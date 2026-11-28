Editor de fuste en las grandes ligas de las editoriales de revistas, maestro de varias generaciones de periodistas, familiero e hincha de Estudiantes de La Plata como la mitad de los platenses, Norberto Angeletti es el exégeta más importante del mundo revisteril. Lleva casi treinta años de investigación sobre un universo del que increíblemente no había nada escrito. Todo el mundo conocía Time, Life, People, ¡Hola!, National Geographic, Der Spiegel, Paris Match y Reader’s Digest, pero nadie había contado la cocina por dentro, las pautas para armar una edición, las discusiones por los temas de tapa o cómo se elegían los temas en estas revistas, consideradas las mejores en sus ámbitos.

La experiencia profesional que lo llevó de Siete Días a Editorial Atlántida, donde pasó por la dirección de títulos ya instalados como Somos, Gente y Para Ti en sus mejores épocas, le afinó el ojo y el olfato en la edición de revistas. Incluso creó desde cero Conozca Más, un título de divulgación científica. “Atlántida fue una gran universidad -cuenta Angeletti-. Allí aprendí y conocí mucho, visitamos editoriales de todo el mundo, participamos de cursos y conferencias internacionales, entrevistamos equipos editoriales. En esos años de aprendizaje y formación como editor me llamaba siempre la atención que no había nada documentado sobre un trabajo muy complejo y tan rico. Nada que sirviera como hoja de ruta para los nuevos periodistas…”.

Fue así como se reunió con su gran amigo Alberto Oliva, corresponsal en Estados Unidos para Atlántida por más de medio siglo, y se propusieron hacer un libro con las mejores revistas en su tipo, esas que dejaron una marca en el periodismo por su innovación y prestigio. De eso va Magazines That Make History: Their Origins, Development and Influence, que se publicó en español en 2002, pero dos años más tarde la University Press of Florida lo publicó en inglés por ser de interés académico. Luego vinieron nada menos que In Vogue y Time, la historia ilustrada de dos revistas legendarias, una que reina en el mundo de la moda y la otra, considerada la más influyente.

Cindy Crawford y Richard Gere habían protagonizado la portada de Vogue en noviembre de 1992

Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford y Rande Gerber) y Homer Gere (hijo de Richard Gere y Carey Lowell), en la tapa de Vogue por la serie The Shards

Con cuatrocientas páginas, un tamaño de lujo, despliegues fotográficos, grandes firmas y el respaldo de una marca como Rizzoli Editores, estos coffee table books siguen presentes en las grandes librerías de Occidente, con una actualización agregada en 2012 en el caso del primero, a pedido de la propia Anna Wintour. Sí, Anna Wintour, the one and only, la gran emperatriz de la moda que los aprobó para que contaran la historia de su revista.

No es equivocado decir que este recorrido, con su clara y auspiciosa intención de dejar un testimonio a partir de imágenes y relatos en “letras de molde”, como se decía en épocas vírgenes de IA, sobre la vida y el alma de los grandes magazines fue una semilla que prendió y que Norberto Angeletti ha convertido en el ikigai que enciende los años del retiro (se jubiló en 2015). Ahora, ya en solitario, va por más, con el mismo espíritu, pero en el mundo digital. Acaba de poner en línea una amplia y profunda colección de catorce libros de consulta gratuita con la historia de las revistas desde comienzos del siglo XX hasta ahora.

Legados Periodísticos (www.legadosperiodisticos.org) es una investigación monumental que lo tuvo por diez años sentado en su escritorio de ventana ancha mirando al Río de la Plata o al Atlántico, según la época del año. Mar del Plata es otra de sus pasiones. Allí pasa largas temporadas con su esposa, Susy, y matiza su disciplina impostergable de ocho horas diarias de trabajo con un poco de playas y caminatas bien temprano. Revisa archivos, selecciona fotos, corrige sus propios originales y chequea información, a veces ayudado por la IA y debate con los diagramadores por teléfono… Hasta ahora están disponibles en la web los seis primeros: El arte de escribir en Time se lleva dos libros. Siguen Para Ti: claves de una revista con estilo y notas “para usar”; Elle, cómo hacer una revista para una nueva mujer; La fórmula del ensayo fotográfico que creó Life y Los creadores de la fotografía de moda.

