Del corsé del siglo XVIII a las prendas que monitorean las emociones

“¡No puedo sentarme con este vestido!”, dictaba Karolína Kurková en su cuenta de Instagram mientras una furgoneta la trasladaba por la Quinta Avenida hacia la gala del Metropolitan Museum de Nueva York, en 2016. La exhibición que se inauguraba era Manus x Machina: La moda en la era de la tecnología, cuya tesis demostraba que las innovaciones tecnológicas siempre estuvieron presentes en el quehacer textil.

Así, el museo exploraba, a través de diseños creados desde 1919, cómo la asociación de lo artesanal con la exclusividad y de la máquina con la producción masiva no era una dicotomía tan rígida. Mientras tanto, frente al Central Park, la alfombra roja exhibía la inventiva del dress code y el tándem estratégico entre diseñadores y celebridades. Karolína Kurková prestó su cuerpo para el “vestido cognitivo”, un diseño realizado entre la firma estadounidense Marchesa y la tecnología IBM Watson, una plataforma de Inteligencia Artificial capaz de analizar grandes volúmenes de datos para predecir resultados. Este vestido “leía” las emociones de los usuarios que se transmitían en la cuenta de Twitter (actual X) de la modelo. El diseño contaba con flores bordadas con luces LED que reaccionaban según el ánimo de sus seguidores, sintetizado en cinco estados: pasión, alegría, curiosidad, estímulo y emoción.

Karolína Kurková con un vestido con 150 luces LED que se modificaban a partir de las reacciones de la gente en Twitter. Un diseño de Marchesa

El trabajo de Georgina Chapman y Keren Craig, diseñadoras de Marchesa, buscaba reflejar la unión entre moda y tecnología, pero terminó por convertirse en el primer manifiesto del arte de la IA aplicado al cuerpo. Es el primer caso de empatía artificial. El sistema de IBM consistía en predecir necesidades y motivaciones de potenciales clientes, además de facilitar la elección de colores y telas. En aquel entonces, el principal atractivo era acortar los tiempos del calendario de la moda y los seis meses habituales de trabajo creativo se redujeron a solo cinco semanas.

Las diseñadoras proporcionaron a Watson imágenes de 200 vestidos previos de Marchesa, que la IA clasificó por color y popularidad fotográfica. Esta información fue crucial para decidir el material y el tono del modelo, resolviendo de manera eficiente la estrategia de marca y los deseos del cliente. En 2016, este acto, además de costoso, fue visto como una trama de ciencia ficción, tal como en los años 60 se imaginaba el vestuario del 2000 con trajes espaciales.

Diez años después, se consolidó como una de las alianzas más pragmáticas del sector. En esa misma velada, Zac Posen vistió a Claire Danes con un diseño construido en organdí de fibra óptica ultrafina tejida directamente en la tela. El vestido contaba con 30 minipaquetes de baterías ocultos en su estructura. Bajo luz normal, parecía un diseño clásico y, en la oscuridad, se iluminaba por completo, transformando a la actriz en una silueta de luz pura. A diferencia del modelo de Marchesa, este no reaccionaba a redes sociales ni a datos externos. Era tecnología aplicada a la alta costura tradicional que brillaba por su propia construcción.

Se lo conoció como el “vestido de Cenicienta”. Estos antecedentes sirvieron para conectar a la moda con su entorno. Por un lado, procesando información y, por otro, ejemplificando cómo la tecnología permite que la ropa logre lo que la tela, por sí sola, no podría. La Gala del MET de 2016 ofreció el mapa de lo que se está procesando hoy. Mientras el vestido de IBM Watson mostraba una “armadura social” que latía al ritmo de los medios sociales, el diseño de Zac Posen recordaba la esencia del traje como espectáculo. Si uno era el cerebro de la tecnología, el otro era su espíritu.

Durante esa primavera, al ingresar al museo, el público también contemplaba el diseño que cerró la colección Couture otoño/invierno 2014 de Chanel. “Es un vestido de novia del siglo XXI. Fue hecho con neopreno y géneros sintéticos, bordado con un patrón pixelado generado por computadora. Para mí es una evolución natural”, explicó Karl Lagerfeld sobre la interacción entre las manos artesanas y la tecnología. El modelo compartía sala con el famoso traje de tweed, que este año cumple 60 años, pero logrando su icónico aspecto acolchado mediante impresión 3D y bordados de la Maison Lesage. Su valor alcanzaba los 300.000 euros.

