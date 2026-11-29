MIAMI.— “Fue fuerte ser la cola más famosa del país, pero lo viví con inocencia”. La frase es de Papina Fabbri, en una entrevista para la revista ¡Hola! de hace unos años, recordando sus días de gloria durante los 80. Por entonces, esta cronista era adolescente, y la única parte posterior de la anatomía femenina que le quedó grabada, indisolublemente asociada a un nombre y apellido, fue aquella. Durante décadas. Hasta que llegó Colombe Schneck.

Papina Fabbri

Schneck es un ídolo literario. Escritora y columnista de Madame Figaro, su trilogía de París es de culto, y su flamante guía sobre cómo escribir acerca de la propia familia es una de las cosas más útiles y deliciosas que se han publicado sobre el tema.

Pero resulta que Schneck también mostró la cola y se hizo famosa por ello. Solo que, a diferencia de Papina, no lo hizo con inocencia alguna, sino con la deliberada intención de dejar sentado un punto. Y terminó amplificando un debate intelectual sobre las mujeres, la edad, el deseo y el cuerpo que, por supuesto, también llegó a las costas argentinas.

Colombe Schneck, orgullosa de sí misma

Todo comenzó en enero de 2019, cuando el escritor y polemista francés Yann Moix, entonces de 50 años, declaró en una entrevista con Marie Claire que era incapaz de enamorarse de una mujer de su misma edad. Las cincuentonas le resultaban, explicó, prácticamente invisibles. Prefería los cuerpos de las mujeres jóvenes, especialmente los de 25 años. Las reacciones no tardaron en llegar, pero ninguna tuvo la repercusión de la de Schneck. Subió a Instagram una fotografía de su trasero acompañada de un mensaje dirigido a Moix, en el que le mostraba lo que se estaba perdiendo al despreciar a las mujeres de su edad, y de paso se burlaba de su estrechez mental. La publicación, que poco después desapareció de su cuenta, se volvió viral y fue celebrada como una reivindicación del cuerpo femenino.

En Francia, donde hasta las polémicas sobre traseros pueden adquirir dimensiones filosóficas, la discusión pasó rápidamente de la anatomía a la política, del deseo individual a los mandatos sociales y de las redes a las páginas culturales

Aunque ella lo hubiera hecho con un dejo humorístico —“¡Es que no sabés lo trabajados que tenía los músculos entonces, era de cuando me la pasaba nadando!”, aclara—, también recibió críticas. Hubo, por ejemplo, quienes se preguntaron si, al exhibirse, no estaba aceptando, en cierto modo, las reglas del mismo juego que pretendía cuestionar.

Colombe Schneck y la autora de esta columna, en Miami

En Francia, donde hasta las polémicas sobre traseros pueden adquirir dimensiones filosóficas, la discusión pasó rápidamente de la anatomía a la política, del deseo individual a los mandatos sociales y de las redes a las páginas culturales.

Por esa magia de los festivales literarios que, cuando funcionan muy bien, tienden puentes entre autores tanto formales como (en este caso, muy, muy) informales, esta cronista terminó con Schneck de compañera de playa en un alto entre conferencias. La conexión fue inmediata. La natación ocupa un lugar central en la obra de Schneck y uno más bien tangencial en la propia, pero aparecieron amigos en común, afinidades inesperadas y, sobre todo, unas ganas compartidas de adentrarse en ese mar azul que se veía desde las ventanas del hotel.

El posteo de Colombe luego de la Feria del Libro en Miami

Dice el viejo adagio que nunca hay que conocer personalmente a los ídolos, y cuando se trabajó buena parte de la vida entrevistándolos, el desencanto no es del todo inusual. Pero en este caso, el adagio resultó completamente equivocado. La Colombe de carne y hueso tenía exactamente la inteligencia, la curiosidad y la falta de solemnidad que esta cronista había encontrado en sus libros.

“Estaba en mucho mejor forma cuando me saqué aquella foto”, insistió al quitarse la camisola para asolearse. No había manera de creerle, por supuesto. Y quedó demostrado una vez más unas horas después. Tras recorrer museos, ver libros y más libros y hacer una parada en Freddo, todavía hubo tiempo para ir a probarse diminuta ropa de playa brasileña antes de regresar a las entrevistas. Viva la Feria del Libro de Miami. Después de todo, no todos los días se sale de compras con una escritora a la que se admira desde hace años. Mucho menos con una cuya cola ya tiene su propia historia intelectual.