"Anna Wintour, la célebre directora de Vogue, no solo renovó la moda a partir de la revista, sino que transformó el periodismo de moda", dice Angeletti Charles Sykes - Invision

-¿Qué te llevó a tomarte semejante trabajo?

-Un gran periodista español, Juan Caño, quien llegó a ser director editorial de Hachette Filipacchi en España, un día me dijo: “Los periodistas no estamos acostumbrados a hablar sobre nosotros. Hacemos todo mecánicamente, sin reflexionar demasiado sobre los métodos o las fórmulas que usamos para transmitir la información”. Ahí nació la idea de hacer Revistas que hacen e hicieron historia. Después vinieron otros libros, pero esa experiencia y la repercusión que tuvo fueron las que me motivaron a hacer esta colección.

-Parece demasiado trabajo para ofrecerla gratis…

-De momento lo es. Después se verá. Por ahora siento que es un legado que tenemos la obligación de transmitir. Veremos cómo evoluciona.

-Seguramente hay detrás un espíritu que le da este nombre, Legados Periodísticos…

-Legar un aprendizaje que no puede quedar en el olvido. Que los estudiantes de periodismo sepan que, antes de hablar de métricas, pódcasts, plataformas o redes sociales, hubo gente en el siglo XX que, con su trabajo y creatividad, mejoró, modernizó e innovó en el periodismo.

-Debés tener cientos de ejemplos…

-Time es un gran ejemplo. Time enseñó una nueva forma de redactar las noticias, creando imágenes en la mente de sus lectores. Su periodismo inmersivo situaba al lector dentro de la noticia, lo hacía participar de ella. Era audaz. Describió a los personajes con todas sus virtudes y sus defectos, y hasta se excedía detallando que eran “barrigones” o tenían “las piernas marchitas”, como dijo del presidente Franklin D. Roosevelt, quien había padecido poliomielitis y usaba silla de ruedas. Hay cientos de ejemplos que siguen teniendo valor. Elle creó una nueva fórmula para una nueva mujer. Anna Wintour, la célebre directora de Vogue, no solo renovó la moda a partir de la revista, sino que transformó el periodismo de moda.

Desde 1927, Time dedica una portada a un personaje relevante; en 2025, nombró como "persona del año" a los Arquitectos de la Inteligencia Artificial

-Hay mucha investigación y mucha edición. ¿Cómo fue armar semejante trabajo?

-Me jubilé en 2015. Es decir que estuve diez años planificando los temas, ordenándolos, investigando y luego escribiendo. Antes de eso había estado años armando la base de lo que serían los libros. Visité varios archivos de revistas, seleccioné notas publicadas, números de colección y fotografías emblemáticas. Fundaciones, museos y coleccionistas hicieron su aporte. Yo soy muy ordenado con mis archivos, sobre todo con los de imágenes, y los fui digitalizando año a año. Te diría que lo más difícil fue adaptar todo ese material al formato digital.

-¿Por qué son solo digitales?

-Porque a través de una web puede acceder todo el mundo de habla hispana. La web garantiza permanencia en el tiempo. Otra razón: es mi legado en el mundo digital de todas las enseñanzas que aportaron editores, periodistas, fotógrafos y diseñadores.

-¿Qué esperás que los estudiantes y los periodistas encuentren en tu web?

-Inspiración, pero también herramientas para trabajar. Me gustaría ofrecerles un espacio para volver a mirar esas experiencias y encontrar ideas para sus desafíos actuales. Las tecnologías y los hábitos de lectura cambian, pero seguimos necesitando saber observar, investigar, elegir y narrar. No hay ningún algoritmo que sustituya la creatividad humana.

-¿Tienen fecha de vencimiento las revistas hoy?

-No tienen una fecha de vencimiento común. Pero ninguna revista tiene asegurada su continuidad por el prestigio de su nombre o por los años que lleva publicándose. Su futuro depende de que conserve una razón para ser leída y encuentre cómo financiar lo que se hace. Hoy, más que nunca, lo que una revista necesita preservar es su mirada.

Norberto Angeletti analiza el futuro de las revistas en la era digital

-¿Y cómo se logra eso?

