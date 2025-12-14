Horacio Pagani: “Es como un traje a medida, no hay un auto igual a otro”

ROMA.- Horacio Pagani, creador de Pagani Automobili, fabricante de autos de hiperlujo, hechos a mano y a medida, como si fueran trajes, para clientes que pueden desembolsar un mínimo de 3 millones de euros, acaba de cumplir 70 años.

En una entrevista por zoom con LA NACION desde su espectacular ático en lo que era una antigua iglesia renacentista de Milán –donde tiene que ir de vez en cuando por trabajo, aunque su casa verdadera es a cuatro kilómetros de San Cesario sul Panaro, en provincia de Módena, donde tiene sus plantas e incluso el Museo Horacio Pagani), habló de su vida.

De su infancia en Casilda, Santa Fe, donde se dio cuenta que su sueño era viajar a Italia para construir el auto más lindo del mundo; su descubrimiento en un artículo del Reader’s Digest de Leonardo da Vinci, que cambió su vida y se convirtió en su “compañero de viaje”. Y su llegada a Italia a los 27 años con su mujer, entonces de 19, una carpa, dos bicicletas y una promesa de empleo que se esfumó. Y que significó ponerse a trabajar de cualquier cosa para sobrevivir, pero que no le impidió dejar de lado su sueño.

“Desde chico tuve un ideal… Cuando uno tiene un ideal es como una vela, que, aunque es pequeña, te ilumina y te hace recorrer el camino”, dijo Pagani, en una entrevista en la que prefirió hablar en italiano –con acento argentino– y no responder preguntas sobre temas de actualidad política.

El creador de Pagani Automobili contó que tiene una relación más que estrecha, pero no de nostalgia, con la Argentina, que se va intensificando con el pasar de los años. Si antes iba al menos una vez por año, ahora comenzó a ir dos: “siento que tengo que compartir más tiempo con las personas con las que he crecido”. Con una vida metódica, ordenada, saludable, habla casi todos los días por teléfono con sus amigos argentinos. Y, es más, cada año hace con seis de ellos un viaje para conocer algún rincón del interior del país, sin mujeres. “Hacemos lo que no podíamos hacer cuando éramos chicos porque no teníamos plata”, confesó.

"Tardamos entre 7 y 8 años en desarrollar un coche, por lo que ya estamos trabajando en el siguiente", dice Horacio Pagani

Padre de dos hijos que trabajan con él y que lo hicieron abuelo, a los 70 años Pagani luce satisfecho y en paz. “Cuando uno llega a una cierta edad, comienza a mirar hacia atrás y a agradecer. Y empieza a agradecer también a los que te pusieron los palos en las ruedas, porque son ellos los que te han vuelto más fuerte, los que te han forjado”.

–¿Cómo es una jornada tipo de Horacio Pagani?

–Mi día está dividido en tres. Me levanto a la mañana temprano, seis y media-siete, y hago deporte, al menos dos horas, que puede ser bicicleta, kayak o nordic walking. Casi todos los días camino seis kilómetros paseando junto a mis perros: en casa tengo un parque grande con tres kilómetros de recorridos.

–¿Qué perros son?

–Dos pastores alemanes, siempre tuve pastores alemanes, también cuando estaba en la Argentina, y son dos grandes amigos. Después trabajo hasta el mediodía: voy a la oficina y en la parte creativa, es decir de diseño, estilo, tengo reuniones con todo el equipo principal, aunque trato de recorrer las postaciones de todas las personas…

Los problemas, el sufrimiento, también la tristeza, son cosas que hay que vivir con la misma intensidad con las que uno vive las demás emociones”

–¿Cuántos trabajan en total en Pagani?

–Somos 288 personas, entre las cuales hay 66 mujeres, que son muy buenas en todo lo que es la realización de los chasis… Siguiendo con la jornada tipo, después almuerzo algo muy liviano, tiendo a comer solo, aunque a veces me toca comer con clientes, con calma. También a la mañana me gusta tomar mi desayuno con mucha calma, me tomo todo el tiempo necesario. Después vuelvo y duermo rigurosamente una siesta..

