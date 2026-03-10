Once gobernadores y un encuentro a puertas cerradas con inversores extranjeros: la “competencia” por el mejor vino y el alineamiento con Caputo

NUEVA YORK.- Hay una frase que algunos repiten con cierto dejo de ironía en el mundo de los negocios y la política que dice que los empresarios “siempre son oficialistas”.

En el tablero argentino puede aplicar también a los gobernadores. Once jefes provinciales (en un mix que va de peronistas provinciales, radicales, de Pro y partidos locales) se subieron al mismo barco con el ministro de Economía, Luis Caputo, para “venderse” al mundo desde Estados Unidos.

Apalancados en la buena relación que el gobierno de Javier Milei tiene con el de Donald Trump y en suelo norteamericano, los mandatarios expusieron ante empresarios, bromearon y hicieron la previa del lanzamiento del Argentina Week y cruzaron elogios.

Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta); Claudio Vidal (Santa Cruz), y Juan Pablo Valdés (Corrientes) fueron los protagonistas. También estuvieron el viceministro de Economía José Luis Daza y el secretario de Energía, Daniel González. El embajador Alec Oxenford auspició de anfitrión junto a Susan Seagal, CEO del Council of the Americas, la sede del encuentro.

Fue una reunión a puertas cerradas con almuerzo incluido en el 680 de Park Avenue. Peter Lamelas, que cuando salió arengó a las empresas norteamericanas a invertir en la Argentina, fue un entusiasta promotor del cónclave. Algo que llamó la atención de la comitiva argentina fue que el evento, que estaba previsto para 12 empresarios se amplió a 148: mineras, farmacéuticas, agropecuarias, financieras y tecnológicas dijeron presente. A los gobernadores les llegó la invitación del canciller Pablo Quirno hace dos semanas y enseguida se anotaron.

El gobierno nacional quiere transmitir hacia afuera que cambiaron definitivamente las reglas del juego. “Los gobernadores se mataban por mostrar que había seguridad jurídica en sus provincias”, contó el ministro Caputo al finalizar la reunión.

Hubo dos paneles. Los gobernadores más ligados al sector minero hablaron en uno; y los más vinculados al energético, en otro. Hubo momentos de distensión, como cuando Torres, de Chubut, dijo a los inversores que la suya era la provincia con el mejor vino, porque un Pinot Noir había sido premiado y Cornejo le contestó que Mendoza estaba haciendo los mejores langostinos de la cordillera. Chascarrillos. Río Tinto y Newmont fueron dos de las mineras líderes a nivel mundial que se acercaron a escuchar ofertas. Ya trabajan en la Argentina. Fuentes no oficiales dijeron a LA NACION que una de ellas cerró otro trato con un gobernador por otros mil millones de dólares. Se vio a representantes de Amazon también. Pero en el esquema de las inversiones que llegan y las promesas hay algunas que quedan en una nebulosa. Cuando este medio preguntó por la inversión que Milei anunció de OpenAI en octubre de 2025 -que incluyó un video del dueño de la empresa- a fuentes del gobierno, dijeron que no sabían en qué había quedado la tentadora propuesta de Sam Altman de poner miles de millones de dólares en el país para construir un data center.

Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Weretilneck

Pero los gobernadores siguieron con su agenda y salieron contentos. Caputo también se alegró por poder mostrar a los mandatarios “opositores” (así los llamó) alineados con el rumbo nacional. Y es que hubo bastante de un discurso de defensa del rumbo económico. Y de “no volver al pasado”. De hecho, los mismos gobernadores fueron importantes para que la Casa Rosada consiga la reforma laboral y la ley penal juvenil. Las negociaciones entre el Presidente y los gobernadores es continua por la “gobernabilidad”.

Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Martín Llaryora

“La actividad incluyó 14 mesas de trabajo, con entre 10 y 12 participantes cada una, todos interesados en conocer oportunidades de desarrollo en las provincias. También estuvieron los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Córdoba, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Corrientes”, dijo Cornejo.

Y añadió: “Remarqué que el rumbo de estabilidad y reformas que hoy toma la Argentina encuentra a nuestra provincia preparada, con orden y reglas claras para recibir nuevos proyectos de inversiones”.

Algo que llamó la atención fue una foto que circuló en redes, de una publicidad que le dio la “bienvenida” al gobernador de Mendoza en la cartelera de Times Square, con el sello oficial de la provincia.

🇦🇷🇺🇸 EN EL TIMES SQUARE DE NUEVA YORK



- El famoso edificio 4 del Times Square, en Nueva York, sorprendió este lunes con un mensaje de bienvenida dedicado al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El hecho ocurrió en el marco del inicio de la gira oficial que el mandatario… pic.twitter.com/8vk0fp1IOl — Diario UNO Mendoza (@diariouno) March 9, 2026

Los mandatarios se alojan en el mismo hotel, el Thompson Central Park, aunque llegaron por separado en aerolíneas comerciales, pero con los recursos y la logística del Consejo Federal de Inversiones, según confirmó a este medio uno de ellos. Hoy, se retiraron en varias camionetas Suburban negras. Y se quedarán hasta el jueves. Para el gobierno nacional, la presencia de los caciques provinciales es positiva. Pueden “alinear” discurso con cierta solidez “política”. Una previsibilidad que les piden los empresarios extranjeros a las autoridades argentinas. Para que no haya que esperar elecciones de medio término. Como aquel intento de Mauricio Macri subiendo al avión a Sergio Massa para ir a Davos, que luego terminó en un enfrentamiento.

Pero este bloque de gobernadores parece dispuesto a moverse en sintonía para atrapar inversiones. “Es muy positivo que todos, más allá de la postura política, nos hayamos mostrado alineados”, dijo a LA NACION Marcelo Orrego de San Juan. Para Caputo, en tanto, se trata de un punto de inflexión. El lunes por la noche, se volvieron a encontrar en el cocktail de apertura del Argentina Week.