Puertas, ventanas, clavos, tazas, sábanas… Nada queda librado al azar cuando se trata de construir un hotel desde cero. Sobre todo, cuando queda en un destino alejado y de difícil acceso, como Puerto Williams, el enclave más austral de Chile. Vecino de la ciudad de Ushuaia, es un destino que cuenta con apenas 2000 habitantes. Durante la construcción, todo debe estar al alcance de la mano: si falta un tarro de pintura, hay que deshacer el trayecto -en el caso de Puerto Williams-, en barco para ir a comprarlo. Ese fue el desafío que encaró Emilia Manganiello cuando le ofrecieron encargarse de la creación y puesta en marcha desde cero del hotel The Cormorant at 55 South, “el más austral del mundo”, a orillas del canal de Beagle.

Emilia Manganiello

En sus proyectos analiza qué necesitará para funcionar el hotel que arranca. Y lo hace desde hace veinte años, aunque su experiencia había empezado como gerente de hotel durante muchos años. “Cuando vos gerenciás un hotel, te das cuenta de que las personas que estuvieron atrás haciendo el diseño no tenían idea de operación. O tienen idea, pero son arquitectos o diseñadores”, cuenta. Generalmente, dice, se proyecta pensando en los huéspedes y no tanto en la parte operacional del hotel, lo que luego genera estrés en los equipos de trabajo.

Su primer hotel del otro lado del mostrador fue el Costa Petit Hotel, en Palermo. Lo desarrolló con la diseñadora de interiores Eugenia Choren. “Te diría que fue uno de los pioneros. Y nos fue bárbaro, nosotros lo construimos desde cero. Era un taller mecánico, típica cosa de Palermo en ese entonces. El hotel se vendió a una bodega y tuvimos un premio de Condé Nast Traveler”.

El hotel Cabo de Hornos

Después vinieron unos años de vivir en la Patagonia. En Chile llegó a su vida uno de los primeros y más importantes hoteles de Punta Arenas, el Cabo de Hornos. “Nos pusimos a remodelarlo. Punta Arenas es uno de los centros turísticos más importantes de la Patagonia chilena, sobre todo de cruceros antárticos. Después de diez años de estar siendo gerente general de ahí, de hacer las dos torres con ellos, nos volvimos a Buenos Aires”. Su decisión de dejar Chile coincidió con la decisión de Silversea, la compañía americana de cruceros que es parte de Royal Caribbean, de ejecutar su propio proyecto de hotelería para un público de alto estándar.

La logística en lugares remotos y el clima hostil son parte de los desafíos

La capacidad del hotel Cabo de Hornos no alcanzaba. Fue entonces cuando la compañía americana tomó la decisión de construir de cero un hotel en Puerto Williams. “Me llaman para que me hiciera cargo de la construcción desde el lado operativo, desde el diseño y todo el flujo de la parte de back of house -las áreas internas que no están a la vista-. Todo eso tenía que estar a la altura del perfil del huésped, que además yo ya conocía. Fue una odisea construir ahí, no hay nada”.

En Puerto Williams, cuenta Manganiello, hay solo hostels y The Cormorant at 55 South es el único hotel con capacidad para 300 pasajeros en sus 150 habitaciones. Se utilizó la construcción modular en seco, que se realizó en Mendoza. Una vez listos, los módulos se llevaron en barco a destino.

El hotel Costa, en Palermo

“El trabajo y la inversión que se han hecho a nivel empresa y el desafío logístico que hemos tenido ahí han sido gigantescos. Y el clima es bastante hostil”, dice. Y recuerda que, en invierno, además de cada módulo había sesenta centímetros de nieve. Aunque el mayor desafío fue la logística: “Cada tornillo, cada elemento que forma parte de ese hotel fue llevado por barco. Y hay un barco por semana que tiene una capacidad limitada. Teníamos a la constructora y a la parte operacional de los equipos de cocina, de lavandería llevando todas las cosas al mismo tiempo. Hablamos del clavo, de la taza...”. Otro desafío fue el tema habitacional, ya que la capacidad de alojamiento debía cubrir las demandas de los equipos operativos y de construcción.

Emilia Manganiello acompañó el proyecto hasta su apertura. Ya ingresaron sus primeros huéspedes provenientes de los cruceros antárticos de Silversea. La idea es que próximamente esté abierto al público en general. El hotel, asegura, responde al perfil de los viajeros del crucero antártico de superlujo, que pagan entre 30.000 y 90.000 dólares por persona la semana de crucero, que incluye la estadía en el hotel recientemente inaugurado.

Emilia Manganiello creadores

La diseñadora ahora está trabajando en dos hoteles más. Uno, en El Calafate. “Creo que es el más lindo que vamos a hacer. Estoy impactada, al fondo ves el glaciar”, describe. La construcción en este caso también es modular. El otro hotel estará en Torres del Paine y, dice, es “en la nada misma” y la travesía y la logística que requiere son más complicada que la de Puerto Williams: son cinco horas y media de viaje en auto, con caminos de subida y bajada para llevar todo el equipamiento necesario para un hotel del más alto nivel. Fue difícil encontrar a quiénes se animaran a encarar una construcción en este contexto. En un momento “nadie se animaba. Tenían miedo de que se les quedara el camión en pleno invierno”.

A esta altura de su carrera, Manganiello asume que lo suyo es el turismo remoto, agreste y salvaje. “Pero el turismo desde la hotelería, no en actividad”, aclara. En medio de este camino recorrido, sin embargo, considera que tiene pendientes. “Me encantaría tener un poco más de calor en mi vida. Te diría subir de latitud. Pero como conozco tanto la Patagonia es supersimple manejarme en esos lados”.