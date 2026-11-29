La escritura de Yamila Bêgné (Buenos Aires, 1983) se mueve en una zona que vuelve inciertas las reglas de la realidad. Solo que no siempre sus tramas son fantásticas: apenas vacilan lo suficiente para dejar paso a otras maneras de saber, de sentir, de entender. “Me interesa trabajar el lenguaje hacia adentro de sí mismo, en sus dobleces, en sus imposibilidades, pero sobre todo en sus posibilidades. Hay muchos discursos acerca de la imposibilidad de la lengua, y es cierto, el lenguaje no lo puede todo, pero puede un montón. Siempre me interesó el trabajo punto a punto, frase a frase, palabra a palabra, sonido a sonido”, dice a medida que el sol escaso de esta primavera entibia la charla en un bar de Buenos Aires. Y esa vocación por el lenguaje se nota en la singularidad que adopta cada una de sus narraciones, como ocurre en su novela más reciente, La música de las esferas, que encarna la voz furiosa de Jazmín, una astrónoma decidida a dar un cierre al duelo que habita desde que su expareja terminó con la relación, y al mismo tiempo, se quedó con su descubrimiento científico. Diez años más tarde, ella recorre la ciudad para recuperar lo que él le quitó: un planeta, una estrella y, quizás también, las ganas de amar una vez más.

En el modo de decir de Jazmín confluyen el discurso del desamor y el cosmos. De hecho, su experiencia parece convertir en literal la metáfora que reclama “me robaste la luna”. Ese juego une dos asuntos que fascinan a la autora. “Me gusta mucho leer sobre ciencia. La leo como si leería poemas. Si no entiendo, no me importa mucho. Hay algo del léxico de la ciencia que me gusta”. Y ese interés adquiere formas diferentes a lo largo de sus narraciones. Por ejemplo, en la novela Estas piedras, que fue mención de honor del Premio Sara Gallardo, puede verse el léxico y el saber de la geología, ya que la narración se estructura a través de tres piedras para abordar la historia de dos hermanas gemelas: una viva, la otra muerta.

En el modo de decir de Jazmín confluyen el discurso del desamor y el cosmos. De hecho, su experiencia parece convertir en literal la metáfora que reclama “me robaste la luna”

“Particularmente me pasa con la astronomía. Aparece ese mundo de nombres que mezclan mitología, en la doble nomenclatura que tienen los cuerpos celestes o las estrellas; un nombre científico y un nombre popular. Me había interesado el descubrimiento en 2005 de Eris y Disnómia. La idea de descubrir algo que está hace millones y millones y millones de años y cómo se le puede aplicar la idea de descubrimiento. Por otro lado, me obsesioné con la sonoridad de Disnómia. Es la imposibilidad de nombrar y también es la diosa griega. Había empezado a escribir un cuento que no fue a ningún lado, pero las dos me quedaron dando vueltas como un mantra”.

Como si la cadencia de esos nombres siguiera orbitando en ella, Bêgné volvió a darles forma narrativa: “Había algo, no sé, una melancolía que me transmitían las dos esferas de los cuerpos celestes. Empecé a escribir y apareció esta primera persona, una voz narrativa que tiene esa tristeza, pero muy cruzada con la furia y con un impulso enérgico bastante imparable. Entonces la empecé a pensar como personaje. ¿Por qué puede estar furioso alguien que estudió astronomía? Porque le robaron su objeto de interés, su objeto de amor. Y se dio este cruce: duela las estrellas para duelar la Tierra”.

“Había algo, no sé, una melancolía que me transmitían las dos esferas de los cuerpos celestes. Empecé a escribir y apareció esta primera persona, una voz narrativa que tiene esa tristeza, pero muy cruzada con la furia", cuenta Yamila Bégnè Hernan Zenteno - La Nacion

Y es cierto: el frenesí de Jazmín por querer tener otra vez lo que ya no puede la lleva a entrar a la oficina de su exnovio, hurtar una computadora y, de una manera frenética, alejarse de él y de la vida que tuvieron. “Es una voz reivindicativa desde el odio. No es de destrucción, sino de reconstrucción de lo propio, de energía propia y de energía para con ella misma. Este carácter del personaje hizo verosímil que una primera persona sea muy vehemente, pero a la vez hizo ingresar ciertos giros de lenguaje, cierta búsqueda poética porque ella está hacia afuera, recorriendo la ciudad, pero también tiene un mundo interno. Fue hallar una línea media entre ella misma y eso que iba descubriendo en el encuentro con los otros”.

