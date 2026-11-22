“A mí me tiembla el cuerpo, y hago unas arcadas, y lloro lloro lloro lloro lloro lloro lloro lloro lloro”. El llanto se multiplica con la muerte de “esa abuela, la conciencia que regula el mundo”, como cantaba Spinetta. Es el nudo dramático de Hypernoficción, el libro de memorias recién publicado de Bel Gatti, artista total que nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, y que acá abre su corazón y su cabeza: el subtítulo es “O mis lágrimas caen mientras escucho sus latidos dormir bajo las siliconas” y el lector se conmueve cuando Bel busca consuelo sobre el pecho de su madre.

Andrés Di Tella clasifica el libro como “inclasificable” y reconoce el superpoder de Bel: el inconsciente abierto

Entre Lobos y el Abasto, entre la infancia y los treinta, entre el cine y el teatro, Bel cuenta su vida: el geriátrico que manejaba su padre, los veranos en la laguna del pueblo, las anécdotas de sus amantes, los excesos de una madre supersexualizada o las monerías de Monstruosita, la niña que cuida de lunes a viernes para ganarse la vida. Cineasta experimental, ya estrenó No puedo tener sexo, su primera película, y ahora trabaja en la postproducción de la segunda, No sean mis amigos. Si tuviera que apurar una definición sería drag king, “quien soy cuando me disfrazo de cantante latino de América, un poco mi alter ego, mi identidad más autopercibida, un poco ficción, pero real, lo más real de mí, cuando me monto”. Estos diarios cuentan con un prólogo de la actriz Rita Pauls, un texto alusivo de la cineasta Albertina Carri (“Bel descubrió que su mejor actuación sería la de su vida”) y la contratapa del director Andrés Di Tella, que clasifica el libro como “inclasificable” y que reconoce el superpoder de Bel: el inconsciente abierto.

Lo que separa la autoficción de la autobiografía es un pacto de mentira pero siempre hay verdad en lo que se escribe

En los años 70, el escritor francés Serge Doubrovsky acuñó el neologismo “autoficción” para describir su novela Hijos, que se resume como “una ficción de acontecimientos y de hechos estrictamente reales”. La ingeniería del yo inspiró la obra de miles de autores y encontró millones de lectores. Con maestros superventas como Emmanuel Carrère y Karl Ove Knausgård, el género se convirtió en un filón de esta época-reality en la que se confunden veracidad con verosimilitud y donde se impone la selfi (“la forma o el dispositivo narrativo audiovisual que mejor expresa el hyperpop hyperreal”). Pero Bel va más lejos. Su Hypernoficción es un género cimarrón, deudor de la novela, el diario y el experimento a lo Georges Perec (“me acuerdo…”), en el borde donde lo real se cruza con lo ficticio como en su película, que define como un “hiperdocumental pasado de contemporáneo”. Escribe Bel: “Odio a esos actores que actúan en la vida, y también al binomio que tanto me harta de realidad/ficción, verdad/mentira, en serio, me harta esa dicotomía, me parece una estupidez total”. Lo que separa la autoficción de la autobiografía es un pacto de mentira pero siempre hay verdad en lo que se escribe. El recuerdo es tremendo, es increíble, concluye Bel: “El recuerdo es como Dios”.

De tan real, el hiperrealismo se vuelve un cuento. Es lo atrapante de esta Hypernoficción: la posibilidad de la fábula en una historia verídica como cualquier otra. Un abuso, un trauma, un desamor. La existencia de Bel se condensa en la suma de los episodios que conforman una vida y su obra revive aquello que escribió Stendhal: “Aclaro de nuevo que no pretendo pintar las cosas tal como son sino el efecto que ellas tienen en mí”.

ABC

A.

Bel Gatti nació en Lobos en 1995 y se dedica al cine, la escritura, la dramaturgia y la actuación en géneros híbridos donde se cruzan realidad y ficción.

B.

La película No puedo tener sexo se presentó en varios festivales, entre ellos el Bafici, y fue filmada con un teléfono celular en búsqueda de hiperrealismo.

C.

El libro Hypernoficción es un diario que recopila sus memorias desde la infancia hasta la adultez con un tono que combina lo mordaz con lo tierno.