–¿De esas siestas breves?

–Una horita. Siempre también tengo un libro que me espera, me gusta muchísimo leer, pero para mí la siesta es sagrada, aún si viniera el Papa yo la siesta la hago igual (risas). Después vuelvo a la oficina, muchas veces están los clientes, tengo reuniones. Nosotros tenemos tres plantas, por lo que normalmente estoy más en la de investigación y desarrollo, pero después también paso por la de producción para ver cómo proceden los autos de los clientes. Trato de estar un poco en todos lados. Después, a eso de las seis y media, siete, me retiro y, como comparto el trabajo con mis dos hijos, veo a mis dos nietas de un año. Después me voy a dormir a las nueve-diez. Y a las tres de la mañana me despierto y me conecto con Estados Unidos, con Asia y con mis amigos de la Argentina, más o menos hasta las cuatro y media. Y después duermo esas otras dos horitas que me faltaban…

–Por eso el día dividido en tres…

–Sí, dividiendo en tres la jornada logro también mantener una concentración mejor, porque enfrento los diversos momentos de forma muy específica.

Pagani Utopia Roadster Paolo Carlini

–¿Hace alguna dieta especial?

–Presto mucha atención a la alimentación, no tomo alcohol, no tomo café, tomo un mate por día, me cuido y trato de estar lo más en forma posible.

–¿Carne?

–Muy poca. La dieta es bastante equilibrada, no como azúcar, salvo el del chocolate que me gusta mucho, ni nada de sal. De noche como liviano y no como carbohidratos. Me cuido y trato de ser un promotor de la buena alimentación. Tanto es así que le regalo a todo el mundo un libro que se llama La enzima prodigiosa, de un médico japonés, que es extraordinario, muy interesante…Ya regalé 500 ejemplares de ese libro…

–Habla en la madrugada con sus amigos argentinos… ¿Qué queda en usted de ese niño nacido en Casilda que construía modelitos de autos y soñaba con irse a Italia? ¿Sigue teniendo muchos amigos? ¿Qué relación tiene con la Argentina?

–Tengo amigos de la infancia, de la escuela, del secundario y con ellos estoy en contacto todos los días. Tengo una relación muy estrecha con la Argentina, pero no es nostalgia. Desde hace quince años, voy al menos una vez por año y, por ejemplo, como al norte de la Argentina, Salta, Jujuy, con seis amigos. El año pasado fuimos al sur. Hacemos lo que no podíamos hacer cuando éramos chicos porque no teníamos plata…

–¿Van solo hombres o también incluyen a las mujeres?

–Solo exclusivamente varones, amigos…

–¿Cómo se mueven en el viaje?

–En auto, usualmente un Mercedes, compañía que es siempre muy gentil con nosotros y nos pone a disposición un coche.

–Así que la relación con la Argentina es fuerte…

–Sí, y ahora voy a empezar a ir dos veces al año porque obviamente es necesario: pasa el tiempo y entonces siento que tengo que compartir más tiempo con las personas con las que he crecido…

–¿Sigue estando Gustavito (Marani), su amigo de infancia con quien compartía la pasión por los autos, con quien, después de que les regalaran un motor destruido, construyeron dos mini-motos, como dice su biografía?

–¡Claro! Gustavito es uno de los integrantes del grupo de seis amigos. De hecho, tuvimos que postergar dos semanas el viaje porque él está en Alemania en una exposición.

–¿O sea que él también siguió en el rubro?

–¡Claro! Gustavo tiene una compañía que se llama Concept Design que proyecta máquinas agrícolas de todo tipo. Él es un genio, es capaz de proyectar una máquina agrícola de la “a” a la “z”, de cualquier tipo, también la más compleja…

–¿Sigue teniendo parientes en Casilda?

–Tengo un hermano y unos sobrinos. Mis padres lamentablemente ya no están.

Desde chico tuve un ideal… Cuando uno tiene un ideal es como una vela, que, aunque es pequeña, te ilumina y te hace recorrer el camino. Y yo trabajé todos los días para poder hacer eso

–¿Cómo fue llegar a Italia en 1983, con una carpa y dos bicicletas?

