10 clics: antivacaciones en Zoom + música + series + danza + libros

Expedientes X: los agentes Fox Mulder y Dana Scully

Desde la logística hasta el uso del tiempo, este período con cuarentena obligatoria se convierte en un verdadero desafío. LA NACION continúa con su guía cultural de la cuarentena , una serie de recomendaciones de autor que buscan ayudar a que, además de una medida de responsabilidad y cuidado para todos, el tiempo en casa, por el coronavirus en la Argentina , sea también una oportunidad de disfrutar de lo mejor del arte y el entretenimiento. Para ver, escuchar y probar.

ARTE EN CASA Por Celina Chatruc

"Antivacaciones" en Zoom

Fotografía de Annemarie Heinrich

¿Vacaciones en julio? La previa no da respiro: Fundación Proa lanzará mañana un curso por Zoom dedicado a cuatro fotógrafas argentinas -Grete Stern, Annemarie Heinrich, Adriana Lestido y Cecilia Szalkowicz-, y la semana próxima dedicará otra clase virtual ( con inscripción previa ) sobre la Escuela de Düsseldorf, a cargo de Facundo de Zuviría. También desde mañana, el Malba ofrecerá un curso online sobre arte latinoamericano, dictado por expertos como Roberto Amigo y Andrea Giunta (informes en programaspublicos@malba.org.ar) y para el viernes a las 14 organizó una conversación pública virtual entre Gabriela Rangel y el prestigioso curador Hans Ulrich Obrist. Tres horas más tarde, en la misma plataforma, Proa volverá a tomar la posta con un encuentro de artes escénicas.

UN DISCO Por Humphrey Inzillo

Canciones con impronta teatral

"Hundirse en un color, flotar en el paisaje: extrañar", canta Leonardo Edul en "Extrañar", una de las diez canciones de su disco debut, Paisajes constantes . Grabadas en la austeridad del formato piano y voz, son diez narraciones musicales que exploran temas profundos y universales desde una poética personal, que remite a faros de la Banda Oriental, como Fernando Cabrera y Eduardo Darnauchans, y a referentes locales como Carmen Baliero, una de sus maestras. La aparente serenidad de las piezas encierra una magnética tensión dramática, de impronta teatral, que construyen un relato inquietante. Disponible en Spotify.

UNA SERIE Por Dolores Graña

Los expedientes X , por Amazon Prime Video

A tiempo para convencernos de que la paranoia, los virus desconocidos, las pandemias globales y el apocalipsis inminente no son un invento de este 2020, llega hoy a la plataforma de streaming la serie completa de Chris Carter. En sus mejores momentos -de la primera a la tercera temporada, dirían los puristas- el duelo de opuestos complementarios entre los agentes Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) no sólo definieron el patrón oro de la química televisiva: también demostraron años antes de que esto se convirtiera en un lugar común, que el una serie de culto podía ser para todos, que la ambición de construir una mitología galáctica no estaba reñida con el realismo y que hacerse preguntas con mayúscula no invalidaba la comedia.

DANZA Por Constanza Bertolini

Pablo Rotemberg, en cuarentena y por tres

"El lobo" transcurre en un baño donde un piano ocupa el lugar de la bañadera

Mientras continúa la obra Todos o ninguno en la versión digital de Teatro Bombón , Pablo Rotemberg participará esta tarde, a las 18, de una conversación en el ciclo Cervantes Online , con otros reconocidos coreógrafos de la danza contemporánea argentina: empezando por Margarita Bali, Leticia Mazur y Marina Otero. Y, siguiendo el popular latiguillo televisivo que indica que "el público se renueva", vale la pena agendarse la transmisión de archivo de El lobo , magnífico solo creado e interpretado por Rotemberg, que 15 años después de su estreno se verá el sábado, a las 20, en #Rosetiencasa (se accede por alternativateatral.com ).