-Lo primero que hay que tener en cuenta es qué significa publicar una revista hoy. Mi lectura es que la revista está dejando de organizarse exclusivamente alrededor del ejemplar y empieza a organizarse alrededor de una relación con sus lectores. Antes, el centro del trabajo era preparar una edición, elegir la tapa, encargar las notas, producir las fotografías, diseñar las páginas, titular y llegar al quiosco. Hoy ese número debe ser una parte de una actividad más amplia: sitio web, boletines por correo, videos, redes sociales y encuentros con lectores. Esto obliga a tomar decisiones editoriales nuevas. El desafío consiste en que cada formato aporte algo y conserve la personalidad de la publicación. Fundamental el trabajo de los editores.

-¿Qué están haciendo las revistas hoy?

-Empecemos por Time. Puso en marcha dos de sus fortalezas históricas: la exclusividad de sus noticias y su autoridad para seleccionar y presentar a los personajes que cambian la historia. Lo hizo con singular éxito en la web y en la revista. Un ejemplo es Un año en el espacio, con Scott Kelly en tapa, el astronauta que pasaría 365 días en una nave mientras su hermano gemelo, Mark, astronauta retirado, permanecía en la Tierra. La NASA los estudiaba a ambos como preparación para una misión a Marte: quería saber cómo se comportaba el mismo genoma humano en el espacio y en la Tierra. Time publicó la experiencia en exclusiva, y los lectores, además de seguir la serie en la revista, veían en la plataforma lo que le ocurría al astronauta. La fórmula sigue siendo clave en la era digital: no contar el acontecimiento solo científicamente, sino lo que le hace a una persona. Un párrafo de la serie decía: “A 400 kilómetros sobre la Tierra, no hay lluvia, no hay viento y no hay olor a café recién hecho. Tampoco hay arriba ni abajo”.

-En medio de la crisis que provoca la IA, ¿qué significa que Life vuelva a salir en papel?

-Una gran noticia para quienes amamos las revistas. Además, sigue el camino de Vogue, Time, Vanity Fair o Harper’s Bazaar: menos ediciones al año con mucho más valor periodístico e industrial. Saldrá cuatro veces al año, en gran formato, con unas 250 páginas y a 45 dólares, más o menos lo que cuesta un libro. Eligió el 23 de noviembre, cuando se cumplen 90 años de su primer número, el de la represa en Montana. Aquel artículo, fotografiado por Margaret Bourke-White, mostró más que una construcción: la vida de la gente que trabajaba en ella. Puso el foco en lo humano y se convirtió en hito. Fue el primer ensayo fotográfico, que pasó a ser la marca y el estilo de la revista.

“Ver doble. Cuando Miranda conoció a Anna”: con este juego, Vogue reunió a Anna Wintour y a Meryl Streep, que interpretó a Miranda Priestly, personaje asociado a Wintour, en El diablo viste de Prada 2

-¿Cómo leer este regreso en tiempos de IA?

-Está en línea con la estrategia de las demás revistas para competir con la IA: destacar lo hecho por humanos, su creatividad y sus vivencias. El primer número se titula “Where Are We Now?” (“¿Dónde estamos ahora?”), y la carta de los editores promete mostrar “cómo se vive en el presente”, con historias de científicos, artistas, empresarios, deportistas, niños y mayores de 80, mineros del carbón y fabricantes de drones. Mi lectura es que intentan trasladar al presente la gran virtud de la Life histórica: hacer comprensible una sociedad a través de las vidas de sus habitantes.

-En su época, Life tenía un vínculo emocional con sus lectores, como Elle y Vogue. ¿Lo mantendrá ahora?

-Difícil. Los tiempos son distintos. Life salió en 1936, cuando no existía la televisión y el público, a través del cine, se había entusiasmado con las imágenes. Hoy sorprender al lector es un desafío mayor y dependerá de la inteligencia y la originalidad de los editores. Hay que ver cómo funciona el precio: Henry Luce, el fundador, quería una revista masiva y la vendía a diez centavos; la de ahora cuesta 45 dólares. Es una gran apuesta, sin duda. Esperemos que sea posible.

-Life no tiene reparos en entrar y salir del mercado. ¿Qué reflexión te merece?