–Cuando uno tiene 27 años –mi mujer tenía 19–, todo es una aventura. Y para mí era una meta, era un objetivo que me había puesto desde chico. ¡Mi mamá me decía que ya a los 14-15 años yo le decía “mamá, yo me voy a ir a Módena a diseñar y construir mis autos”! Es decir, obviamente tenía las ideas claras, así que he tenido mucha suerte, en el sentido de que desde chico tuve un ideal… Cuando uno tiene un ideal es como una vela, que, aunque es pequeña, te ilumina y te hace recorrer el camino. Y yo trabajé todos los días para poder hacer eso. Llegamos a Italia y no tenía un trabajo porque lamentablemente Lamborghini, donde tenía que entrar, tuvo una gran crisis por la que ese empleo que me había sido prometido saltó… Así que empecé a hacer cualquier tipo de trabajo: en un vivero plantando árboles, de soldador, por suerte les había enseñado a mis manos a trabajar, así que sabía hacer trabajos manuales y esto me permitió encontrar trabajo… Cosas manuales, de obrero, soldaba el acero inox y después de algunos meses logré entrar a trabajar en Lamborghini como obrero de tercer nivel, el más bajo. Pero al menos me dieron una oportunidad en el sector experimental de la carrocería. En ese momento Lamborghini tenía una situación crítica, yo creo que era el empleado número 177, Lamborghini era más pequeña que Pagani, construía con dificultad un par de autos por semana… Estaba la crisis del petróleo, pasaba períodos muy difíciles, pero es ahí donde comencé un camino y donde me quedé casi 9-10 años…

–Es decir que al principio fue duro…

–Fue un período muy duro porque estaba todo por construir. En 1985-1986, después de que me involucré en este proyecto del primer chasis hecho en material composite en hilo de carbono, una tecnología en la que yo creía mucho, pero Lamborghini no, hice esta locura de comprar la autoclave que quería llevar a Lamborghini… Tuve coraje, pero después, toda esta fatiga, todo este trabajo, el doble trabajo para poder poner a punto estos materiales que hace 40 años eran una cosa muy nueva, al final creamos un sector de composite, y después creé mi empresa… Y estos esfuerzos tuvieron su resultado. Yo le agradezco mucho a Lamborghini y le agradezco mucho también a todas las personas que me ayudaron desde chico… Cuando uno llega a una cierta edad, comienza a mirar hacia atrás y a agradecer. Y empieza a agradecer también a los que te pusieron los palos en las ruedas, porque son ellos los que te volvieron más fuerte, los que te han forjado. Los problemas, el sufrimiento, también la tristeza, son cosas que hay que vivir con la misma intensidad con las que uno vive las demás emociones. Probablemente es un poco como el ritmo del día y de la noche, ¿no?

Pagani Utopia Roadster Pagani S.p.A.

Pagani Utopia Roadster Pagani S.p.A.

Pagani Utopia Roadster Pagani S.p.A.

–¿En qué sentido?

–Le doy un ejemplo. Pienso que a todos nos ha pasado, cuando se siente dolor, nostalgia, cuando pasa algo malo, que la noche se vuelve infinita, las horas no pasan… Pero al final, si uno mira el ritmo del día y de la noche, al final sale el sol. ¿Por qué de noche sentimos angustia? Porque está oscuro, no vemos, es como cuando estás en la cama y es como caminar en la oscuridad. Pero por suerte todos los días sale el sol, que quizás está tapado por nubes, hay días de lluvia, más oscuros, menos oscuros, pero al final afuera hay algo que uno puede ver. Y por eso cada día es una esperanza y uno debe vivir con la esperanza de que las cosas irán mejor, aunque estén yendo mal…

–¿Usted es creyente, va a misa, es católico?

–No voy a misa, pero me gusta ir a iglesias porque amo también la arquitectura y en este momento, por ejemplo, estoy en mi ático del Renacimiento, en Milán, que incluso tiene una campana, cercano a la Iglesia de Santa Maria delle Grazie, donde suelo ir porque estudio a Leonardo. Y me gusta entrar en las iglesias y pasear por el barrio porque aquí caminaba Leonardo…

–Hablando de Leonardo, ¿cómo fue cuando lo descubrió hojeando una revista del Reader’s Digest, de chico, en Casilda?

