La advertencia llega con solo pisar la entrada. “¡Ojo, que no todos los dragones son iguales!”, dice Cecilia Lida, investigadora y guía en el Museo Nacional de Arte Oriental. Tras hacer esta salvedad comienza el recorrido que nos llevará a conocer algunas de las piezas más icónicas de la colección vinculadas a este animal mitológico.

La figura del dragón nace en la Antigüedad y, gracias a los constantes intercambios entre Oriente y Occidente, llegó hasta nuestros días convertido en una de las criaturas fantásticas más populares (y temidas). Transformado en fuente de inspiración, este animal motivó cientos de libros, películas y animés, como El Hobbit, Game of Thrones, Harry Potter, Dragon Ball, Mulán y Cómo entrenar a tu dragón.

Si bien los dragones aparecen estrechamente ligados a la cultura china, Lida explica que se trata de una figura mítica que se desarrolló al mismo tiempo en distintas partes del mundo. “Las representaciones de dragones nacieron muy tempranamente en Asia. No solamente tuvieron su punto de partida en China, sino que también aparecieron en India, Tailandia y Mesopotamia”, añade.

Bordado rectangular con un dragón amarillo en el centro rodeado por agua en la parte inferior y un campo rojo en la parte superior con nubes y diversos símbolos auspiciosos en tonos azules. El bordado es un peto que se colocaba en el pecho de los trajes de personas de la corte para indicar su rango en la época imperial de China Gringauz

Según la región o país al que pertenezcan, los dragones pueden presentar distintas características y simbolismos: “No hay un solo formato. Si bien tienen rasgos similares, hay pequeñas variaciones de una zona a otra. Por ejemplo, existen dragones de distintos colores, que representan diferentes vínculos con la naturaleza. En China estaban ligados a la meteorología y las poblaciones agricultoras recurrían a él para pedirle que lloviera cuando había sequías. Es un animal muy vinculado con lo climático”.

La investigadora explica que los dragones surgen de la combinación imaginaria de otros animales ya que tienen cuerpo de serpiente, escamas de cocodrilo, bigotes de pez koi, patas de tigre y garras de águila o halcón. “Hay diferentes perspectivas según el enfoque teórico al que se adhiera, pero, lo cierto, es que existe un ideario popular que sostiene que tanto los dragones de China, Japón y Corea son criaturas que surgen de la metamorfosis de otros animales. Las descripciones aparecen en textos muy tempranos. Por ejemplo, hay registros chinos que datan del Neolítico, aproximadamente del 3000 a.C”, detalla.

Jarra coreana de celadón

A diferencia de las representaciones que conocemos en Occidente, que se popularizaron durante la Edad Media, los dragones orientales están lejos de ser esas “figuras corpulentas que echan llamas por la boca”, sino que se trata de animales benignos y vinculados mayormente al agua y el aire, no al fuego.

“En Asia, por lo general, los dragones (en las historias) no cometen actos terribles ni atrocidades, en cambio tienen una lectura positiva vinculada con la prosperidad y los lugares de poder. En China, por ejemplo, el dragón representa desde muy tempranamente al emperador. Cuenta la leyenda que el primer gobernante de la dinastía Han, conocido como el emperador amarillo Huangdi, era descendiente de un dragón. Es por esto que los chinos consideran que provienen de los dragones. Sobre todo cuando hablamos de la casta de gobernantes. En Japón y Corea también se mantiene la connotación imperial”, explica.

Esta túnica china fue datada en la época de la Dinastía Qing (1644-1911) y fue confeccionada a partir de la técnica K'ossu o Kesi, una forma de elaboración de tapices compleja con mucho tiempo de elaboración @JimSalvatierra

Esta túnica china fue datada en la época de la Dinastía Qing (1644-1911) y fue confeccionada a partir de la técnica K'ossu o Kesi, una forma de elaboración de tapices compleja con mucho tiempo de elaboración @JimSalvatierra

Este animal mitológico se extendió por Europa gracias a los intercambios comerciales y culturales que surgieron con la apertura de la Ruta de la Seda durante la dinastía Han (en el siglo II a.C). “A partir de ahí hubo muchas influencias tanto religiosas, como de leyendas y mitos que se fueron transmitiendo. Las historias no solo partían de China, sino que esta ruta también abarcaba un extenso territorio de India. De hecho, muchos de los teóricos aseguran que los dragones japoneses no provienen solo de China, sino que también recibieron influencia hindú”.