-La llamo la revista que siempre vuelve. Su historia de cierres y regresos mezcla razones comerciales y periodísticas. Cuando “suspendió” sus publicaciones, en diciembre de 1972, mantuvo la esperanza de reaparecer y además impidió que la competencia usara el nombre, que formaba parte de numerosas empresas de Time Inc. A las pocas semanas ya se pensaba en relanzarla; en 1973 un directivo escribió que “Estados Unidos necesita Life de nuevo”. Tardó cinco años: volvió en 1978 como revista mensual y estuvo 22 años en los quioscos hasta el 2000. Desde entonces apareció en ediciones especiales y suplementos de diarios. Tras el desmembramiento de Time Inc., la marca y el archivo histórico de fotografías quedaron en manos de People Inc. Así, vaya como le vaya a la “nueva Life”, la dueña asegura la vigencia del título. El propósito de ayer y de hoy es que Life siga viva.

La primera portada de la revista Life, publicada el 23 de noviembre de 1936, con una fotografía de la represa de Fort Peck en Montana

-Dijiste que Time compite con dos fortalezas. Además de las noticias exclusivas, ¿cuál es la otra?

-Desde que en 1927 designó al primer Hombre del Año, Time es referente en la selección de grandes personajes que cambian la historia, como los Arquitectos de la Inteligencia Artificial que nombró como Persona del Año 2025. Lo notable es que dedica al menos diez números al año a estas selecciones, por lo general bajo la marca “100”: los más influyentes, los emergentes, los filántropos, etc. Las razones son periodísticas y comerciales. Refuerza la identidad de la revista, ya que ninguna otra lo hizo históricamente. Y un número especial se transforma en varias fuentes de ingresos: una gala, un foro, entrevistas, videos y programas para patrocinadores. El hecho periodístico produce ingresos que mejoran el negocio. Otra enseñanza que deja Time es que el periodismo no solo informa, jerarquiza. Time no eligió “la inteligencia artificial” como concepto abstracto, sino a sus “arquitectos”, las personas detrás del cambio. En la era digital, el buen periodismo vuelve siempre a los protagonistas: no alcanza con decir “la IA avanza”, hay que mostrar quién la diseña, quién la controla y quién se beneficia.

-Pero el mundo de las revistas es más amplio…

-Sí. Hoy vive una transformación con resultados muy desiguales: algunas pierden lectores y cierran, otras crecen con suscripciones y otras vuelven al papel. Hablar solo de “crisis” deja afuera parte de lo que pasa. Los datos de 2025 de ABC, el organismo británico que audita la circulación, muestran convivencia entre lo impreso y lo digital: lo primero descendió, pero las suscripciones digitales crecieron con fuerza. The Economist declaró en 2026 un total de 1.290.000 suscripciones, frente a 1.250.000 del ejercicio anterior, y el 84 % de las nuevas fueron exclusivamente digitales. También aumentó su beneficio operativo, aunque incluye otros negocios.

Renée Zellweger en Harper's Bazaar, en abril de 2022

-¿Cómo se lee ese dato?

-Que existe un público dispuesto a pagar por una publicación que lo ayuda a entender el mundo. Su fortaleza es la combinación de selección, explicación y una voz reconocible. No se trata de trasladar una fórmula mecánicamente, pero sí de reconocer que una utilidad editorial definida puede sostener las suscripciones. En la moda, Vogue y Vanity Fair anunciaron ocho números anuales en 2026, con ejemplares más cuidados, más lujosos y ligados a un calendario de eventos. Tapas plastificadas y táctiles, como objetos suntuosos, sensuales. De todos modos, reducir la frecuencia es por ahora solo una estrategia. Falta para que sea un éxito.

-¿Qué lección pueden extraer las revistas de noticias?

-Defender su personalidad. Time apuesta a la exclusividad, a su enorme archivo y a poner a las personas en el centro. Los protagonistas. Y no es menor esto como forma para competir, sumado también a las grandes plumas. La IA puede citar grandes plumas, imitar una gran pluma, pero no es una gran pluma. Resume lo que otros investigaron. Otras, como The Economist, valen mucho por su información y son difíciles de reemplazar. Las revistas tienen que reformularse para dar valor agregado. Pero hay que invertir y hay que ver cuáles empresas pueden hacerlo y cuáles se arriesgan a invertir.