–Lo que más me impactó fue que yo entonces estaba fascinado con las materias científicas, pero, al mismo tiempo, quizás heredado por mi madre, con las artísticas. Pintaba, trabajaba con mis manos en esculturas, tocaba música, el piano… Entonces, para un chico de 13 años de la Argentina, que tenía que pensar si elegir una escuela técnica para poder después hacer ingeniería o una formación artística, dos disciplinas que también ahora corren por carriles divergentes, ni siquiera paralelos, leer ese artículo fue como un giro. Leonardo hace más de 500 años dijo que el arte y la ciencia son dos disciplinas que pueden caminar de la mano, y esto me iluminó. Fue como ver el mundo que quería recorrer, como si se hubiera abierto una puerta donde me imaginé este mundo de Leonardo… Más estudiaba y leía todo lo que había hecho, me preguntaba: pero pucha, si él hizo todo eso hace más de 500 años, ¿por qué en los tiempos modernos uno no puede hacer siquiera una diez millonésima parte de lo que hizo Leonardo? Me planteé esta pregunta y me volví un autodidacta y empecé a estudiar todo lo que podía sobre las materias científicas y al mismo tiempo a dibujar, hacer escultura, hacer todo lo que podía hacer para cultivar la parte artística y poco a poco juntarlas… Este es el espíritu que intenté llevar a Lamborghini cuando después empecé a trabajar como diseñador y es lo que, en cambio, es el corazón de la Modena Design y después de la Pagani Automobile. Es esta interpretación, que no es mía, sino llamémosla de la escuela de Leonardo, que estudio todos los días, que siento cercano y que se ha vuelto mi compañero de viaje…

–El rol de su mujer, Cristina Pérez, en su aventura de llegar a Italia en condiciones nada fáciles, ¿fue el clásico de “la gran mujer detrás del gran hombre”?

–Ella era muy joven, tenía 19 años, los dos éramos muy jóvenes así que lo peor que nos podía pasar no era nada grave porque a esa edad es así… Hicimos dos hijos, me ayudó en el trabajo y, sí, le debo muchísimo a ella, absolutamente.

–¿Sus dos hijos trabajan con usted?

–Si, tienen un año de diferencia, uno tiene 37 y el otro 38, y son completamente distintos el uno del otro. Lo que sabe hacer uno, no lo sabe hacer el otro, afortunadamente. Leonardo tiene capacidades técnicas y se ocupa entonces de las plantas y de los proyectos de Pagani. Y Christopher se ocupa de toda la parte de comunicación y marketing a nivel global.

–Antes dijo que siente que tiene que agradecerles a todas las personas que lo han ayudado y alguien esencial en este sentido fue Juan Manuel Fangio…

–Fangio fue una persona que creyó en mí porque él escribió cinco cartas de “raccomandazione” (presentación) sin conocerme, sino porque una persona de su confianza le había hablado maravillas de mí… Y al hacer eso, él se jugó, así que a él le tengo que agradecer porque creyó en mí y me puso en contacto con Mercedes en 1993 y se creó una relación excelente. Nosotros somos la única empresa en el mundo que no pertenece al grupo Mercedes, para quien Mercedes hace motores. Es más, los últimos motores se llaman incluso Pagani… Fangio fue muy generoso conmigo, un hombre muy inteligente, a quien le agradezco muchísimo…

"Uno debe vivir con la esperanza de que las cosas irán mejor, aunque estén yendo mal…" Francesco Ferrarini

–Un modelo de sus autos se llama Utopía: ¿para usted es lo máximo alcanzado o aún tiene proyectos en mente?

