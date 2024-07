Dime qué medias usas y te diré qué edad tienes

Escuchar

LONDRES.– Durante décadas esta cronista fue objeto de gentiles pero permanentes chascarrillos de parte de compañeros de tenis, de clubes a canchas municipales, de brutales ligas a torneítos amistosos, y de la Patagonia hasta Canadá. El motivo, siempre el mismo: llevar medias de algodón grueso hasta la media pantorrilla.

El objetivo era simplemente tapar tobillos desproporcionadamente delgados respecto al resto de la pierna, pero ahora resulta que se era de avanzada. En Inglaterra y EE.UU. acaba de estallar una guerra sobre las medias, y quienes las llevan altas tienen las de ganar. Todo comenzó, como es de rigor, en TikTok, donde se volvió viral una teoría que dice que el largo de las medias permite saber todo lo que se necesita sobre una persona –léase, si es millennial o Generación Z, los únicos grupos demográficos que online importan.

Kaia Gerber, una de las Generación Z que no dudan en exhibir medias blancas

Según dicha teoría, si alguien no usa medias, o usa zoquetes que no se notan o que están por debajo del tobillo, hay que asumir inmediatamente que se trata de un millennial, que tiene más de 30 años y que, según el estereotipo, se cree con onda porque come avocado toast. Es decir, lo más anteúltima moda que se puede ser. En cambio, si alguien lleva medias tubo blancas, aun si son de toalla, seguramente sea miembro de la generación Z. Es decir, adolescentes y veinteañeros llenos de frescura aspiracional. Ambos grupos demográficos tomaron las redes sociales para denostarse el uno al otro, pero solo unos emergieron triunfadores ante los ojos de los medios.

“La Generación Z ha cancelado oficialmente las medias que no se ven: ahora son para personas mayores”, anunció The Guardian. “Síndrome del calcetín tóxico: cómo el largo de tus calcetines llegó a decir todo sobre ti”, tituló The Independent, que luego insistió: “¿La gente puede ver tus tobillos? Entonces probablemente no sos nada cool”. “Mostrar los tobillos hoy es polarizador”, sintetizó The New York Times.

Anna Kournikova, del bando de las sin medias

Muchas de las celebridades favoritas de los más jóvenes como Kaia Gerber, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Billie Eilish y Sabrina Carpenter ya se sumaron a la tendencia. Un titular de Vogue incluso se sorprendió cuando Jennifer Lawrence “salió valientemente con zoquetes millennials”. Lo de la valentía era por el desdén que mostrarse con medias debajo de los tobillos podía despertar entre la gente muy fashion.

¿Cómo se llegó a este punto? Según la revista Elle, el regreso de las medias bien visibles es parte de una tendencia general que recupera la moda de fin de los ‘80 y los ‘90, atada a la teoría de los 30 años en torno a la nostalgia. Esta dicta que las cosas empiezan a parecer interesantes en lugar de simplemente pasadas de moda cuando transcurren unas tres décadas –mucho más que eso ya es demasiado evidentemente retro.

Según The Washigton Post, las medias “desaparecieron” con la irrupción de los millennials, que hoy tienen entre 28 y 43 años. Para ellos, que las medias estuvieran fuera de la vista se volvió una marca contracultural, ya que sus padres obviamente sí las mostraban. A esto se sumó la influencia… del tenis. Según el matutino, se trató de uno de los grandes responsables de popularizar las medias muy bajas o “invisibles”. Aún antes de que llegara Anna Kournikova, ya se había cementado la idea de que con ellas se lograba que las piernas lucieran más largas y contorneadas, y esta percepción se extendió mucho más allá del deporte.

Este año, en Wimbledon, en las canchas todas las mujeres seguían jugando en lo que parecía a pierna limpia muy millennial. Pero en las tiendas de merchandising fue elocuente como reaparecieron las medias “que se ven” para desplegar en los partidos amateur. Asimismo, las marcas más populares como Under Armour declararon haber aumentado las ventas de ese modelo, hasta ahora considerado tan anticuado. Quizá se esté al borde, al menos, de que los compañeros de tenis de esta cronista se vean forzados a innovar en el repertorio de bromas amistosas.