La fascinación de Occidente por lo “exótico” llevó a que, en distintas etapas de la historia, se descubrieran y redescubrieran distintos elementos del arte oriental. Puente bajo la lluvia de Vincent Van Gogh (1887) y la versión de La Gran Ola de Kanagawa de Andy Warhol, creada durante la década del ochenta, resultan ejemplo de esto.

Dragones @JimSalvatierra

“No solo surgió la fascinación por los dragones chinos, sino por muchas otras figuras, como la geisha o el samurái (japoneses). Para ellos no son prototipos o referentes, sino que son figuras superespecíficas. Por ejemplo, el samurái es un personaje puntual japonés de una etapa específica, pero, acá en Occidente, pasó a representar directamente al guerrero. Son construcciones imaginarias que nos armamos en esta parte del mundo. De todas maneras, el dragón ha aparecido en muchos países y regiones”, señala la investigadora y destaca su similitud con la serpiente emplumada, deidad de las culturas prehispánicas de Mesoamérica.

Técnicas antiguas

Al comenzar el recorrido, la primera parada se produce frente a una de las piezas más relevantes del museo: una jarra de celadón china que representa una leyenda tradicional. “Es una réplica de una jarra de la dinastía Song, que gobernó entre el 960 y 1279 d.C. Nuestra pieza fue elaborada durante el siglo pasado imitando esta técnica antigua. El celadón es un material muy resistente que se cocina a altas temperaturas. Eso es lo que le otorga el color (verde) jade, que se cree es la piedra de los dragones”.

Botellita de rapé fue fabricada en China, durante el reinado del emperador Qianlong (1711-1799). Está decorada con diversos personajes, que representan a dioses de la fortuna. Símbolos de la longevidad, se muestran reunidos en un jardín. A esta escena se le suma un dragón, volando entre medio de las nubes y las olas

Está decorada con diversos personajes, que representan a dioses de la fortuna. Símbolos de la longevidad, se muestran reunidos en un jardín. A esta escena se le suma un dragón, volando entre medio de las nubes y las olas

La investigadora explica que, más allá de su belleza formal, la jarra cuenta una milenaria historia china en la que estos animales son protagonistas. “En esta jarra vemos un cuerpo circular que tiene cabeza de dragón, pero el cuerpo tiene aletas y escamas. Cuenta la leyenda de la Puerta del Dragón que los peces carpa que nadan contra la corriente del río Amarillo, que es un afluente fundante y originario de ese país, y logran atravesar la cascada y la puerta, se convierten en dragones. Esta leyenda premia la perseverancia, la destreza y la fuerza de voluntad. El pez hace referencia a la resistencia de nadar contra la corriente y la idea del dragón tiene que ver con el poder. Es una historia que se escucha cotidianamente, sobre todo entre aquellas personas que rinden los exámenes para trabajar dentro de la burocracia china y que apuestan por tener un ascenso rápido. Ellos son comparados con esta figura”.

Al continuar la visita, se encuentra un tangka, un textil budista originario del Tíbet cosido sobre un fragmento de tela china con dragones bordados. ¿Cómo se produce esta particular combinación? La investigadora cuenta que el textil chino perteneció originalmente a una “túnica dragón”, vestimenta utilizada por emperadores y príncipes para marcar su rango, y que habría llegado con posterioridad al monasterio budista, donde fue cortado.

Detalle de túnica china @JimSalvatierra

Detalle de túnica china @JimSalvatierra

“Digamos que la tela del marco es bien diferente a la del tangka. Se presume que ese textil azul fue parte de una ‘túnica dragón’. Los cargos de primer rango presentaban dragones volando entre las nubes. En esta pieza no solo aparece uno volando, sino que lo hace sobre un mar embravecido. Estas túnicas solían representar al universo: el mar, la tierra y el cielo. También aparecen algunas linternas, que aluden a la idea de longevidad y buena fortuna. Por su parte, las inscripciones indican que, probablemente, perteneció a las últimas dinastías manchúes que dominaron y conquistaron China (en 1644)”.

La investigadora señala que esta túnica habría vestido a un príncipe de segundo rango y que, al momento de renovarla, la habrían donado a un templo budista. “Los monjes utilizaron posteriormente la prenda para enmarcar el tangka. De hecho, hay otro tangka en nuestra colección que proviene del mismo textil. Por lo cual, podemos deducir que era una túnica grande que fue cortada y reutilizada por los monjes budistas. Es por eso que la imagen no corresponde con el marco de los dragones”, comenta Lida.