–Cada proyecto que hemos hecho tiene su identidad. El Zonda fue el primer auto que tenía una forma, un diseño, un concepto. Después hemos hecho Huayra que se inspiraba en otras cosas y después, Utopía. Digamos que Utopía es un auto realizado para un mundo que ha cambiado, las normativas son extremadamente más severas. Nosotros también vendemos autos en Estados Unidos, que antes era un mercado que no enfrentábamos y nosotros homologamos como hemos homologado un Mercedes, un Toyota, no con trucos de pequeños constructores, sino según las reglas más severas. La tercera inversión de un proyecto es la certificación del auto, tests de certificación, por lo tanto, Utopía es un auto obviamente realizado por un grupo más grande de personas, con más medios a disposición, presupuestos más altos. Muchas cosas que antes comprábamos afuera ahora las hacemos internamente, así que para Pagani es un proyecto muy completo, en el sentido de que nos ha permitido desarrollar tecnología en el campo de la electrónica, de la hidráulica, de la electrohidráulica, de la dinámica del vehículo. Antes solo fabricábamos las piezas internas de fibra de carbono, ahora fabricamos todas las piezas metálicas, más de 800 componentes mecanizados. Digamos que es un proyecto más completo, probablemente más avanzado que los anteriores. Estamos trabajando en él; tardamos entre 7 y 8 años en desarrollar un coche, por lo que ya estamos trabajando en el siguiente.

–¿Cuántos autos produce Pagani por año?

–Este año, si no me equivoco, menos de 60.

–¿Cuál es el perfil del cliente?

–Los clientes son personas de todo el mundo, ya que el coche está homologado en todo el mundo y se distribuye de forma muy metódica y equilibrada: más o menos entre un 30 y un 40 por ciento en Estados Unidos, aunque este país podría absorber el 100 por ciento; luego, Europa y Oriente Medio el otro 30 por ciento; y el resto en todos los países de Asia Pacífico.

–¿Para América Latina los autos Pagani son demasiado caros?

–En América Latina tenemos clientes, tanto argentinos como chilenos, que quizá no siempre viven ahí, sino en Europa.

–¿Usted conoce a cada uno de los clientes, es como hacerles un traje a medida?

–Es un traje a medida. No hay un auto igual a otro.

Pagani Utopia Roadster Pagani S.p.A.

–¿Qué piensa de los autos híbridos y eléctricos?

–Nosotros pusimos en pie el proyecto de un auto eléctrico. El Hypercar Utopía tenía que salir en una versión completamente eléctrica, pero nunca nadie quiso comprar algo así, así que tuvimos que suspender el proyecto . De todos modos, seguimos trabajando, aunque no hay mercado al momento, no existe un cliente dispuesto a gastar millones. En cuanto a los autos híbridos, siempre para nuestra categoría, el cliente Pagani no los prefiere. El cliente Pagani no busca un coche con millones de caballos de potencia. Mientras que otros coches tienen entre 1500 y 1600 caballos, los nuestros tienen entre 800 y 900, lo cual ya es bastante. Incluso limitamos la velocidad, impidiendo que el coche alcance su velocidad máxima. Nuestro cliente busca un coche muy puro: si además tiene cambio manual, mejor aún . De hecho, el 75% de los clientes del modelo Utopía optaron por uno con cambio manual. Buscan un coche ligero. En definitiva, hay que tener en cuenta que el kilometraje medio, considerando todos los coches que hemos fabricado hasta la fecha, es de 2000 kilómetros al año, lo cual es realmente muy bajo. No podemos afirmar que estos coches, ya sean eléctricos o de combustión, vayan a contaminar el planeta. Ahora, siempre hablando de los autos híbridos, para los autos para todos los días, estoy de acuerdo y me parece una decisión correcta. De hecho, Toyota fue la primera en hacerlo y fue visionaria. Creo que es una buena solución. Para zonas con una densidad de población muy alta como Milán, Roma o las grandes ciudades, un coche eléctrico pequeño —uno que se pueda enchufar donde se enchufa la plancha— no necesita mil caballos de potencia para ir a 80, 65 o 50 kilómetros por hora en la ciudad y es una solución excelente.

–¿Cuántos autos ha producido hasta ahora Pagani?

