Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia

En el décimo día de combate bélico, el analista internacional Mookie Tenembaum analizó en LN+ la escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que se trata de una guerra “con muchas capas”, en la que intervienen múltiples actores con intereses diferentes.

“Estamos hablando de que no hay estrategia iraní, hay tácticas iraníes. Hay israelíes y americanos haciendo ruido y creando desconfianza. Es una guerra con muchas capas”, sostuvo.

Mookie Tenembaum, sobre la guerra en Medio Oriente

El impacto económico global

Según explicó, el escenario también debe analizarse desde el impacto económico global, especialmente en el mercado energético. En ese sentido, afirmó que Rusia resulta beneficiada por el aumento del precio del petróleo.

“Rusia, al contrario, le viene bien la guerra porque está subiendo el precio del petróleo”, señaló. Sin embargo, descartó la posibilidad de que Moscú intervenga directamente en el conflicto. “Las chances de que Rusia se meta son cero porque no tienen nada que ganar”, afirmó.

Vladimir Putin

China, otro actor clave

Tenembaum también apuntó a China como otro actor clave a observar en el tablero geopolítico. Recordó que el gigante asiático tiene una fuerte dependencia del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz y que parte de ese abastecimiento proviene de Irán.

“China tiene un problema con el petróleo, que le compraba a Irán. El 60% viene del estrecho de Ormuz”, explicó.

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del comercio internacional del petróleo y el 25% de la producción de gas natural licuado (GNL)

Al mismo tiempo, relativizó el impacto inmediato de la suba del petróleo en Estados Unidos y aseguró que, para la sociedad estadounidense, las prioridades pasan por otros indicadores económicos.

“A los americanos no les interesa, para ellos no existe la guerra, solo les importa: el precio de la nafta, la tasa de interés de las hipotecas y el trabajo, nada más, cero”, dijo.

Ataque a la infraestructura energética

El analista también se refirió a las tensiones entre Estados Unidos e Israel por ataques contra infraestructura energética iraní. Según señaló, la destrucción de refinerías generó preocupación en Washington por su impacto en los precios de los combustibles.

“Se filtró una discusión entre Estados Unidos e Israel porque destruyeron 30 refinerías de petróleo y los americanos se enojaron porque subió la nafta”, afirmó.

Los estadounidenses se "enojaron" por la suba de la nafta, según Tenembaum

Por último, al referirse a la posible designación de Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo iraní Ali Khamenei, puso en duda la versión oficial sobre el proceso de elección.

“Se mencionaron a 88 que lo eligieron a él, esto es lo que dicen, pero yo no creo que hoy en día ni 8 personas se pueden reunir en Irán”, sostuvo. Y agregó: “Seguro dijeron que lo eligieron y los otros no se animan a decir nada porque los matan”.

El perfil del sucesor de Ali Khamenei

El especialista Tomás Fenati explicó en LN+ que Mojtaba Khamenei es una figura que, durante años, mantuvo un perfil bajo dentro del sistema político iraní, aunque con fuerte influencia en los círculos de poder.

“El hijo de Ali siempre fue una persona que se mantuvo en las sombras aunque cercano a la orden revolucionaria iraní, que cuida internamente el sistema teocrático y político iraní”, señaló.

"Mojtaba Khamenei es una figura que, durante años, mantuvo un perfil bajo dentro del sistema político iraní", explicó Fenati

Según Fenati, su ascenso no implicaría una apertura política en el país. “Es una persona que no tiene intención de negociar ni transicionar a un sector más democrático. No creo que represente lo que Estados Unidos e Israel querían que hubiera en Irán”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió que Estados Unidos ya comenzó a tomar medidas preventivas ante una posible escalada de violencia en la región. “Por eso, Estados Unidos le pidió a diplomáticos no esenciales de Turquía y Arabia Saudita se fueran porque se esperan más violencia y más ataques”, concluyó.