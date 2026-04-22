Así funciona la cámara del Oppo Find X9 Ultra, el smartphone que busca redefinir la fotografía móvil

El martes, la firma china Oppo (top cinco entre los mayores fabricantes de smartphones del mundo) le dio una vuelta de tuerca a una idea con la que vienen trabajando sus competidores y presentó el Oppo Find X9 Ultra, un smartphone que se destaca por su cámara de fotos.

Es el primer equipo del mundo en combinar un zoom óptico de 10x (el doble que el del Galaxy S26 Ultra, por ejemplo, o lo mismo que un Galaxy S23 Ultra) con un prisma quíntuple y un sensor de 50 megapixeles, acompañado por otros dos sensores de 200 megapixeles (para una lente normal, y otra con un teleobjetivo 3x) y un gran angular de 50 megapixeles.

Los colores del Oppo Find X9 Ultra

Y todo en un smartphone de tamaño convencional: 9,1mm de grosor, 236gr de peso y un bloque de cámaras que no es particularmente grueso (aunque sí ocupa una parte sustancial del dorso del teléfono); allí está la clave del equipo.

Un teleobjetivo 10x con un nuevo prisma

Lograr incluir un zoom 10x depende de una innovadora arquitectura de cinco elementos, también llamada diseño de prisma quíntuple. Tradicionalmente, una lente de 230mm de distancia focal (esos 10x) requeriría un módulo de 41 mm de largo (los elementos se van ordenando a cierta distancia para lograr el efecto de lupa que permite ese acercamiento óptico), lo que ocuparía un espacio excesivo en el smartphone.

Oppo explicó cómo construyó junto a Hasselblad un zoom óptico 10x para ultracompacto para su Oppo Find X9 Ultra

Sin embargo, Oppo logró “doblar” el camino de la luz cinco veces dentro del dispositivo, reduciendo el tamaño del módulo a tan solo 29 mm, tal como adelantó la compañía hace unas semanas.

Oppo explicó cómo construyó junto a Hasselblad un zoom óptico 10x para ultracompacto para su Oppo Find X9 Ultra

Para maximizar la calidad de imagen, Oppo desarrolló un método para reducir el prisma interno a una escala nanométrica, creando lo que denominan una “apertura de aire de ultra alta pureza”. Este proceso permite que la luz pase, eliminando las distorsiones que suelen degradar la calidad en un zoom tan alto. Además, durante la fabricación del equipo usa un sistema llamado la Alineación Óptica Activa (AOA), que calibra la posición de la lente, el sensor y el prisma para garantizar que cada unidad funcione con precisión.

Así es la cámara del OPPO Find X9 Ultra con zoom 10x

Una de las mayores virtudes de este sistema es su apertura f/3.5, que es significativamente más brillante que cualquier zoom 10x anterior (por ejemplo, f/4.9 en el Galaxy S23 Ultra; un número más bajo indica que más luz pasa por los cristales para llegar al sensor), y captura tres veces más luz que las lentes de 10x de generaciones pasadas. Esto, combinado con el sensor personalizado Samsung JNL de 50MP, permite obtener imágenes nítidas incluso en condiciones de baja iluminación.

Un ejemplo provisto por Oppo para mostrar el acercamiento que logra el teleobjetivo óptico de 10 aumentos del Oppo Find X9 Ultra

La estabilidad es otro punto fuerte. El sensor cuenta con estabilización por desplazamiento (sensor-shift), fundamental para evitar que el más mínimo movimiento arruine una toma a 10x o 20x, donde cualquier temblor de la mano se multiplica. Gracias a su alta resolución, el dispositivo puede realizar un recorte en el sensor de 200 megapixeles para ofrecer un zoom de 20x con “calidad óptica” (una técnica para aprovechar esa super resolución que se usa desde el Nokia Lumia 1020, hace más de una década) y alcanzar hasta un zoom digital de 120x, con una claridad que deberá probarse (el zoom 100x de otros smartphones suele ser bastante malo).

En comparación con su predecesor, el Find X8 Ultra, que contaba con un teleobjetivo de 6x, el nuevo modelo lo cambia por otros de 10x, que complementa con otro teleobjetivo de 3x (y 200 megapixeles de resolución).

Además, el sistema Hasselblad Master Camera del X9 Ultra incluye un nuevo sensor multiespectral True Color que mejora la precisión en la reproducción del color en un 5,5x respecto a versiones anteriores, asegurando que los tonos de piel y paisajes se vean naturales en cualquier nivel de zoom.

La montura especial para el Oppo Find X9 Ultra

Al igual que otras compañías el año pasado, como Xiaomi o Realme, la compañía vende un kit que suma una lente extra equivalente a un 690mm.

Un Oppo Find X9 Ultra

Más allá de eso, claro, hay un smartphone que hay que usar todos los días, y aquí la compañía no se quedó atrás: el Oppo Find X9 Ultra tiene una pantalla de 6,8 pulgadas a 144 Hz protegida por Gorilla Glass Victus 2, con 12 o 16 GB de RAM, 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 4.1, un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 7050 mAh con carga rápida de 100 watts y carga inalámbrica de 50 watts. Corre Android 16, tiene cinco actualizaciones de sistema operativo aseguradas y un precio internacional que ronda los 1350 dólares.