En otra vidriera se descubren dos pequeñas botellas de rapé que fueron confeccionadas durante la dinastía Qing y que presentan dragones realizados en altorrelieve. Con precisión la guía explica: “Una es de marfil y la otra de madera. Son botellas que se utilizaban para contener rapé, que es tabaco molido al que se le agregaba menta, jazmín y distintos perfumes. Se aspiraba utilizando una cucharita. Se creía que tenía poderes curativos y que servía para sanar molestias en los ojos y problemas respiratorios”.

Los tangka son pinturas o textiles budistas de origen tibetano. En el centro de este tangka se representa una deidad blanca de tres rostros y seis brazos

Con ayuda de una pantalla que permite agrandar las imágenes -ya que las botellas miden poco más de 10 cm-, se observa que la pieza confeccionada en marfil presenta un dragón que lleva a un hombre montado en su lomo. “La idea de que este animal podía ser un vehículo de transporte surge durante la dinastía china Song en el siglo IV a.C. Por supuesto, el dragón siempre llevaba al emperador o a algún sabio, que quería comunicarse con los seres celestiales”, explica la especialista.

Por su parte, la botella de madera presenta un dragón rojo pintado en laca que encarna al emperador mientras que, del otro lado, aparece un ave fénix, que simboliza a la emperatriz. Ambas figuras están acompañadas por piedras turquesas y, según cuenta la leyenda, representaban un buen augurio ya que se creía que atraían la abundancia y la prosperidad.

Garras y rangos

Al avanzar un poco más por el museo aparece un “cuadrado mandarín”, también conocido como buzi, que es un bordado que se cosía en las túnicas como indicador de rango jerárquico. “En este caso tenemos un dragón de cinco garras. En China, las garras indicaban los diferentes rangos. Por ejemplo, los emperadores tenían cinco garras, los príncipes cuatro y los altos funcionarios tres. Los cuadrados mandarines se usaban en la parte delantera y trasera de las túnicas. Con el paso del tiempo, las jerarquías y las reglas se volvieron un poco más flexibles por lo que es difícil saber exactamente a quién perteneció el nuestro, que tiene cinco garras. En esta pieza se observa la idea que tenían del mundo ya que aparecen el mar, las montañas, la tierra y el cielo. También encontramos murciélagos, flores y diferentes símbolos relacionados con el poder y el emperador. Es una pieza muy cuidada; fue bordada con hilos de seda”, detalla Lida.

Dragones @JimSalvatierra

La última estación del recorrido lleva al corazón de los guerreros japoneses al cruzar con un guardamanos (o tsuba) de hierro, que servía para guardar el wakizashi, un sable corto considerado primo hermano de la katana. “Tiene forma esférica y, en el medio, un espacio para que pasara bien la hoja. Servía para cubrir las manos. Justo al lado tiene otra abertura para llevar un pequeño cuchillo. Generalmente, los samuráis pasaban mucho tiempo fuera de su casa y necesitaban ese cuchillo para comer y otras tareas (de supervivencia)”.

Una de las particularidades de este guardamanos es que la figura del dragón, realizada en oro y plata, está presente en ambos lados, como si estuviera enroscándose sobre el arma. Fue confeccionada en el siglo XIX durante un período de pacificación en Japón, por lo que se utilizó para ceremonias, rituales y desfiles. “A diferencia de lo que sucede en China, este dragón tiene tres garras. Usualmente, los dragones en Japón tienen tres y en Corea, cuatro. Es lo más común y, si bien puede haber excepciones, es casi una regla para reconocerlos”, señala la investigadora.

El microrrecorrido No todos los dragones son iguales tiene entrada gratuita, dura menos de media hora y su objetivo es acercar al público de forma amena y amigable al Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525) y a su colección de más de tres mil piezas. Actualmente, las visitas se realizan los jueves y domingos, a las 17.

“Nuestra idea fue organizar recorridos breves, en los que vemos muy poquitas piezas, pero que nos sirven para ponernos en tema. Fue por eso que solo hicimos énfasis en China, Japón y Corea (y dejamos afuera otras regiones, como la India). La idea es que, al finalizar la visita guiada, puedan recorrer el museo por su cuenta y se acerquen a ver las increíbles obras que tenemos. Nuestro deseo es que vengan, participen y puedan habitar el espacio”, concluye Lida e invita a sumergirse, al menos por unos minutos, en el increíble mundo de fantasía que proponen los dragones.

* Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525). Todos los jueves y domingos, a las 17.