-¿Qué cambios hizo Vogue periodísticamente?

-Son muy recientes, pero dos portadas muestran una tendencia: hacer de su prestigio un contenido. La primera, de mayo de 2026, reunió para la tapa a Anna Wintour con Meryl Streep, quien interpreta a Miranda Priestly, personaje asociado a Wintour. Chloe Malle, la actual directora, explicó que ante el estreno de El diablo viste de Prada 2 pensaron que Disney no debía quedarse con toda la diversión. El título fue “Ver doble. Cuando Miranda conoció a Anna”. Hay algo más que promoción: la ficción convirtió a la exdirectora en personaje de la cultura popular y Vogue lo aprovechó con una idea propia. La segunda, en septiembre, convirtió un artículo del archivo en una historia nueva. Los protagonistas fueron Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford y Rande Gerber) y Homer Gere (hijo de Richard Gere y Carey Lowell), que actuaban en The Shards, serie estrenada con éxito en agosto. Vogue sumó un vínculo propio: Crawford y Gere habían protagonizado su portada de noviembre de 1992, fotografiados por Herb Ritts, y Gere fue el primer hombre en ocupar la tapa de la revista. El archivo pasó de ser un depósito de imágenes a una fuente de ideas. Para quienes recuerdan a Cindy y Richard hay nostalgia; para quienes siguen a los jóvenes, el descubrimiento de un antecedente; y para Vogue, una afirmación de continuidad: “Estábamos cuando sus padres eran protagonistas y seguimos aquí para presentar a la siguiente generación”. Mi interpretación es que Vogue está haciendo de su prestigio un contenido.

La portada del regreso de la revista Life a la publicación impresa el 23 de noviembre de 2026

-Uno no puede pasar por alto la mención de Anna Wintour… ¿Cómo llegaron hasta ella para hacer In Vogue?

-En 2004 le enviamos, como a muchos otros editores importantes de Estados Unidos, Magazines That Make History, junto a un mail donde le pedíamos una cita. Para nuestra sorpresa, nos la concedió a los pocos días. Llegamos puntuales. La secretaria nos había advertido que Anna tenía la costumbre de esperar a sus visitantes solo cinco minutos. Si no llegaban, cancelaba el encuentro. Aunque ella ya lo tenía, nosotros fuimos con el libro en mano y le dijimos que queríamos hacer uno similar con revistas femeninas.

-¿Fue fácil convencerla?

-En realidad ella nos convenció a nosotros, y por supuesto no le costó mucho. Primero nos pidió que le autografiáramos el libro y después fue al grano: “Me interesa que se hable de Vogue y todos los aportes que hizo al periodismo… pero solo aceptaría si el libro está dedicado únicamente a Vogue. Y les digo por qué: me han hecho muchas propuestas para libros sobre Vogue y la moda, la mayoría de ellas gráficas y de gente del medio. Ustedes, por lo que leí, tienen otra visión, más analítica, más de investigación periodística, más de hacer foco en los aportes editoriales. Eso es lo que me interesa, y que se conozca de nuestro trabajo. Si están dispuestos a hacerlo solo con Vogue, vamos adelante”. Y así empezamos. Habíamos llegado justo al lugar más indicado.

-¿Y luego?

-Acordamos una cita para dos meses después, coincidente con la fecha en que se hacía la Feria del Libro en Nueva York. Fuimos con nuestra propuesta editorial y lo que íbamos a necesitar de la revista. Pero además le llevamos tres capítulos anticipando cómo sería el libro: con fotos, textos en inglés y diseñado en el formato que iba a tener. Aunque no lo demostró, se notó que la había impactado. Después esos tres capítulos se los mostramos en la Feria a Rizzoli y quedaron encantados y dispuestos a publicarlo.

"Hoy, más que nunca, lo que una revista necesita preservar es su mirada", analiza Angeletti

-¿Hizo muchas correcciones Wintour en el proceso?

