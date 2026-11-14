Día por día, un recorrido por el viaje de León XIV al país y sus mensajes más destacados

Día 1 - Domingo 8

Un inicio entre la honda emoción y los mensajes hacia la clase política

¡En tierra argentina! León XIV asoma de la aeronave, en sus primeros minutos en el país LUIS ROBAYO - AFP

Fue exactamente a las 16.33 que el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladaba al Papa desde Uruguay aterrizó en suelo argentino. Ya sobre la pista, y después de saludar afectuosamente a la tripulación que lo había acompañado en vuelo, León XIV se encontró cara a cara con Javier Milei, en un apretón de manos cordial y un breve intercambio de palabras que sería, de algún modo, un preludio del tono general que impregnaría la primera jornada del Sumo Pontífice en el país, enfocada en mensajes hacia la clase política.

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“Vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”

Minutos más tarde, tras el homenaje en la Plaza San Martín ante el monumento del libertador argentino, ­León XIV partió rumbo a la Casa Rosada –no sin antes saludar a la multitud de fieles congregados en las inmediaciones–, recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires de manos de Jorge Macri y finalmente se dirigió al Palacio Libertad, donde frente a un colmado Auditorio Nacional, brindó su primer discurso. Su mensaje, gentil pero determinado, convocó al consenso, remarcó la importancia de los límites al poder e insistió, ante la atenta escucha del presidente Milei y funcionarios de todo el arco político, en un punto clave de la doctrina social de la Iglesia: la economía al servicio del hombre, y no al revés.

El Sumo Pontífice en Plaza San Martín; una ofrenda floral para el Libertador Tobias Skarlovnik - Getty Images South America

“Vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, dijo León XIV, y la mención a su predecesor, revalorizando los doce años de su pontificado, suscitó quizás el aplauso más eufórico de la ceremonia. “Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe en una lengua y en unos vínculos que la preceden, en instituciones que otros fundaron y en bienes que fueron creciendo gracias al trabajo de muchos”, prosiguió el Sumo Pontífice, en alusión a la temática migratoria y los aportes de las poblaciones extranjeras que forjaron la Argentina.

Más adelante, en un momento clave de su mensaje, el Papa llamó a buscar acuerdos y reconocer el derecho a pensar distinto, con una frase que apeló directamente a cuidar la expresión. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra […]. Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la humanidad”. Distintos opositores en el auditorio intercambiaron miradas y sonrisas; Milei escuchó con atención, y aplaudió.

“La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos”

Promediando su discurso, el Sumo Pontífice hizo un enérgico llamado a favorecer el acceso el trabajo y mejorar las condiciones laborales. Fue un concreto reclamo que aludió no solo al desempleo, sino también a la situación compleja de los jubilados. “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

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“Pienso de forma particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo [...]. La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

De distintas maneras aludió a la coyuntura actual, los ajustes en educación, investigación y cultura, y remarcó especialmente que “una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños […]. Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

Fue un mensaje que no dejó nada a un lado. Nombró a Jorge Luis Borges, el Martín Fierro, la costumbre compartida del mate, el tango y otras expresiones culturales propias. “Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes”, concluyó.

El Papa pronuncia ante un auditorio repleto en el Palacio Libertad su primer discurso en nuestro país Presidencia

Día 2 - Lunes 9

Un llamado a la inclusión, la unión familiar y la justicia social

En la mañana, el Papa visita el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole; allí escucha, entre otros, a Marta Torres, una mujer nacida con parálisis cerebral y abandonada por su madre Vatican Pool - Getty Images South America

La espera tuvo música: mientras el papa León XIV llegaba al Pequeño Cottolengo de Don Orione, de Claypole, miles de fieles entonaban “Un nuevo sol”, el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de 1987 que musicalizó la última visita de Juan Pablo II al país.

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Al júbilo siguió la emoción cuando dos residentes del hogar para personas con discapacidad contaron sus historias. Marta Griselda Torres, que nació con parálisis cerebral y fue abandonada por su madre cuando era una bebé, le entregó al Pontífice un ejemplar de su libro. Norma Donato contó que vive en el Cottolengo desde los 14 años y que allí encontró “a una familia y a Dios”.

“Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”

Tras visitar la capilla donde se encuentra la reliquia del corazón de San Luis Orione, el Papa agradeció, conmovido, los testimonios y les dijo: “Sus vidas no son un peso, son una bendición”.

Y agregó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. En este momento tan particular, quisiera compartir con todos ustedes mi deseo para este país”.

Sus palabras adquirieron especial resonancia en un contexto en el que, hace menos de un mes, la propia Iglesia había reiterado su preocupación por los recortes a las prestaciones del área y reclamado la prórroga de la ley de emergencia.

