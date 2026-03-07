Mama Antula: quién fue y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de Santa Mama Antula se conmemora cada 7 de marzo en recuerdo de la primera santa argentina, una figura reconocida por la promoción de la religión cristiana en el territorio nacional durante la época colonial. Su historia es un testimonio de fe, servicio y compromiso evangelizador en tiempos de disputas, conflictos sociales y diferencias de clases. Es considerada patrona de los laicos consagrados, de las misiones populares y de quienes trabajan por la evangelización y la formación espiritual comunitaria.

Mama Antula, la historia del milagro argentino.

¿Quién fue Mama Antula?

Santa María Antonia de San José, también llamada María Antonia de Paz y Figueroa, nació en 1730 en Villa Silípica, territorio que pertenece a la actual provincia de Santiago del Estero. Pertenecía a una familia con una buena situación económica, que decidió bautizarla a temprana edad. Este acontecimiento dio inicio a su interés por la vida religiosa: para a sus 15 años de edad decidió unirse a un convento al servicio de Dios.

Colaboró con los jesuitas y adquirió un estilo de vida austero y misionero. Sin embargo, en 1767, la orden fue expulsada de los territorios españoles, por lo que asumió la responsabilidad de preservar y difundir su fe al adoptar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Fue en este período que realizó diferentes viajes por el norte argentino, en los cuales recorrió regiones que corresponden a Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Durante estas travesías, incentivó a las personas a participar de prácticas religiosas y convertirse a la vida cristiana.

La historia de Mama Antula, la primera santa argentina

En 1779 viajó a Buenos Aires descalza y sin recursos, lo que le costó rechazo y agresiones de otras personas. Sin embargo, consiguió refugio en la capilla de La Piedad en donde luego fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, uno de sus trabajos más importantes. Esta institución fue construida gracias a donaciones y limosnas, y con el tiempo se convirtió en un centro fundamental de formación espiritual por el que pasaron importantes figuras de la época colonial. Promovía la participación de todos los ciudadanos, sin importar sus diferencias, orígenes o estatus económico. También brindó protección, alimento y contención a mujeres sin hogar y niños abandonados.

Mama Antula falleció el 7 de marzo de 1799 en Buenos Aires. Conforme a su voluntad, recibió un entierro sencillo en el campo santo de La Piedad, lugar que fue declarado como sitio histórico nacional.

El 27 de agosto de 2016 fue beatificada, tras el reconocimiento de una curación milagrosa de una mujer llamada Vanina Rosa, que había acudido a su intercesión. El segundo milagro reconocido fue el de Claudio Perusini en 2017, quien sobrevivió a un grave accidente cerebrovascular luego de que familiares rezaran a su figura.

De esta manera, el papa Francisco le otorgó su canonización el 11 de febrero de 2024, lo que la convirtió en la primera santa mujer nacida en la Argentina. El Sumo Pontífice declaró durante esta ceremonia: “La caridad de Mama Antula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza, en medio de esta sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Un virus que engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones”.

El Papa Francisco canonizó a Mama ANtula, lo que la convierte en la primera mujer argentina nombrada santa por la Iglesia Católica (AP Photo/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

Oración a Mamá Antula

Gracias, Padre Dios, por tu infinita bondad.

Gracias porque nos has regalado a María Antonia de San José para que, imitándola, llevemos a Jesús a todos los hermanos necesitados de la alegría de la salvación.

Te pedimos que el ejemplo de Mama Antula, peregrina y misionera del Evangelio, nos anime a vivir las bienaventuranzas, caminando juntos como Iglesia, sirviendo con generosidad a todos, especialmente a los hermanos más pobres y a quienes más necesitan de tu infinita misericordia.

Por la intercesión de Mama Antula, concédenos las gracias necesarias que sanen las heridas de nuestro cuerpo y alma, y nos anime en la fe, la esperanza y el amor, para que, como ella, sepamos discernir tu voluntad y andar hasta donde Dios no es conocido y amado, junto a María, la Virgen de los Dolores.

Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Mama Antula, ruega por nosotros.

Amén.