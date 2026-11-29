La naturaleza tiene debilidad por la belleza, dice José Edelstein y lo confirma en su libro Trece maneras de mirar el cielo. Físico teórico e investigador licenciado en el prestigioso Instituto Balseiro, de Bariloche, y doctorado en la Universidad de La Plata, Edelstein reside desde hace años en Santiago de Compostela, España, en cuya universidad ejerce como profesor, además de investigar en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Su trabajo científico abarca cuestiones como la gravitación, la astrofísica, la cosmología, el espacio, el tiempo y sus curvaturas. Como la naturaleza, tiene debilidad por la belleza y la traduce en su escritura. Capaz de emocionar al lector menos informado sobre temas científicos mientras este comienza a comprender a través de imágenes bellas, metáforas inspiradas y acertadas citas literarias, teorías y realidades complejas de la física y la mecánica cuántica, de la cosmología y de las leyes naturales que rigen el compás de nuestras vidas sin que lo sepamos.

No solo nos asomamos entonces a la trastienda del funcionamiento del universo, del que somos un átomo casi milagroso, sino también a la comprensión de mitos ancestrales y a interrogantes asombrosos

Mirando el cielo junto a Edelstein se conoce la intimidad de personalidades esenciales para la comprensión del universo, como Stephen Hawking (a cuyo septuagésimo cumpleaños asistió y describe en un relato apasionante) o Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna y acaso, dice, el ser más humilde y solitario de la Tierra. El libro eleva nuestra mirada al cielo para que contemplemos desde allí la belleza y los misterios de la Tierra y de quienes la habitamos. No solo nos asomamos entonces a la trastienda del funcionamiento del universo, del que somos un átomo casi milagroso, sino también a la comprensión de mitos ancestrales y a interrogantes asombrosos (recordar que el asombro es el origen de la filosofía). Por ejemplo: ¿Así como dividimos el tiempo en años, meses, semanas, días, horas, minutos segundos, y octosegundos (cuatrillonésima parte de un segundo) y attosegundos (trillonésima parte de un segundo), es posible continuar haciéndolo hasta llegar al no-tiempo? ¿Cómo lo registraríamos?

Dirac sostenía que la belleza debía ser el ingrediente básico de cualquier ecuación científica

Somos parte del cielo infinito y el cielo está aquí, en la Tierra. Esta conclusión, tan movilizadora como apasionante, se presenta como telón de fondo del libro de José Edelstein. No es algo trivial en un tiempo en el que, secuestradas por pantallas que reducen no sólo el mundo sino el universo entero (con sus maravillas y misterios, revelaciones e interrogantes) a un pequeño cuadrado de luz azul que anestesia el pensamiento y acelera la miopía de los ojos, las miradas no se elevan al cielo, no se emocionan ni se asombran con él.

En 1778, en su Crítica de la razón práctica, el filósofo alemán Emmanuel Kant, que apostaba a un razonamiento liberado de dogmas, dejó una síntesis extraordinaria de su indagación: “Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí”. Es obvio que Kant no había leído Trece maneras de mirar el cielo, pero ahí tenemos uno de los misterios del tiempo. El cielo que él admiraba, y al que rendía honores hace cuatro siglos, es el mismo y contiene y ofrece los mismos tesoros que el que José Edelstein explora en su texto.

Edelstein se declara admirador de Paul Dirac (1902-1984), físico y matemático inglés que ganó el Nobel de 1933 (compartido con Erwin Schrödinger) por su contribución al estudio de las partículas elementales. Dirac sostenía que la belleza debía ser el ingrediente básico de cualquier ecuación científica: “Se puede decir que el matemático juega a un juego en el que él mismo inventa las reglas -escribió-, mientras que el físico juega a uno cuyas reglas las fija la naturaleza, pero con el transcurrir del tiempo se hace cada vez más evidente que las reglas que los matemáticos encuentran interesantes son las mismas que ha elegido la naturaleza”. También él, seguramente, miraba el cielo y leía allí.