León XIV, un artista de la escucha

Un interrogante acompañó con insistencia la visita de León XIV, a medida que el Papa completaba su intenso y significativo programa en el país. ¿Sería escuchado? ¿Llegarían sus palabras, más que a los oídos, a los corazones y a las mentes de quienes eran sus destinatarios? ¿Afloraría en muchos de ellos (no los más humildes, los más coherentes con la fe y con los valores que esta promulga) un asomo de compasión, de empatía, de comprensión por el padecimiento y la carencia del otro, del prójimo no vinculado por un lazo de sangre, de amistad o de interés? Humano al fin, el Papa no provoca milagros, y mucho menos milagros instantáneos, de modo que la respuesta la darán el tiempo, las actitudes, los hechos. No las declaraciones ni los discursos.

Sin embargo, lo más importante y esencial no tiene que ver con la escucha de quienes oyeron, leyeron o recibieron en presencia las palabras de León. Lo fundamental, lo revelador, estuvo en cómo el Papa escuchó. En un mundo de oídos voluntariamente obturados por auriculares, por una agotadora variedad de ruidos ensordecedores, por insultos y palabras necias, por la indiferencia o el desprecio a la palabra ajena, León XIV recuperó con su actitud el olvidado arte de la escucha. Un arte que, como todos, requiere de práctica constante, sincera y comprometida y se vale de instrumentos ineludibles: un corazón abierto, una mente despojada de prejuicios, serenidad, paciencia.

Escuchar con esos requisitos es uno de los mayores, si no el mayor, acto de reconocimiento hacia un semejante, hacia ese ser que, una vez escuchado, cobra entidad, cuerpo y alma, deja de ser una abstracción, apenas un “otro”. El sacerdote neerlandés Henri J. Nouwen (1932-1996), autor de numerosos libros de conmovedora espiritualidad que murió mientras trabajaba con discapacitados, escribió: “Escuchar es mucho más que dejar hablar al otro mientras esperamos para responderle. Es prestarle plena atención y darle la bienvenida en nuestro propio ser. La belleza de escuchar es que los escuchados empiezan a sentirse aceptados. Es una forma de hospitalidad espiritual”.

La escucha requiere de práctica constante, sincera y comprometida y se vale de instrumentos ineludibles: un corazón abierto, una mente despojada de prejuicios, serenidad, paciencia

El Santo Padre escucha a Marta Torres durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione Andrew Medichini - AP

Las palabras cargadas de sentido y trascendencia, las que pueden atravesar los muros de la indiferencia, la incomprensión y la sordera mental y emocional, nacen de la escucha previa, son hijas de ella. No necesitan ser muchas ni engoladas, no viven en frases barrocas. Son palabras simples, cristalinas, directas, acertadas, y en eso reside su poder su y su belleza. Así habló León XIV, ese auténtico artista de la escucha, en cada uno de sus discursos, mensajes y conversaciones. Por eso no hubo confusiones en cuanto a qué quería decir y a quiénes se dirigía. Por eso en tantas personas esas palabras dejaron una estela de paz, de tranquilidad espiritual. Entre presentes, televidentes, oyentes y lectores fueron millones, y con cualquiera de ellos que se conversa se repite la confidencia: se percibieron escuchados, cada uno sintió que le hablaban a él o ella. No hubo desbordes ni desorden, no hubo rencillas ni desmadres en los eventos. No los hay cuando cada persona siente que existe y que, por eso mismo, vale. Eso se llama dignidad. La escucha de uno dignifica al otro.

Al final de este acontecimiento inédito y muy posiblemente irrepetible, acaso esta sea la gran revelación que deja León XIV: el don de la escucha. La escucha como fundamento de todo diálogo, como respaldo necesario de la palabra. La escucha que, para realizarse, pide, además de oídos despejados, corazones abiertos y mentes desinfectadas de prejuicios, monotemas y ofuscaciones. Porque él ejerció ese arte sin invertir los términos (primero escuchar, después hablar) sus palabras fueron siempre incontrastables. Trascender es ir más allá de uno mismo, primero hacia el otro y desde él hacia un propósito mayor, en el cual es posible encontrar el sentido de la propia existencia. Así lo explicaba Víktor Frankl, gran pensador y psicoterapeuta, autor de El hombre en busca de sentido. Y es escuchando al otro (al prójimo, al semejante) en donde comienza ese derrotero. Lo demostró y lo anunció León XIV en su paso por la Argentina.