NUEVA YORK.– Un pedacito del Upper East Side desapareció hace unas semanas. Uno de esos lugares secretos que los turistas no pisaban –salvo ocasionalmente algunos italianos melancólicos y, por supuesto, argentinos–, pero que le daban una vida especial al barrio orgullosamente menos cool de Manhattan. Y la despedida fue tan emotiva como lo merecía. Se trataba de Mezzaluna, el restaurante del empresario milanés Aldo Bozzi, una minúscula trattoria instalada desde hacía 42 años en la funcional y no particularmente distinguida Tercera Avenida. Terminó convirtiéndose en una institución del barrio y, de manera bastante inesperada, en un lugar que cambió la historia de la gastronomía neoyorquina.

La verdadera estrella de Mezzaluna era la pizza: delgada, de masa liviana, con ingredientes frescos y combinaciones que hoy parecen perfectamente normales, pero que a mediados de los años 80, cuando abrió el restaurante, resultaban desconcertantes para el paladar estadounidense

Para esta cronista, Mezzaluna tenía además un significado personal. Durante años, Aldo fue su vecino del piso de abajo y, cada vez que venía a comer, aparecía con un tiramisú de su restaurante. Preparado con las tradicionales vainillas italianas, los savoiardi, invariablemente provocaba entre los invitados el mismo comentario: era el mejor de Nueva York.

Pero la verdadera estrella de Mezzaluna era la pizza: delgada, de masa liviana, con ingredientes frescos y combinaciones que hoy parecen perfectamente normales, pero que a mediados de los años 80, cuando abrió el restaurante, resultaban desconcertantes para el paladar estadounidense. La prensa las llamó designer pizzas, cuando, en realidad, Bozzi solo estaba ofreciendo algo parecido a lo que se comía habitualmente en Milán.

“Cuando llegué había restaurantes carísimos, con toda la solemnidad de la alta cocina europea –recordó en una de las tantas conversaciones en el ascensor–. La otra opción eran las pizzerías y los locales Italian-American, con enormes porciones de espaguetis con albóndigas, abundante salsa de tomate y preparaciones que muchas veces un italiano recién llegado apenas reconocía como propias; lo que faltaba era un restaurante con buena comida italiana, relativamente sofisticada, pero informal y a un precio razonable”, explicó Bozzi. Y eso fue exactamente lo que hizo.

En marzo, cuando comenzaron a circular rumores sobre el cierre, sus clientes organizaron una petición que reunió más de dos mil firmas

En 2016, The New York Times describió a Mezzaluna como “el pequeño restaurante que inició una revolución”, por haber transformado, casi sin quererlo, la manera en que Estados Unidos entendía la comida italiana. “Hasta fuimos los primeros en poner aceite de oliva en la mesa”, recuerda con orgullo Bozzi, que lo importaba de una propiedad familiar en la Toscana. Después llegaron los imitadores, muchísimos. Pero Mezzaluna conservó a sus fieles, para quienes ninguna de las nuevas trattorias lograba estar a la altura del original.

Hasta que, a los 86 años, y con regulaciones y alquileres cada vez más difíciles de afrontar, llegó para Bozzi el momento de bajar la persiana. En marzo, cuando comenzaron a circular rumores sobre el cierre, sus clientes organizaron una petición que reunió más de dos mil firmas. Bozzi consiguió prolongar unos meses la vida del restaurante, pero llegó finalmente la despedida.

Y fue extraordinaria. Durante los últimos días, los clientes hicieron largas colas en la vereda para comer una última pizza, pedir un último tiramisú y, sobre todo, abrazar a Aldo y a los empleados que los habían atendido durante décadas. Algunos lloraban.

La preocupación no se limitó a la nostalgia. Vecinos y comerciantes organizaron una colecta para ayudar a los empleados a afrontar la transición y hasta salieron a buscarles nuevos trabajos. Aldo, visiblemente conmovido, confesó a la familia de esta cronista que nunca había imaginado semejante reacción. Después de tantos años él y su mujer habían vuelto a vivir en Milán. Y allí, aseguró, algo así jamás habría ocurrido. Tal vez esa sea la pequeña gran historia de Mezzaluna. Un italiano que llegó a Nueva York para enseñarles a los estadounidenses a comer como en Italia terminó descubriendo, 42 años después, algo que los neoyorquinos podían enseñarle a los italianos: cómo despedirse de un restaurante como si fuera un miembro de la familia.