“En medio de los sufrimientos y las crisis, Dios está y no podemos temer”

El día siguió con la misma intensidad que caracterizó toda su visita. Las ovaciones acompañaron el raudo trayecto del papamóvil por la Avenida del Libertador hacia el escenario del Monumento de los Españoles, donde León XIV celebró una misa multitudinaria. Desde el altar, durante la homilía, destacó el papel de las familias que “viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”.

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Soledad Cuéllar, de la comunidad Ava Guaraní, de Salta, le habló al Papa durante el encuentro en la UCA acerca de Ñande, un emprendimiento productivo de mujeres de la comunidad TIZIANA FABI - AFP

La visita papal continuó puertas adentro de la Universidad Católica Argentina (UCA), en un encuentro con el mundo del trabajo que convocó a empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales. Allí, el Papa habló del “drama” del desempleo, reivindicó la justicia social y reclamó una economía al servicio de las personas. “Es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”.

“Tierra, techo y trabajo, exigencias de la justicia social”

Además de defender la dignidad del trabajo, alertó sobre los peligros de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en el mundo laboral. Sobre los gremios, sostuvo que deben ser “instrumento de solidaridad y cohesión” y canales de colaboración entre el trabajador y la empresa.

En el Palacio San Martín, el Sumo Pontífice encabezó un encuentro interreligioso para reforzar el diálogo entre las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, a las que definió como “guardianes de la dignidad humana, expresiones de nuestra libertad y lugares para cultivar la esperanza”. A la vez, llamó a la unidad y a prestar atención a los sectores más vulnerables. La jornada concluyó con una cena con los obispos en el Arzobispado. El día concluyó con una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Los fieles en Palermo, durante la Santa Misa; más de dos millones de personas se congregaron en Buenos Aires para escuchar al Santo Padre Andrew Medichini - AP

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Día 3 - Martes 10

De Córdoba a Buenos Aires, mensajes con foco pastoral, teológico y dedicados a los jóvenes

León XIV saluda a la multitud en el predio de Fadea, en su llegada a Córdoba para la misa Vatican Pool - Getty Images South America

Un estallido de alegría entre los cientos de miles de fieles que aguardaban con paciencia, entre carpas, reposeras, mantas y bebidas, fue la señal inequívoca: el Papa había arribado al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, el mismo lugar en el que 39 años atrás ofició una multitudinaria misa Juan Pablo II.

Minutos después de las 10, en el centro del escenario, León XIV dijo sus primeras palabras: “La confesión de Pedro, que a lo largo de la historia resuena en sus sucesores, nos manifiesta el misterio de Dios revelado en Cristo para nuestra salvación”.

“Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo. [...] Aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo”

Ante su grey y las autoridades que lo escuchaban -entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador Martín Llaryora-, destacó el lugar de Córdoba en la historia, así como las figuras del cura Brochero y Mama Antula, la laica consagrada reconocida por la Iglesia por dos milagros. También, como en los días previos, volvió a referirse a su predecesor, el papa Francisco, y llamó a comunicar la fe: “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, vayan y sean santos: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, pidió.

En Córdoba, León XIV enfocó muchos de sus mensajes en los sacerdotes, religiosas y seminaristas SEBASTIAN SALGUERO

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Luego partió hacia el Arzobispado, en un recorrido que lo llevó en su papamóvil por las calles céntricas de la ciudad. Una vez allí se reunió con personas que vivieron situaciones de exclusión, antes de mantener un encuentro en la Catedral cordobesa con obispos, diáconos, sacerdotes consagrados y seminaristas. A ellos los instó a llevar el Evangelio a todos los rincones. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, les dijo, e hizo un especial pedido a los seminaristas: “Aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene también puede enseñarnos mucho”.

“Con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida; que nada ni nadie les arrebate la libertad”

En su paso por la provincia, citó numerosas veces a Francisco, aunque la mención más emotiva fue la que hizo, precisamente, desde la puerta de la Catedral: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano!”. En su frase de despedida en Córdoba, el Santo Padre encomendó a Nuestra Señora de Luján que acompañe a este pueblo en el camino “y que ayude a decirle al Señor, con la vida, que puede seguir contando con nosotros”.

El abrazo emocionado del Santo Padre con Cristian Schinca, uno de los jóvenes que dieron testimonio en Palermo Aníbal Greco - La Nación

De regreso en Buenos Aires, León XIV se encontraría con uno de los momentos más potentes y emotivos de su visita al país, un encuentro de fe que le arrancaría al Sumo Pontífice más de una sonrisa: la vigilia de los jóvenes, en Palermo. Allí agradeció por el entusiasmo, una bienvenida, dijo, “que quizá solo Argentina puede dar”, y le pidió a la multitud de chicas y chicos congregados sobre la Avenida del Libertador no arrodillarse ante los falsos ídolos, como “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”.

