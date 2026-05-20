El “Retrato de una dama” expoliado por los nazis y hallado en Mar del Plata podría exponerse en el Museo del Holocausto

MAR DEL PLATA.- Con la causa judicial encaminada a paso firme hacia juicio oral y público, ahora con la participación de la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina (DAIA) que desde el rol de amicus curiae aportó un informe clave para la investigación y con la inminente certeza de restitución de la obra a su legal heredera, hay acciones ya avanzadas para que Retrato de una dama, cuadro sustraído por fuerzas nazis a un galerista neerlandés y recuperado el año pasado en Mar del Plata, pueda llegar a ser exhibido por un tiempo en el Museo del Holocausto de la ciudad de Buenos Aires.

La gestión está en curso a partir de un diálogo cercano con Marei von Saher, nuera de Jacques Goudstikker, víctima de las fuerzas al servicio del gobierno de Adolf Hitler que en su paso belicoso por la entonces Holanda se llevó cientos de pinturas de distintos autores de época y que eran parte de su colección personal.

"Retrato de una dama" podría exhibirse en el Museo del Holocausto Prensa Museo del holocausto

Desde el Museo del Holocausto reconocen el valor simbólico que tendría incorporar temporalmente la obra a su colección exhibida. Según confirmó a LA NACION el presidente de la institución, Marcelo Mindlin, “para el Museo es un honor haber sido elegido para exhibir una obra de estas características. Más allá de su valor artístico, constituye un ejemplo concreto de restitución histórica y preservación de la memoria. Si la Justicia avanzara favorablemente y los herederos decidieran cederla en préstamo, exhibirla tendría un enorme valor educativo y simbólico para las nuevas generaciones”.

“Durante la ocupación nazi de los Países Bajos, en la Segunda Guerra Mundial, se produjo el despojo sistemático de la colección de arte perteneciente a la familia Goudstikker”, informaron desde la DAIA, en respuesta a un requerimiento del juez federal Santiago Inchausti, al frente de este expediente.

Se aclara allí que algunas piezas fueron “vendidas forzosamente” y en otras directamente apropiadas por jerarcas del régimen. Señalan a Hermann Göring como uno de los responsables de lo que definen como un “saqueo cultural” de obras que terminaron repartidas por el mundo.

La obra de arte, que tiene más de 300 años, está actualmente bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia Mara Sosti

Retrato de una dama era parte de aquella colección y apareció en el living de una casa que una inmobiliaria publicaba en venta, con imágenes de sus ambientes. Así la detectó un periodista de un medio de Países Bajos que llegó hasta Mar del Plata para contactar a descendientes de Friedrich Kadgien, apuntado como un experto en finanzas cercano a Adolf Hitler. Una de sus hijas es la dueña de ese chalet del barrio Parque Luro donde se detectó la obra robada, pintura que en principio se atribuyó autoría de Giusseppe Ghislandi y y luego se confirmó como pintura del artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, según determinaron peritos especializados.

Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, están procesados por encubrimiento agravado de robo en contexto de genocidio, lo que ha llevado a que el delito sea imprescriptible. La particularidad del caso es que intentaron ocultar el cuadro. Cuando la justicia allanó su domicilio habían retirado la obra. Recién días después la entregó su abogado, en sede de la Fiscalía Federal.

La actitud del matrimonio fue bien distinta a la reacción de otro descendiente de un militar nazi, que hace pocos días y en Países Bajos anunció que devolverá a la heredera de Goudstikker la obra Retrato de una joven, del artista neerlandés Toon Kelder y también sustraída al mismo coleccionista durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba en una vivienda de una nieta de Hendrik Seyffardt, holandés que integró una fuerza militar que combatió al servicio de las fuerzas nazis. En el dorso del marco, incluso, tenía el sello de galería a la que había pertenecido.

El fiscal federal Carlos Martínez obtuvo un plazo de 120 días para completar la pesquisa que involucra a Kadgien y Cortegoso, que se cumplen a principios de junio. Con este otro caso que salió a la luz recientemente considera que pueden haber líneas comunes, por lo que requerirán documentación a Países Bajos para ver si Retrato de una dama y Retrato de una joven pudieron haber tenido algún derrotero en común, por ejemplo en subastas. Y así determinar cómo la primera llegó a Argentina, en manos de Kadgien.

El reclamo de Von Sahier está encaminado aquí desde el estudio jurídico que comparten los abogados Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascual y Herberto Robinson. Están a la espera de información desde Alemania para determinar con mayor precisión el rol y cargo de Kadgien en la estructura de gobierno de Hitler.

En cuanto a los acusados, van a pedir la elevación a juicio con una imputación más grave y consideran que Kadgien y Cortegoso deberían ser juzgados y condenados por encubrimiento agravado en concurso real con lavado de activos agravado. Insisten, al igual que el fiscal, que el delito precedente es el “expolio sistemático de bienes culturales perpetrado por el régimen nacionalsocialista alemán sobre comunidades judías europeas”. En los términos del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y del derecho internacional vigente está considerado delito de lesa humanidad.

Los allegados a la heredera confirmaron a LA NACION que están convencidos de que el cuadro, que está bajo custodia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, les será restituido por la justicia. En ese caso, anticipan, hay pasos firmes para que sea derivado y pueda ser exhibido durante algún tiempo el Museo del Holocausto metropolitano.

Las autoridades de la DAIA, en su informe enviado a la justicia federal, destacan que la República Argentina es el primer país latinoamericano que endosa las Mejores Prácticas para los principios de Washington sobre arte confiscado por los nazis. “Reafirma una vez más el compromiso de la República Argentina con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, dice la nota que lleva la firma del presidente de la entidad, Mauro Berenstein.

Se detalla, además, que oportunamente las fuerzas aliadas recuperaron estas obras de arte de Alemania y las entregaron al gobierno neerlandés. Se lo presentó como como parte de una restitución amistosa de derechos, con la intención de devolverlas a sus legítimos propietarios. En 2006 se dio ese paso la devolución de 202 pinturas a herederos de los propietarios originales de esas obras.