Por primera vez, más de cien reporteros gráficos argentinos cobrarán regalías por el uso de sus imágenes en Francia

Luego de la incorporación al Centro de Administración de Derechos de Autor (Cadra) de los autores de imágenes fotográficas, lo que significa que la entidad puede gestionar los derechos de autor de los fotógrafos y protegerlos ante la piratería, se pudo firmar un convenio de representación con la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF), de Francia. Por primera vez, la entidad francesa que protege los derechos de los fotógrafos hizo el pago correspondiente por los usos secundarios de obras argentinas, informó la directora ejecutiva de Cadra, Magdalena Iturrioz.

“Es un pago innominado que van a copercibir todos los fotógrafos y fotógrafas asociados al 31 de diciembre del 2024 -dice a LA NACION-. Asimismo, en la asamblea que se realizó de Cadra en el mes de febrero, se aprobó el balance del ejercicio de 2025 y se están pagando los derechos a los autores y editores asociados. En ese concepto, los fotógrafos y las fotógrafas también están cobrando una suma del recaudo general de Cadra”.

Entre los más de cien fotógrafos beneficiados por este convenio figuran Marcos López, Marcelo Brodsky, Adriana Lestido, Rafal Calviño, Rodrigo Abd, Lena Szankay, Daniel y Julián Michuit, Helen Zout, Silvio Fabrykant, Mariana Araujo, Eduardo Longoni, Hernán Zenteno, Silvana Colombo, Soledad Aznarez, Pablo Elías, Eduardo Grossman, Rosana Schoijett, Graciela Calabrese y Ataúlfo Pérez Aznar.

Rodrigo Abd, Rafael Calviño, Adriana Lestido, Soledad Aznarez, Marcos López y Ataúlfo Pérez Aznar

Recientemente, Cadra obtuvo el registro de acuerdo a la nueva normativa del decreto presidencial 138 y la resolución 536 del Ministerio de Justicia de la Nación, y quedó autorizada para gestionar derechos de obras escritas, fotografías e ilustraciones. “Somos la cuarta entidad registrada ante la autoridad de aplicación”, remarca Iturrioz. En noviembre de 2024, el Gobierno había derogado un decreto de Alberto Fernández que reconocía a Cadra como única entidad para gestionar derechos de reproducción.

El fotógrafo Alfredo Srur es miembro de la comisión directiva de Cadra. “La práctica profesional de la fotografía en la Argentina se remonta aproximadamente al año 1842, pocos años después de su democratización en Francia en 1839 -dice a LA NACION-. Sin embargo, a diferencia de otras disciplinas artísticas, durante más de un siglo y medio los fotógrafos argentinos no lograron consolidar una estructura colectiva que les permitiera gestionar sus derechos de autor, en particular los derivados de los usos secundarios de sus obras. Durante décadas se realizaron múltiples intentos por revertir esta situación, incluyendo la creación de una entidad en los años noventa que no logró sostenerse. Recién en 2023, y tras un proceso de articulación entre referentes del sector, se concretó un paso decisivo: el ingreso de fotógrafos y fotógrafas a Cadra, con representación efectiva y participación en su comisión directiva”.

Poco tiempo después se logró formalizar el convenio de reciprocidad con SAIF. “Por primera vez, una entidad internacional comenzará a transferir a la Argentina los fondos recaudados por los usos secundarios de obras fotográficas en su territorio, permitiendo su distribución entre fotógrafos argentinos asociados a Cadra -señala-. Este avance representa un punto de inflexión. No solo reconoce derechos históricamente postergados, sino que además fortalece las condiciones materiales de producción y consolida una construcción colectiva orientada a garantizar más recursos, mayor acceso y un ejercicio pleno de los derechos para los autores de fotografía en la Argentina”.

Por esta memorable foto de Diego Maradona usada en Francia, Eduardo Longoni cobrará regalías Eduardo Longoni/MNBA

“Es de esperar que este avance contribuya también a ordenar discusiones que a menudo han sido confundidas -concluye Srur-. El desarrollo artístico se nutre de múltiples dimensiones: la teoría, la estética, el pensamiento crítico y el debate conceptual, pero también de condiciones materiales concretas, vinculadas a los recursos y al contexto económico en el que los autores producen. Distinguir estos planos no implica separarlos, sino comprender que el fortalecimiento de los derechos de los artistas constituye una base necesaria para que todas las demás dimensiones de la práctica puedan desarrollarse con mayor libertad y profundidad”.

Fotógrafos en la Feria del Libro

Habrá actividades vinculadas con la fotografía en la XXII Jornada de Derecho de Autor en el Mundo Editorial que se hará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el 7 de mayo, en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, a partir de las 14.30.

De 16.30 a 17.30, se hará la charla “Las sociedades autorales y la protección de los creadores”, donde hablará el fotógrafo Sebastián Vricella, de la Asociación Reporteros Gráficos de la República Argentina, en la que participarán representantes de los traductores, escritores y dibujantes: Myrian Bahntje, Marcelo Guerrieri, Gabriel Seisdedos y Laura Cariola. Y de 18 a 18:45, en la mesa “Imagen y palabra”, los fotógrafos Juan Travnik y Srur conversarán con la escritora Vivian Lofiego.