Así vivió Luisana Lopilato el show de Michael Bublé en la ceremonia del Mundial: “Orgullo y emoción”

Michael Bublé fue una de las grandes figuras de la ceremonia de apertura de Canadá en el Mundial 2026 y dejó a todos atónitos con su performance. Sin embargo, Luisana Lopilato no pudo concurrir al estadio BMO Field de Toronto para acompañarlo y mostró todo su apoyo desde la distancia. La actriz argentina reveló en redes sociales desde dónde vio el show y contó todo lo que sintió al ver a su pareja: “Orgullo y emoción”.

El cantante cautivó a todos con su voz (Foto: X)

Tras el show de apertura en México, donde brillaron artistas como Shakira y Maná, le tocó el turno a Canadá para mostrar toda su identidad cultural en la ceremonia de inicio del torneo. En el caso canadiense, eligieron a Michael Bublé, una de las voces más reconocidas internacionalmente del país. El show estuvo pensado como una celebración de la diversidad cultural canadiense antes de que la selección local disputara su primer partido mundialista frente a Bosnia.

El show de Michael Bublé en el Mundial

Luisana no pudo acompañar a Michael a la ceremonia, pero vivió intensamente el show desde su casa en Buenos Aires. “Desde acá acompañándote con mucho orgullo y emoción”, escribió la actriz en sus historias de Instagram, donde subió una foto en la que se veía que estaba mirando todo por televisión. Con una bandera de Canadá y un emoji de corazón, dejó en claro que estaba muy emocionada con el logro de su marido.

Luisana siguió la ceremonia desde su casa

El día anterior, la celebrity argentina había compartido el flyer oficial de la presentación de Bublé en la ceremonia de apertura. “Mañana en la inauguración de Canadá. Mi amor, qué orgullo”, destacó la exprotagonista de Casados con hijos.

Luisana compartió el flyer del show de su marido

Si bien Michael, Luisana y sus cuatro hijos (Noah, Elías, Vida y Cielo) hacen todo juntos, esta vez tuvieron que vivir este importante show separados. Más allá de la distancia, la familia sigue muy afianzada y en un gran momento, por lo que esta ceremonia de apertura se convirtió en una instancia más de apoyo mutuo. Además, se trató de una de las presentaciones más importantes de la carrera de Bublé, por lo que será recordada por siempre.