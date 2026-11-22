La política entiende que para renovarse alcanza con aparecer en redes sociales. Como esos tíos mayores que descubren el perreo en la fiesta de una quinceañera: lejos de rejuvenecer, se delata fuera de época.

Antes que por las principales cadenas, en España tres candidatos a la presidencia pasaron por el canal de un psicólogo con siete millones de suscriptores en YouTube que hace entrevistas de varias horas. Las entrevistas tuvieron millones de vistas, pero dejaron más memes que intención de voto.

La justificación que dan los asesores políticos es que allí están los jóvenes que no ven televisión. Pero no es eso lo que dicen los datos: todavía se dedica más horas al día a la televisión que a las plataformas sociales. En España los españoles dedican 3,5 horas diarias a la TV y poco menos de 2 horas a YouTube, con sesiones promedio de quince minutos, según el informe internacional Global Web Index (GWI) para 2026.

El estudio confirma que no existe algo así como un usuario global YouTube, como no hay un perfil uniforme de redes sociales. Cada plataforma tiene formas muy distintas de uso según el país, la cultura informativa y el estilo de la vida. En la Argentina el 74,5% de los internautas dicen haber usado la plataforma el último mes, mientras que en España se sitúa por debajo del 50%.

El estudio confirma que no existe algo así como un usuario global YouTube, como no hay un perfil uniforme de redes sociales

Hace años que la digitalización dejó de ser una cosa de jóvenes. La proporción de uso de YouTube es casi igual entre los 25 y 55 años. Lo que cambia es que los jóvenes consumen más música y entretenimiento y los mayores, más noticias y analistas especializados. Por debajo de los 24 años reinan los canales infantiles, que dominan los diez más vistos globalmente junto con las series de Bollywood. El mundo libre de políticos.

La evitación de las noticias es un problema global, no solo de la juventud, que no se soluciona transmitiendo la radio en una plataforma. Entrar en el mundo streaming demanda algo más que cambiar la antena por YouTube. El concepto de rating no es equivalente a las visualizaciones del video o los espectadores que siguen el directo.

Los siete millones de vistas que obtuvieron los candidatos Sánchez y Feijóo en The Wild Project es mucho para el promedio que registran los videos del principal diario español en YouTube. Mucho más que las 40 mil vistas que los videos de Sánchez en el canal del Partido Socialista. Que a su vez es el doble que tuvo su entrevista a Lula da Silva el primer día. La pantalla no farmea aura digital.

En las plataformas no cuentan las visualizaciones, porque los algoritmos premian interacciones y la participación de la comunidad. “La influencia de los creadores no se basa solo en el contenido, sino en la relación que mantienen con sus comunidades”, recalca Nic Newman, investigador del Reuters Institute.

En las plataformas no cuentan las visualizaciones, porque los algoritmos premian interacciones y la participación de la comunidad

Lejos de intentar consolidar una comunidad digital, los políticos siguen adiestrando, aleccionando, predicando, igual en el viejo mitin que en el nuevo pódcast. Y buena parte de la prensa que reprochaba que los candidatos aceptaran las preguntas de youtuberos antes que las suyas, termina difundiendo esas entrevistas.

Mientras tanto, el núcleo de YouTube sigue totalmente ajeno al mundillo de la información política. El mayor rendimiento de Wild o de Luzu está lejísimos de los millones que interacciones de los reyes de la plataforma. En español @TheWillyrex supera en seguidores a @Ibai Llanos que a la vez triplican los 60 millones de suscriptores @Mikecrack. Aun así, no llega a los doscientos mil millones de vistas del canal infantil Cocomelon.

En cualquier caso, los videos más populares de Jordi Wild siguen siendo una entrevista a un narco asesino y un debate sobre la existencia de Dios. Por el momento no hay registro de que la audiencia de Wild se incline hacia el narcotráfico o el misticismo. Sin embargo, todavía hay ilusos que esperan que las entrevistas a los candidatos se transmuten en votos.