LECTURAS Por Daniel Gigena

Antología de cuentos a beneficio

La recaudación por la venta de este libro es para comedores y merenderos

Al cuidado de Gabriela Cabezón Cámara y Gabriela Borrelli Azara, Un sobresalto en el corazón, una punzada en la boca reúne cuentos inéditos de once escritores argentinos. Es la segunda "antología urgente" de Patronus: como pasó con la de poesía, todo lo recaudado por la venta del libro digital será destinado a reforzar la compra de alimentos para seis comedores escolares y merenderos de la zona norte del Gran Buenos Aires. El título proviene del relato de Sylvia Iparraguirre, "Un día de abril". Los otros participantes del seleccionado solidario son Vera Giaconi, Federico Falco, Victoria Baigorrí, Carlos Ríos, Mariana Enriquez, Claudia Piñeiro, Francisco Bitar, Selva Almada, Sergio Olguín y Alejandra Zina. Para adquirir el ejemplar ($350) hay que escribir a patronus@gmail.com o por mensaje a las redes sociales de Patronus Ediciones.

UNA RECETA Por Juliana López May

Muffin especiado para 4 personas

Zanahorias, canela y más

¿Qué lleva? 1 taza de harina integral súper fina, 1 taza de harina 0000, 2 tazas de azúcar, 2 cdas. de canela, 2 cdtas. de polvo para hornear, 4 huevos, 1 taza de aceite de oliva, 4 tazas de zanahorias ralladas, 1 taza chica de nueces picadas.

¿Cómo se hace? Por un lado, mezclar los ingredientes secos (harina, azúcar, canela y polvo) y, por otro, batir los huevos junto con el aceite de oliva. Luego, unir ambas preparaciones y agregar las zanahorias y las nueces. Colocar la mezcla en hasta tres cuartas partes del molde de los muffins y cocinar en horno precalentado durante 20 minutos a fuego medio. Decorar con un copete de crema batida y un toque de ralladura de limón.

MÚSICA CLÁSICA Por Pablo Gianera

Imposible no amar a Arrau

Claudio Arrau

Tras la exhumación, hace un par de semanas, de un recital de Martha Argerich, el Teatro Colón, lanza discográfica en ristre, vuelve al ataque con otra joya de su archivo sonoro : la actuación de Claudio Arrau con la Sinfónica Nacional (con dirección de Teodoro Fuchs) del 1 de agosto de 1965. Realmente, parece imposible no amar a Arrau, cada pieza tocada por él; pasa con Chopin y no menos con Beethoven. En el Colón, hizo esa vez los Conciertos n° 1 y n° 5 . Hay muchas grabaciones del pianista. Nunca son suficientes.

TECNOLOGÍA Por Ariel Torres

Por el aire

Primero fue AirDroid, una app que permite administrar el teléfono sin usar un cable. En serio. Basta que esté online y podés copiar, descargar y borrar archivos de tu Android sin tener que usar cables. Ahora llegó AirMore, que se presenta como una alternativa más fácil de usar. Igual que con WhatsApp, basta escanear el código QR que aparece en el sitio y tendremos acceso inalámbrico a los contenidos del smartphone. AirMore ya ha recibido excelentes críticas y resulta muy práctico. Por ahora solo soporta redes locales (léase wifi) y no datos. Pero si algo anda sin cables, ¡bienvenido! Ah, y como AirDroid, está también disponible para iPhone.

UN LIBRO PARA CHICOS Por Natalia Blanc

Quien lo encuentra, se lo queda , de Keiko Kasza

Otra novedad para los lectores más chiquitos

Una novedad de la colección Buenas Noches, dirigida a los más chicos de la casa. La autora japonesa, que es también ilustradora de sus cuentos protagonizados por animales, narra en este libro la historia de una ardilla que encuentra una bellota y decide enterrarla en un lugar seguro para comerla luego. Encima del pozo que excavó, la ardilla coloca un sombrero colorado para indicar el escondite de su secreto. El viento y otros animales silvestres hacen de las suyas y el sombrero empieza un viaje de mano en mano que lo lleva a volar, a nadar y a volver a tierra sin que la ardilla se entere de su gran aventura. Norma.

Una película por Natalia Trzenko

Jane Eyre , en HBO Go

El clásico de Brontë, en pantalla

La versión de Jane Eyre que dirigió Cary Joji Fukunaga en 2011 y que protagonizaron Wasikowska y Michael Fassbender. La interpretación que hace la actriz australiana del personaje creado por Charlotte Brontë alcanzaría para recomendar el film pero el inspirado casting de Fassbender como el torturado señor Rochester y la puesta en escena del realizador completan una experiencia cinematográfico que le hace honor a la novela de origen. Disponible en HBO Go.