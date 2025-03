El mar como un gran lienzo para inmortalizar el danzar de las olas

La cámara atenta de Rubén Digilio se deja sorprender por las maravillas que las olas dibujan en el mar del sur argentino y en la costa de Uruguay. El viento, la luz son pinceles de este movimiento vibrante cargado de belleza y simbolismo

LA NACION

“Hace varios años que voy al sur con el objetivo de querer fotografiar orcas y ballenas –cuenta Rubén Digilio acerca de la serie que tituló Olas danzantes–. En los momentos de espera, cuando la fauna no se deja ver, estoy atento a aquello que la naturaleza me ofrece. En este caso fue el disfrute que me provocó la combinación del movimiento de las olas, el sonido del viento, la marea y por supuesto la luz, siempre la luz”.

El fotógrafo, nacido en Buenos Aires en 1956, recibió diferentes distinciones a lo largo de su trayectoria, además de ser autor de títulos como En mis Ojos Malvinas y Gente de Nueva York, entre otros. La imponente Península Valdés; Puerto Pirámides, Punta Norte y Puerto Madryn en la provincia de Chubut y Barra de Valizas en Uruguay. 2019/2023

Punta Norte, Península de Valdés (Chubut) Rubén Digilio

Puerto Pirámides, Península de Valdés (Chubut) Rubén Digilio

Punta Norte, Península de Valdés (Chubut) Rubén Digilio

Punta Norte, Península de Valdés (Chubut) Rubén Digilio

Puerto Piramides, Península de Valdés (Chubut) Rubén Digilio

Barra de Valizas (Uruguay) Rubén Digilio

Barra de Valizas (Uruguay) Rubén Digilio

Punta Norte, Península de Valdés (Chubut) Rubén Digilio

Puerto Pirámides, Península de Valdés (Chubut) Rubén Digilio

Barra de Valizas (Uruguay) Rubén Digilio