Quizás por eso la historia respira emancipación; es decir, la narración procura reivindicar un lugar igualitario no solo en la vida privada y amorosa, sino también en la profesional. “A medida que avanzaba, noté los tratos patriarcales que ella recibía en el ámbito académico. Esa voz estaba diciendo eso y fue muy claro cuando terminé que la protagonista quiere salirse de ese lugar por sus propias vías, por sus propias formas. Habla otra lengua y reivindica un lugar de poder con otro código, no asume el código de Sebastián, sino que habla otra lengua”.

“Estudié mucho la posición de los distintos cuerpos celestes en el cielo. Lo que aparece en la novela es real, ocurrió esa noche así. Consulté una aplicación que se llama Stellarium en donde uno pone un día, una hora, un lugar y se ve el curso del cielo. Y por otro lado, sí, hay un momento en que aparece el simbolismo de la astrología: cuando aparece Saturno”

Hay algo hermoso que une el título de la novela y la historia que narra, ya que la música del lenguaje acompasa el flujo incesante de las acciones. Así y todo, cada capítulo parece tener su atmósfera propia, su cadencia. “En el primer capítulo incluí una canción. La protagonista va por la ciudad, lo único que lleva es el celular y los auriculares, que a veces ni usa porque no escucha música al aire. Entonces la primera canción salió espontáneamente, es una canción de Nick Cave, que se llama Higgs Boson Blues. Y se me ocurrió que ella se fuera impulsando con distintas canciones. Un poco como hacemos todos, hay ciertas canciones que nos impulsan, ciertas canciones que nos dan más energía, otras que nos vuelven más introspectivos. Y me surgió la idea que cada capítulo tuviera una atmósfera distinta y que las canciones estuvieran en resonancia con esas atmósferas y con esos ritmos. Quería que fuera una novela feliz y presté atención a que ese arco de canciones fuera ascendente. Y la última canción es para mí, la canción de la felicidad”. En ese final solo figura una frase, pero sin duda se trata de “Dog Days Are Over” de la banda británica Florence and The Machine.

Con banda de sonido propia, la noche más larga a través de Buenos Aires se vuelve una suerte de road movie a pie. Jazmín no se detiene: avanza, insiste, destroza y, en ese camino, reflexiona sobre su pasado, sobre su amor roto, sobre el cielo. “El ritmo de escritura en capítulos breves, en parágrafos breves, agilizó el movimiento de la narradora. Fue un aprendizaje, porque en novelas y cuentos anteriores sentía que me costaba mucho la acción. Me debía aprender el mundo del verbo, el mundo de la acción, el mundo de lograr que el personaje haga cosas distintas y muchas. Y cuando se presentó esta voz narrativa tan furiosa y enérgica, rápidamente me lo tomé como un desafío personal. Me ayudó mucho el arco temporal. El minuto a minuto de esa noche me obligó a tener que empujarla a hacer cosas y encontrarle un objetivo claro: desde el principio va a recuperar a Eris y Disnomia”.

“El ritmo de escritura en capítulos breves, en parágrafos breves, agilizó el movimiento de la narradora. Fue un aprendizaje, porque en novelas y cuentos anteriores sentía que me costaba mucho la acción”

Tanto es así que se percibe a lo largo de los capítulos una sensación de pérdida muy profunda; Jazmín transmite la desesperación de querer agarrar algo que está muy lejos. “Hay algo muy triste en las distancias. Creo que nos parece triste la luna. Por eso el esfuerzo de regalarle la luna a alguien significa un montón porque está lejos, si no, sería muy fácil. Hay algo muy triste en esas distancias astronómicas. Hay una tristeza, la misma que quizás ella siente con relación a Sebastián. Y está el dolor ya añejo, no es el dolor punzante del día de la separación, es el dolor de algo muy decantado, una herida vieja, pero abierta. En esa noche hay una conjunción, unas estrellas alineadas. Algo se condensa ahí como un centro gravitatorio que viene a ayudarla a resolver todo”.