-Dentro de lo normal, y principalmente a partir del octavo capítulo, donde comenzábamos a hablar de su gestión. Fue muy generosa y profesional: aparte de las entrevistas con ella nos puso a disposición a todo su equipo, la editora de moda, la de belleza, el jefe de fotografía, el director de diseño y hasta nos permitió estar presentes en producciones de moda, algo para nada habitual. Por supuesto, cada persona quería leer lo que publicamos y hacía correcciones. Fue tedioso, pero entendible.

-¿Algo en especial que recuerden?

-Un momento importante para nosotros fue cuando accedimos al sector restringido del archivo, al que no puede llegar ningún visitante, para ver los dos únicos ejemplares que se conservaban del primer número de Vogue, publicado en 1892. Para hojearlos, tuvimos que ponernos guantes y barbijos para protegerlos del contacto directo con las manos y de nuestra respiración...

-¿Cómo hay que enseñar periodismo hoy?

-Es una vorágine que va tan rápido que no existen profesores que puedan enseñar lo que los chicos necesitan hoy. No existen. Yo siempre cuento una anécdota en todas las charlas que doy. Año 79, conflicto con Chile. Viajé hacia Roma con el cardenal Samoré. No sabés lo que fue hacerle el reportaje arriba del avión, llegar a Madrid, escribir la nota, enviar las fotos e ir a la teletipo y picar la cinta para mandar a Buenos Aires. Un laburo que llevó más de quince horas. Hoy eso se resuelve en una hora. Antes a los periodistas nos enseñaban la pirámide invertida. Hoy las universidades deberían enseñar cómo comunicar este tema o este personaje en video, qué tipo de fotos van al papel y cuáles al digital, con qué intención. Esto es lo que habría que enseñar hoy: qué hacer con la IA y cómo usarla para competir con ella. Que el estudiante aprenda a usarla no para hacer menos esfuerzo, sino para plantearse cosas y fortalecer su propia creatividad.

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-O menos, si se usa la IA. De paso, ¿la usás?

-La uso para chequear sobre todo cómo están escritos los nombres en inglés, fact-checking, porque yo no tengo corrector, no tengo nada, trabajo solo yo y mi alma. En Vogue de septiembre de 2025 salió un aviso de Guess de doble página que causó mucha polémica porque la modela estaba creada con IA. En un costado, muy chiquito, se aclaraba que estaba hecha con IA. La reacción de la gente obligó a la revista a hacer una aclaración: dijo que eran problemas del área comercial y que no tenían nada que ver con el contenido editorial.

-¿Dónde están los límites?

-A mí me parece que ahora mucha gente y sobre todo las editoriales se están preocupando por el tema, hay una falla vieja. Como suele pasar siempre, en el apuro por el cierre y las primicias, las editoriales han dado más bola a lo urgente que a lo importante. Cuando apareció internet, pasaba lo mismo. Se empezó a poner todo gratis en la web y cuando se dieron cuenta del dinero que estaban perdiendo y las ventas, ahí dijeron, varios años después: “Vamos a cobrar”. Y aparecen las suscripciones. Con la IA este proceso fue rapidísimo. Es un nuevo medio. Antes el fotógrafo imaginaba y creaba con libertad. Hoy, en campañas, opinan de cinco a siete personas (marketing, TikTok, Google) y la IA llega con toda esa orientación. Faltarían meses para que haga sola el proceso en minutos, y muchos la usan para ahorrar plata. Desde hace unas semanas, se propone como un medio para publicar avisos.

–¿Hubo una crisis como esta antes?

-Ninguna igual. Por la velocidad y el poder de transformación es la más importante. Con la televisión hubo tiempo de reaccionar, ahora no. No hay tiempo. Hay que volver a lo importante antes que a lo urgente, estudiar cómo enfrentar a este nuevo medio. No solo pidiéndole que pague derechos, que será una lucha imposible de ganar quizá, sino apostando a equipos, a personas que estudien y creen formas distintas de competirle. La tecnología pasó de ser una ayuda a competidora. La IA ya es un medio instalado con alcance enorme al que los jóvenes y no tan jóvenes, las instituciones, los centros de estudios, todos, recurren porque todo lo resuelve en segundos… La gente ya no pasa por las webs ni por Google: va a la IA. Es un dilema, y no se sabe qué va a pasar.