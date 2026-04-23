Por qué vuelven a ser populares las cámaras de fotos convencionales en la era de los celulares

Así como volvieron los lentos y los teléfonos básicos, también lo hicieron las cámaras de fotos analógicas. Si prestan atención, habrán visto que es una práctica cada vez más extendida entre los jóvenes que integran la Generación Z, que es la primera nacida y vivida en el mundo digital. Usan cámaras olvidadas en los cajones, mercados de pulgas, descartables o compran los nuevos viejos lanzamientos.

Las razones son varias: del exceso de los filtros y la perfección de las redes sociales al agotamiento de lo instantáneo. Nada mejor que una foto que no se puede retocar, ni ver hasta revelar en algunos casos. Lógicamente, todo esto sí es publicado en las redes sociales. Además, las cámaras antiguas generan una foto granulada, sobreexpuesta y con destellos de flash, de manera natural, sin necesidad de filtro. Es como ir a los orígenes de los filtros de Instagram en la vida real.

Si escribimos en redes #CámaraDigital o #DigitalCamera veremos una oleada de publicaciones que dan fe de ello. También #fotografiaanalogica, #camarasanalogicas, #35mm, #filmphotography, #carrete y #analogica. En este revivir nostálgico se mezcla lo viejo y lo nuevo. Por un lado, los rollos de 35mm que reportan millones de ventas globales desde 2023. Por el otro, las marcas más tradicionales lanzan cámaras con rollo, como es el caso de Ricoh con la Pentax 17, relanzan icónicos modelos, como la Leica M6 o la clásica cámara descartable Fujifilm Quicksnap.

Una cámara analógica descartable

En Argentina se mezcla el mercado de lo antiguo con una incipiente renovación analógica. Tanto en los mercados de San Telmo como en las tiendas especializadas venden un mix de ofertas de nuevos y viejos modelos y en los últimos años se abrieron tiendas nuevas de revelado. Una búsqueda en Google Maps muestra cada vez más las opciones para impresión de fotos de todos los tamaños y tipos de papel.

Una de las marcas que fue pionera en su momento y lo es ahora porque volvió a posicionar estos dispositivos en las bateas de los comercios de electrónica es Fujifilm Argentina. En MercadoLibre Argentina, la cámara más vendida en la categoría analógica es la Fujifilm Instax Mini12 aunque también se la puede encontrar en todo tipo de tiendas, incluidos los supermercados. En Instagram, el hashtag #FilmPhotography acumula más de 42 millones de publicaciones, y el subreddit r/analog tiene 1,5 millones de miembros.

Una cámara Instax Mini 12, con ajustes automáticos y un diseño de lentes que privilegia tanto los retratos como las selfies Cactus Images Limited

En Argentina, y a través del importador oficial Imagen e Información, Fujifilm vende su línea Instax, un referente de este movimiento; según el CEO local de la compañía, Victor García Rosas, fue posicionada, justamente, para las nuevas generaciones que buscan experiencias fotográficas más tangibles, personales y alejadas de lo puramente digital.

A partir de 2024, la marca sumó cámaras de un solo uso y películas de 35mm. “Después de años de hiperdigitalización, hoy se observa una tendencia global en la que muchas personas, especialmente los más jóvenes, buscan experiencias más reales, tangibles y significativas”. Lo mismo que ocurre con otros consumos culturales, como el regreso del vinilo o la revalorización de otros procesos analógicos. “Permiten capturar momentos de forma simple, pero también materializarlos en algo físico, que se puede tocar, guardar y compartir de una manera distinta a lo digital”, indica.

Una Polaroid de nueva generación; imprime las fotos en papel al estilo clásico y tiene una batería que se recarga por USB-C

A nivel global, la línea Instax superó en 2025 las 100 millones de unidades vendidas acumuladas desde su lanzamiento en 1998. En Argentina, la marca viene mostrando crecimiento sostenido, y superó las 100.000 cámaras vendidas en estos diez años. Y solo en 2025 se revelaron alrededor de 100.000 fotos, un dato que confirma el renovado interés por los procesos analógicos y el valor de la imagen en formato físico.

Hoy, si uno recorre tanto un supermercado como un shopping, encontrará múltiples ofertas de cámaras instantáneas, como es el caso de la Instax Mini 12 así como también las impresoras de fotos o el modelo Instax Mini Evo atraen a un perfil más cercano a la fotografía, incluyendo aficionados y profesionales, que buscan mayor control creativo. Esta cámara ofrece el encanto de una cámara instantánea, pero al tener pantalla LCD nos permite elegir qué imágenes imprimir en la impresora.

Una Kodak Smile+; tiene un sensor de 10 megapixeles, Bluetooth y una impresora incorporada

En Argentina, Fujifilm Instax aparece como la marca más visible en el canal online, mientras que Polaroid y Kodak también mantienen presencia comercial en plataformas de venta y tiendas especializadas. Según el ranking de Mercado Libre, los productos más vendidos de la categoría fueron la Kodak FunSaver, los packs de rollos Fuji Instax Mini 9 y la línea Fujifilm Instax Mini con kit; además, aparecen distintos modelos de Polaroid entre las opciones disponibles.

Como todo en tecnología, claro, también existe la alternativa inversa: tomar una cámara analógica, tradicional, y ponerle un “rollo” digital. Eso es lo que propone la firma suiza I’m back, que creó un sensor de 26 megapixeles que se instala en cualquier cámara que usa rollos de 35mm.