rato, el ruido de la ciudad queda atrás. Es Alto da Boa Vista, uno de los refugios naturales preferidos del diseñador industrial carioca Brunno Jahara. Sus escapadas hasta las montañas de Tijuca para respirar aire puro, observar la naturaleza y encontrarse con ese paisaje son clave para su inspiración. Porque para Jahara, el diseño tiene mucho que ver con la forma de vivir. Y en Brasil, asegura, eso incluye una buena dosis de informalidad, música y color.

Después de estudiar en la Universidad de Brasilia y el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, vivir en São Paulo y recorrer distintas ciudades del mundo con sus colecciones, decidió volver a Río. Extrañaba el mar, la selva y esa convivencia entre naturaleza y vida urbana que no encontró en ningún otro lugar. En su laboratorio creativo experimenta con vidrio, metales, porcelana y materiales que transforma en piezas de diseño, mientras investiga cómo traducir sonidos y sentimientos en objetos.

Brunno Jahara carolina oliveira

Los primeros días de noviembre llegó a Buenos Aires invitado por DArA ID, el encuentro de diseño de interiores que se realizará en el Palacio Libertad, organizado por Diseñadores Asociados de la República Argentina. Compartió la jornada con Francisco Gómez Paz (Argentina), Jorge Lizarazo (Colombia), los estudios Yyplusplus, Masquespacio (España) y Lenneke Langenhuijsen (Países Bajos). Habló sobre su paso por Fabrica, el centro de investigación impulsado por Benetton y sobre el concepto que atraviesa su trabajo y que explica sin vueltas: “La brasilidad es un sentimiento”.

-¿Qué significa la brasilidad en el diseño? ¿Es una cuestión de identidad material o una manera de vivir?

-Brasil es un país muy diverso, con climas, pueblos y música que se reflejan en el diseño. La madera, las fibras y la artesanía popular componen un universo de brasilidades. Pero creo que la manera de vivir es lo que se transmite en nuestra forma de diseñar.

-¿Cómo evitás que esa característica se convierta en un estereotipo tropical?

-Mi formación entre Europa y Brasil me permitió desarrollar una mirada más distante y visualizar un diseño de lenguaje contemporáneo y universal, pero con elementos locales fuertes. Los colores, las curvas y la cadencia aportan adn propio.

bruno jahara creadores

Lámpara grande de piso de la colección Arketipos en mimbre tejido a mano

Frutera Palebrasilis

-¿Qué lugar ocupa la artesanía en tu proceso creativo?

-Es fundamental. Incluso trabajando con industrias, muchos procesos siguen siendo manuales. Los productos pasan por manos calificadas hasta convertirse en piezas de porcelana, cristal, plata o muebles. Me encantaría trabajar con técnicas ancestrales indígenas, con respeto por las tradiciones de la selva, y llevar ese saber hacer al mundo contemporáneo.

-Y en este sentido, ¿qué conocimiento artesanal considerás imposible de reemplazar por la tecnología?

-Las técnicas manuales transmitidas de generación en generación se están perdiendo, pero son únicas e irrepetibles. Cada vez es más difícil encontrar artesanos capaces de mantener vivos los oficios.

-¿Usás inteligencia artificial para diseñar?

-Para algunos proyectos sí. Es una herramienta útil para comprender caminos posibles y acelerar procesos, pero las ideas propias son fundamentales. Tenemos que desafiarnos a explorar soluciones que no sean las más fáciles.

-¿Con qué materiales te sentís más cómodo?

-Siempre fui curioso, sin prejuicios hacia ningún material. Me fascinan los que necesitan temperaturas extremas, como el vidrio, el cristal y los metales porque duran en el tiempo.

Floreros Batuque en tres tamaños, con acabado dorado

-¿Qué tiene Río de Janeiro que no encontraste en otras ciudades?

-Cuando tenía el estudio en São Paulo extrañaba la cercanía con la selva y el mar. Es una combinación que no encontré en ningún otro lugar. Por eso volví. Tiene una vida intensa, mucha música y una escena cultural especial.

-Además Alto da Boa Vista, ¿qué otros lugares de Río te emocionan?

-Me encanta el centro, por sus espacios culturales y su historia. También el Aterro do Flamengo, el parque público más grande de Río, con paisajismo de Burle Marx. Me recuerda a Brasilia, donde estudié, pero con el mar enfrente y las montañas.

-Entre tus referentes están Niemeyer, Burle Marx, Athos Bulcão y Sérgio Rodrigues. ¿Qué aprendiste de ellos?

-Son grandes maestros que definieron la arquitectura y el diseño brasileños entre las décadas de 1950 y 1970. Innovaron y crearon con libertad a gran escala. Conocí a Athos Bulcão (artista, escultor) cuando estudiaba en Brasilia. Después, en Italia, trabajé con Jaime Hayón, que hoy es un gran amigo, y Aldo Cibic, fundador del movimiento Memphis junto con Ettore Sottsass.

-¿Cómo ves el diseño argentino y la identidad latinoamericana?

-Argentina y Uruguay tienen estudios muy interesantes. Veo un pensamiento sólido en el diseño latinoamericano, que no tiene nada que envidiarle al europeo. Sería bueno promover más la interacción entre los países de la región, porque hay muchísimo talento y creatividad.

-¿Qué te interesa investigar hoy que no te interesaba cuando fundaste Jahara Studio?

-La tecnología vinculada con los sentimientos. Cómo traducirlos en objetos y qué técnicas utilizar. Por ejemplo, crear piezas a partir de composiciones sonoras.

-¿Diseño sonoro o instrumentos musicales?

-Me encantaría crear objetos musicales, algo relacionado con el ritmo brasileño. También cubiertos y objetos de uso cotidiano, cosas que todos utilizamos.

-¿Y qué objeto que usás todos los días te hubiera gustado diseñar?

-Zapatos.