“En las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él. No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones. Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, ofrécelo al Señor”

También tuvo un especial intercambio de preguntas y respuestas con jóvenes, que dio pie a algunas de las frases más sentidas de ese día, sobre temas como las adicciones, el bullying, la vocación religiosa y el equilibrio entre las responsabilidades cotidianas del trabajo y el estudio y la devoción religiosa.

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Después de las presentaciones artísticas, que incluyeron una versión de “Yo vengo a ofrecer mi corazón” en la voz de Nahuel Pennisi, León XIV, emocionado, bendijo la Cruz Peregrina, realizada por artistas locales, que recorrerá distintas comunidades del país. “Que al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo. Que nuestra Señora de Luján los acompañe y los guíe siempre por este camino: ¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo!”, finalizó con entusiasmo. “¡Vayan y anuncien!”.

Casi un millón de chicas y chicos participaron de la vigilia para escuchar la palabra del Papa Aníbal Greco - La Nación

Día 4 - Miércoles 11

Visita a la cárcel de Devoto, multitudinaria misa en Luján y un cálido mensaje de despedida

León XIV saluda con una sonrisa a los reclusos, a quienes les transmitió cálidas palabras SIMONE RISOLUTI - VATICAN MEDIA

Por la mañana, el Papa visitó el complejo penitenciario de Devoto, en medio del proceso de su cierre. Lo aguardaban cientos de vecinos (muchos portando globos, banderas y carteles) que se acercaron desde muy temprano para verlo, saludarlo, intentar registrar el momento con una foto.

Una vez dentro del penal, al que llegó acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, León XIV saludó a las autoridades y escuchó los testimonios de dos reclusos y un exdetenido.

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“Aun en medio del mal, del dolor y de los fracasos más profundos, siempre se puede volver a empezar”

“El hecho de no poder salir libremente... imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en las personas a las que hayan podido lastimar -se conmovió el Sumo Pontífice, al dirigirse a los internos que aún están en Devoto-. Sé de su desilusión por no haber encontrado una mano amiga que los ayudara. Parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar”. Y agregó: “Aun en medio del mal, del dolor y de los fracasos más profundos, siempre se puede volver a empezar”, sostuvo.

Tras esta visita, la comitiva papal se dirigió a Luján, donde estaba prevista una multitudinaria misa frente a la Basílica y donde ya comenzaba a reunirse la gente. Hubo espectáculos de música desde temprano; el último artista en presentarse fue Luciano Pereyra.

León XIV llegó a a bordo del papamóvil, vestido con una casulla sacerdotal celeste y blanca con la imagen de la Virgen bordada. El vehículo lo dejó a unos 150 metros de la basílica, lo que le permitió hacer una breve caminata y estar más próximo a los creyentes, muchos de los cuales le entregaron ofrendas. Durante la ceremonia, animó a los presentes a multiplicar los gestos de caridad y compasión: “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”, les dijo.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”

Visiblemente emocionado en distintos momentos del encuentro, también expresó: “Quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía. Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión”.

Entre los cánticos y voces que venían desde la audiencia, hubo uno que destacó : “Francisco, León, un solo corazón”.

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La impactante vista aérea de la multitud congregada para escuchar al Papa, en su último día en nuestro país HANDOUT - Buenos Aires Province Government

Según cálculos del Ministerio de Seguridad bonaerense, la concurrencia llegó a ser de unos 3,5 millones de personas.

A las 11.52 saludó por última vez y se subió a la camioneta que lo llevaría a Ezeiza, donde lo esperaba el avión con destino a Perú (último país de su gira por América del Sur). Mientras concluía su visita pastoral a la Argentina, publicó un mensaje de despedida en la red social X, donde agradeció los gestos de afecto recibidos. “Me he sentido como en casa”, afirmó.

En el Aeropuerto de Ezeiza lo esperaba el presidente Javier Milei, que se mostró conmovido al despedirlo. Lo acompañó hasta la base de la escalerilla del avión. “Gracias su santidad, esta es su casa”, dijo el Presidente sin poder contener las lágrimas.

Previo al despegue del vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas con rumbo a Lima, Perú, una operadora de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza se dirigió al Papa. “Permítame transmitirle un mensaje: Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento por su visita a la Argentina. Su presencia nos conmovió, tocó nuestro corazón y renovó la fe y esperanza”.

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El Papa León XIV bendice la imagen de Nuestra Señora de Luján durante la misa LUIS ROBAYO - AFP

¡Hasta siempre, papa León! La despedida en Ezeiza; el Sumo Pontífice continúa su gira hacia Perú Hernan Zenteno - La Nacion