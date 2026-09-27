Oda al vino, del maestro Carlos Alonso

A riesgo de pecar de pedantería, me veo en la obligación de compartir públicamente una carta que recibí del recientemente fallecido maestro Carlos Alonso. Lo hago motivado no solo por la belleza de sus palabras, sino por constituir una auténtica oda poética al vino de un incalculable valor histórico; un testimonio vivo que entrelaza para siempre su genialidad artística con el paisaje de su juventud. El texto, fechado en Unquillo el 8 de septiembre de 2016 y leído originalmente por su hija Mercedes con ocasión del 50º aniversario de Saint Felicien, dice así:

«Guardo un gratísimo recuerdo de aquellos años en que Catena me convocó para realizar la etiqueta del vino Saint Felicien. Mi relación con el vino empezó mucho antes; como mendocino nacido en Tunuyán y criado en Tupungato, el vino estuvo siempre muy presente. Hice mis primeros dibujos en la mesa de los poetas de mi generación, ilustré las primeras ediciones de sus libros, brindábamos por el amor, por el arte y por el amor al arte. Esta relación con el vino me acompañó toda mi vida. Unos cuantos años después, me convocó una vez más Catena, esta vez como editor, para que ilustrara el libro Canto labriego del poeta Juan Coletti. Lo hice con paisajes que pinté expresamente para ese libro y que me permitieron volver a recorrer los paisajes de mi juventud: Potrerillos, Lunlunta, La Carrera, Tunuyán. Esta edición, editada por Nicolás Catena, lleva como tapa el dibujo que hice en los años 60 para el vino Saint Felicien, que hoy se revive y se reedita. Agradezco a la familia Catena el apoyo a mi trabajo, que me ha permitido ser parte de esta historia. Como decía el poeta Ezra Pound: “Las personas que ayudan a un artista a desarrollar su obra, a comprar sus herramientas y sus alimentos, estas personas son también artistas”. ¡Salud! Muchas gracias».

Despedir a Carlos Alonso nos deja el vacío de su presencia física, pero perdura su arte y nos confía la custodia de su sensibilidad. Que estas líneas sirvan como el último brindis de un creador inmenso. Por el arte, la tierra y la amistad.