Horacio Pagani diseñó un nuevo auto de hiperlujo exclusivo para los que cumplan con una novedosa condición

Hace más de un año el argentino creador de los emblemáticos Zonda y Huayra, Horacio Pagani, dio un paso más en su búsqueda por unir arte, ingeniería y diseño. En North Bay Village, un enclave de tres islas en la Bahía de Biscayne, Miami, la compañía del oriundo de Casilda anunció el lanzamiento del primer proyecto residencial del mundo concebido por la marca, pero ahora tendrá una conexión aún más directa con el mundo automotor.

Los dos penthouses dúplex de las Pagani Residences —con fecha de entrega para 2027— valuados en US$28,5 millones y US$30 millones, ofrecerán a cada uno de sus compradores la posibilidad exclusiva de adquirir el nuevo Pagani Utopia Roadster “Miami Edition”, una versión única del hiperdeportivo de 864 caballos de fuerza.

La torre, de 28 pisos y 70 residencias, fue diseñada por Pagani Arte en colaboración con el estudio internacional A++ y el desarrollador Riviera Horizons. Los penthouses, distribuidos en los pisos 28 y 29, representan la expresión más lujosa del proyecto. “Aspiramos a la excelencia absoluta, incluso en los detalles que no se ven”, define Pagani en la presentación del proyecto.

El desarrollo Pagani North Bay Village de 28 pisos y 70 residencias pagani residences

El primero, de 1133 metros cuadrados, incluye cinco dormitorios y seis baños, mientras que el segundo abarca 994 metros cuadrados, con cuatro dormitorios y cinco baños. En ambos casos, los interiores muestran la misma obsesión por el detalle que distingue a los autos de la marca: pisos de roble claro con incrustaciones metálicas, escaleras de travertino con barandas de aluminio lacado y cocinas Schiffini Magistretti con mármol de Carrara y electrodomésticos Gaggenau exclusivos para estas unidades. “Pagani Residences representa la cúspide del estilo de vida y el diseño”, señaló Mikael Hamaoui, fundador y director ejecutivo de Riviera Horizons.

Los dos penthouses están valuados en US$28,5 millones y US$30 millones pagani residences

El vínculo con el Utopia Roadster

La singularidad del proyecto radica en su conexión directa con el Pagani Utopia Roadster, el modelo más reciente del atelier de Módena. Cada comprador de los áticos podrá acceder a la versión “Miami Edition”, pintada en un tono azul exclusivo que evoca el mar y el cielo de la ciudad.

Además, el paquete incluye una experiencia privada en Italia: los propietarios viajarán al Museo Horacio Pagani y al Atelier, donde mantendrán una reunión personal con el propio diseñador para personalizar tanto su vehículo como los interiores de su residencia. También podrán adquirir una plaza de garaje privada dentro del edificio, concebida como una extensión del arte automotor.

La versión “Miami Edition” viene pintada en un tono azul exclusivo que evoca el mar y el cielo de la ciudad Hand-out - Pagani Residences

El Utopia Roadster es una obra maestra de ingeniería artesanal. Equipa el motor V12 biturbo desarrollado en exclusiva por Mercedes-AMG que entrega 864 CV y 1100 Nm de torque, sin asistencia híbrida. Pesa apenas 1280 kilos, gracias a un chasis monocasco de Carbo-Titanium HP62 G2 y Carbo-Triax HP62, materiales compuestos creados por Pagani.

El Pagani Utopia Roadster equipa el motor V12 biturbo Pagani S.p.A.

Puede alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h (limitada electrónicamente) y ofrece una experiencia de conducción purista: caja manual o AMT de siete marchas (diseñada por Xtrac), suspensión activa, frenos Brembo carbonocerámicos y neumáticos Pirelli P Zero equipados con sensores inteligentes.

Tiene una potencia de 864 CV y 1100 Nm de torque Pagani S.p.A.

Su interior cuenta con instrumental analógico, el volante a partir de un bloque sólido de aluminio y la palanca de cambios visible con rejilla de titanio, evocando el arte de la relojería suiza. Solo 130 unidades del Utopia Roadster serán producidas en todo el mundo, que ya se encuentran reservadas y con un alarga lista de espera.

El interior destaca por sus rasgos analógicos y la palanca de cambios visible con rejilla de titanio Paolo Carlini

Más allá de los penthouses, Pagani Residences ofrece 70 unidades de entre dos y cuatro dormitorios, todas con ascensores privados, terrazas panorámicas y techos de más de tres metros de altura. Cada residencia combina tecnología, confort y el toque de la artesanía italiana: cocinas de diseño con islas de tres metros, baños revestidos en travertino, suites principales con vestidores y lavaderos independientes. Los precios comienzan en US$3,7 millones.

El edificio cuenta con servicio de conserjería 24 horas, valet parking, lobby frente al mar y un paseo marítimo de 70 metros sobre la Bahía de Biscayne. Los residentes tienen acceso a un spa frente al mar, gimnasio, salón de relajación y piscina con lounge en la azotea, rodeada de cabañas privadas y jacuzzis de agua caliente y fría.