El vestido de novia del siglo XX1, en el desfile Couture otoño/invierno 2014 de Chanel, a cargo de Karl Lagerfeld

Si hace semanas la tendencia “2026 es el nuevo 2016” se volvió viral como un fenómeno de nostalgia colectiva, una exhibición de moda de hace una década viene a confirmar que el futuro siempre estuvo allí. El tiempo revela que, en el tránsito del corsé del siglo XVIII a la tecnología usable, es posible interpretar cómo la tecnología textil moldeó históricamente el cuerpo femenino. El corsé representa el pasado analógico, en tanto los sensores biométricos representan el presente funcional. Mientras el primero funcionó como una “armadura social” para estructurar el cuerpo, la transformación hacia las prendas inteligentes propone hoy una “armadura interna” vinculada a lo emocional.

En 2016, con Marchesa, la tecnología permitió usar las emociones de los demás como decoración, convirtiendo al cuerpo en un espejo de la red social. En cambio, en el mercado actual, las nuevas marcas de ropa inteligente indican un giro hacia el interior. Ya no importa la opinión de la red, sino la información que nuestros propios músculos transmiten a través de la tela. Estamos pasando de una moda que busca la validación externa a una “armadura cognitiva” que nos ayuda a entender nuestra propia fatiga, estrés o alegría. El tiempo recuerda que el vestido siempre ofició como el lenguaje del cuerpo.

Princess Louise, late 19th-early 20th century. Portrait of Louise, Princess Royal and Duchess of Fife, (1867-1931), daughter of Queen Victoria. (Photo by The Print Collector/Print Collector/Getty Images) Print Collector - Hulton Archive

La lucha por el control de la anatomía

Es necesario abandonar la idea de la moda como un flujo poético y natural. La historia de lo que vestimos es una lucha por el control del cuerpo. Durante siglos, la silueta occidental evolucionó con lentitud por inercia cultural, pero a mediados del siglo XIX el sistema se profesionalizó y el ritmo se fue volviendo frenético. Los diseñadores, los nuevos directores ejecutivos del cuerpo femenino, establecieron un menú de tres estrategias de poder: la compresión radical (el corsé), la expansión arquitectónica (crinolinas y polisones) y la opción más disruptiva: la aceptación de la realidad, dejando que la anatomía hablara por sí misma.

No se trataba de belleza, sino de decidir quién tenía el derecho de esculpir la identidad de una mujer. Históricamente, la moda operó bajo una lógica de combate, usando a la ropa como protección. En el siglo XVIII, el corsé era una herramienta de ingeniería social y una estructura rígida diseñada para disciplinar la anatomía y blindar el estatus moral. Era una armadura de control externo. En la actualidad, la propuesta disruptiva que atraviesa moda y tecnología permite que el armazón se construya de adentro hacia afuera. Al integrar sensores que monitorean las emociones, la prenda deja de ser un uniforme de contención para convertirse en una interfaz biométrica. Pasamos de la opacidad del corsé, que funcionaba como un muro contra el juicio ajeno, a la transparencia de la ropa inteligente que delata (o nos rescata) el estrés o la alegría. Es un cambio de paradigma.

Si la moda antes buscaba la validación externa, hoy la tecnología ya no nos protege del mundo, sino que nos expone a él, transformando nuestra complejidad emocional en un dato público. Entre la “tecnología de espectáculo” y la “tecnología de bienestar”, pasamos de necesitar que el vestido “brille” a querer que el vestido nos “entienda”.

La vanguardia del diseño emocional

¿Qué es vanguardia hoy? Una marca que traduce el lenguaje corporal en un suéter que cambia de color según el estado de ánimo. El “Ger Mood Sweater”, de la empresa Sensoree, se posiciona como pionero en diseño emocional. Su propósito inicial fue ayudar a personas con desapego emocional o enfermedades neuropsiquiátricas a expresar sentimientos sin que tengan que hablar. Los sensores se aplican en las manos y el cuello, que tiene luces LED, cambia de color según el estado: azul (paz), rosa (excitación/amor), amarillo (éxtasis) o rojo (nerviosismo/ira).