En esa sincronía de encuentros y situaciones, las cosas le salen misteriosamente bien a la protagonista. Eso explica que lo sobrenatural sea apenas una intuición en el relato. Quizás por eso lleva a pensar en una de sus novelas anteriores, La máquina de febrero, una historia que sí plantea las reglas de otro mundo, en un new weird que conjuga lo sobrenatural con la ciencia ficción. “De hecho, son dos novelas que yo vinculo mucho. Hay dos personajes: Lila, de La máquina de febrero, y Violeta, que aparece en esta novela. En ellas aparece la magia, aparece la intuición, la solución sin silogismos. Aparece el ritual. Y Violeta acompaña a Jazmín sin necesidad de que ella le tenga que explicar nada, sabe perfectamente lo que está pasando y sabe qué tiene qué hacer para ayudarla. Creo que ahí sí entra como un filito, de algún modo Violeta es la intermediaria entre el cielo y la Tierra. Quizás la novela tiene como una leve capita de dulce de leche, de esto que tiene que ver con ese mundo mágico que termina de dar el empujón final a la protagonista, y al mismo tiempo, tiene mucho trabajo con el verosímil nocturno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, una pregunta parece insistir en ese avanzar por la ciudad: un interrogante sobre el lugar de los distintos planos del saber. “Eso me parece reimportante. De algún modo, Sebastián y Violeta están en las antípodas de los modos de conocer. El modo de la academia, hiperracional, científico, hipercontrolado, hiperprotocolizado, aunque con toda la belleza del mundo. Y el modo intuitivo de la piel, sin lógica de silogismo, que viene con Violeta, que tiene más que ver con un conocimiento atmosférico, como si pensara con una parte de atrás de la cabeza. En el medio Jazmín, un poco entre esos dos mundos, termina de construir su pequeña línea roja de influencia. La pequeña frontera en la que se siente ella”, dice la autora. Esto lleva a pensar en la estética de su lenguaje, que muchas veces bordea los límites de los saberes, como ocurre en los relatos de Los horizontes, cuentos que atraviesan los géneros para indagar, en el fondo, en el momento preciso en que la realidad se borra o se diluye.

En el caso de La música de las esferas, la autora vincula los saberes de la astronomía y la astrología. “Estudié mucho la posición de los distintos cuerpos celestes en el cielo. Lo que aparece en la novela es real, ocurrió esa noche así. Consulté una aplicación que se llama Stellarium en donde uno pone un día, una hora, un lugar y se ve el curso del cielo. Y por otro lado, sí, hay un momento en que aparece el simbolismo de la astrología: cuando aparece Saturno. Es la fuerza de la responsabilidad y la detención frenante. Ese capítulo está frenado para ella. Más allá de si uno cree o no en la astrología, sí, me parece un mundo léxico súper cargado, está la historia humana depositada ahí. Como saber arrastra un montón de humanidad. Y arrastramos ese conocimiento, esas intuiciones y la heredamos hace milenios. Es interesante poder trabajar con esos códigos, con esas palabras. En el mismo sentido en que uno podría trabajar con palabras científicas, están cargadas de sentidos. Y ponerlas a jugar en el mismo lugar hace que se contagien buenamente”.

Hay una calma particular en el modo de hablar de Bêgné, como si buscara, al igual que en su escritura, construir un diálogo verdadero: “Una novela es todo un mundo de intereses que entran como una perfecta caja de resonancia donde todas las capas cobran nuevas significancias. La ficción tiene ese poder de vincular mundos que parecerían imposibles de vincular. Es hermoso de leer y de escribir. Para mí escribir es algo libro a libro, día a día, minuto a minuto. La escritura, al menos como la vivo yo, es una praxis más que un sustantivo. Lo vivo así, como un verbo”.