–Hemos producido 600 hasta la fecha, desde nuestra fundación, porque empezamos fabricando solo unas pocas, y en los últimos años hemos ido aumentando la producción, pero nuestros autos están hechos a mano , no a máquina, así que, para aumentar la producción en solo dos o tres vehículos al año, realmente necesitamos una cantidad significativa de formación, porque se trata de enseñar a la gente a vivir con sus manos.

–¿Y el precio de un Pagani?

–Los coches van desde los 3 millones de euros, hasta el más costoso de 11 millones de euros.

Pagani Utopia Roadster Miami Edition Hand-out - Pagani Residences

–¿Qué piensa de la IA (Inteligencia Artificial)? ¿Es utilizada en Pagani?

–Sí, llevamos muchos años utilizándola, por ejemplo, en la dinámica de vehículos y en todas las actividades que hemos desarrollado con Pirelli. Colaboramos con Pirelli desde 2008 en la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos, incluso de marcas ajenas a Pagani. Y desarrollamos el CyberTire, el primer neumático inteligente que se comunica con el coche, y por lo tanto se utiliza la IA, pero de forma racional. No la usamos para el diseño, por ejemplo, aunque muchos otros sí lo hacen. Seguimos utilizando sistemas tradicionales para el diseño, aunque no estoy en contra de la IA. Me han hecho esta pregunta ya 20.000 veces y creo que antes se definía a la persona, por ejemplo, como “muy trabajadora”. Se decía que era muy trabajadora, es decir, que se esforzaba mucho, ya fuera con sus manos o con su intelecto. Creo que hoy en día, quien marca la diferencia sigue siendo la persona trabajadora, incluso con IA a su disposición, porque quienes siguen usando su intuición, su propia inteligencia, quienes se comprometen, quienes cuestionan las cosas, esas personas marcarán la diferencia. Quien más se esfuerza, quien sigue su intuición, quien es más disciplinado, más respetuoso, quien trabaja más duro, siempre marcará la diferencia . Esta es mi opinión. Después, confieso que uso ChatGPT, a quien a veces le pregunto cosas, podés dialogar, es una locura, le pregunto de quién es tal claustro, de qué año, mientras paseo, él te contesta, hace bromas… Pero el otro día le hice una pregunta sobre Leonardo, y aunque no soy un megaexperto, es una figura que estudio desde hace más de 50 años y me dio una respuesta errada. Entonces le dije te equivocaste y me contestó “tenés razón, perdóname” y le pregunté de dónde saca la información y me contestó “de todos lados” (risas)

–¿Sigue la Fórmula 1?

–Si puedo, sí, la sigo. Tengo un pase para todas las carreras de Fórmula 1 y, por falta de tiempo, no puedo ir, pero cuando puedo voy. El año pasado fui dos o tres veces, creo; este año, lamentablemente, no me fue posible ir a ninguna carrera. Además, soy amigo de los pilotos, incluso muy amigo de algunos de ellos, incluso del que creo que ganará el campeonato mundial este año…

–¿Qué le parece Franco Colapinto?

–Nunca he conocido a Colapinto, pero parece un chico con talento, obviamente muy joven. El mundo de la Fórmula 1 ha sido difícil para Schumacher, Hamilton, Fangio, para todos, así que tiene un largo camino por recorrer. Lo importante es que sepa desenvolverse bien, que se mantenga relativamente protegido, aislado de la presión mediática, y que así pueda concentrarse en lograr el mejor resultado posible con los equipos que tiene. Como no tiene un McLaren, sus coches son de gama media y baja, y por lo tanto es muy joven, obviamente tiene un gran potencial. Además, es muy simpático.

–Última pregunta: usted vive en Módena, pero ahora se encuentra en Milán. ¿Qué auto utilizó para moverse? ¿Un Pagani?

–No, normalmente me muevo en coches normales, Toyotas y Mercedes, por ejemplo, o incluso en tren. Ayer vine con un amigo y hoy vuelvo en tren. Vivo a 4 kilómetros de San Cesario, donde trabajo, así que voy hasta ahí a pie o en bici. Casi nunca uso el coche, salvo en caso de emergencia, pero me encanta caminar. Incluso aquí, en Milán, ahora que hay sol, me voy a ir a dar un buen paseo en bici.