Si el diseño es función, la marca británica Emel + Aris produce abrigos inteligentes con sistemas de calefacción infrarroja. Confeccionados con telas italianas de alta gama, sus sensores detectan la temperatura corporal y el estrés térmico para ajustar el calor, manteniendo al usuario en un confort psicológico constante.

Por su parte, la firma canadiense Hexoskin presenta la prenda como terapeuta con sus “Smart Shirts”. Estas camisetas miden en tiempo real la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el indicador científico más preciso del estrés, y envían los datos a una aplicación que alerta al usuario sobre estados de ansiedad o agotamiento. Su aspecto es el de una musculosa deportiva y están disponibles online por un valor promedio de doscientos dólares.

Otras innovaciones incluyen la Sound Shirt de CuteCircuit, que fueron aplicadas en museos y en la ópera, que permite a las personas sordas percibir la música a través de impulsos hápticos, traduciendo la emoción musical en sensaciones físicas. Finalmente, la colaboración entre Google + Levi’s a través del Proyecto Jacquard redefine la funcionalidad al transformar una campera de denim en una superficie sensible al tacto. Aquí, la función es doble: la prenda conserva su propósito original de abrigo y estilo mientras actúa como una interfaz intuitiva integrada en el gesto cotidiano. La tecnología Jacquard elimina la fricción entre la vida física y la digital, funcionando como un control remoto del teléfono que evita la necesidad de mirar una pantalla, convirtiendo el acto de tocarse la manga en una forma orgánica de conectividad.

El dilema de los talles: el vínculo roto entre el cuerpo y la prenda

El caos de la industria de la moda contemporánea se sintetiza en el concepto de vanity sizing. Esta deriva tiene su raíz en el pecado original de 1939, un estudio antropométrico fallido en EE.UU. que intentó estandarizar el cuerpo femenino basándose en una muestra sesgada y no representativa. Lo que comenzó como un error estadístico mutó en una estrategia de marketing deliberada, que consistía en alterar las etiquetas para halagar el ego del consumidor. Así, lo que en los años 60 era un talle 12, hoy puede ser un 6 o un 4. El resultado es un laberinto de inconsistencias que no solo genera frustración psicológica, sino que se traduce en una crisis logística de devoluciones masivas.

Ante este desorden, organizaciones como AnyBody Argentina impulsaron la Ley de Talles 27.521, sancionada en 2019. El objetivo es establecer un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI) que termine, finalmente, con la arbitrariedad de las marcas. Para remediar este desfase histórico, la tecnología desplazó el foco del estándar industrial hacia la precisión técnica. Mediante escaneos corporales 3D, la herramienta central del INTI para el primer estudio antropométrico nacional, se generan mapas de medición exactos que ignoran la subjetividad de la etiqueta.

El ecosistema digital desplegó un arsenal de entidades que ponen en funcionamiento una revolución en el mercado. En la base encontramos a Body Labs, especializada en modelos tridimensionales, y a Amazon con True Fit, una herramienta de IA sustentada en datos y opiniones. Esta personalización alcanza nichos específicos con Gwynnie Bee, para el segmento de tallas grandes, o Fame & Partners, que permite a las compradoras diseñar sus propios vestidos.

La experiencia de compra es ahora inmersiva. Mediante Probadores Virtuales de Realidad Aumentada (VTO), marcas como Dior y Gucci, y plataformas como Farfetch, implementaron espejos virtuales que eliminan la incertidumbre del probador físico. A esto se suma la democratización del modelaje con Be Your Own Model, la app de Walmart donde el usuario selecciona una modelo con su mismo biotipo para previsualizar la caída real de la tela. También están los recomendadores basados en Big Data. como Fit Analytics. donde aplican una lógica predictiva al cruzar datos de compras y devoluciones previas para determinar el talle ideal según otras marcas. Finalmente, los Gemelos Digitales permiten que el usuario lleve su propia biometría de una tienda a otra, eliminando la necesidad de interpretar tablas de talles confusas.

En definitiva, estamos abandonando la era donde el cuerpo debía encajar en el molde de hierro del siglo XX para entrar en la era de la geometría emocional. ¿Será que los algoritmos intentan devolver la certeza que Paul Poiret quitó cuando decidió que la moda era, ante todo, una cuestión de voluntad del diseñador?