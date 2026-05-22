La Revolución de Mayo se celebra con vigilia, danza, teatro, arte y moda en su escenario principal: el Museo del Cabildo

En tributo a las históricas jornadas que tuvieron lugar hace 216 años en lo que hoy es el Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires, instituciones oficiales celebran la Semana de Mayo. La sede principal es el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (Bolívar 65), más conocido como el Cabildo porteño. Su director interino, el historiador Horacio Mosquera, dijo a LA NACION que a partir de 2024 la concurrencia se mantuvo estable, con más de medio millón de visitantes (550.000), “con el público escolar, y los turistas nacionales y extranjeros como principales públicos”, indica.

Este viernes se puede visitar Celeste Bandera, muestra de Nora Iniesta. En su primera exposición en el Museo del Cabildo, la artista reúne piezas con los colores de la bandera argentina que caracterizan su obra y trayectoria, y en la que confluyen tres hitos históricos: el tricentenario del inicio de la construcción del Cabildo; el 250° aniversario del Virreinato del Río de la Plata y el mes de la conmemoración de la Revolución de Mayo (la muestra sigue abierta, de miércoles a domingos y feriados, hasta el 8 de noviembre). Iniesta y Roger Mac Entyre, además, protagonizan la muestra Patria, que se inaugurará el 27 en Parera 50. Ese día a las 19, el historiador Daniel Balmaceda dará una charla abierta al público.

A bailar el pericón en el Museo del Cabildo en la Semana de Mayo Presidencia de la Nación

El sábado, a las 16, habrá una ronda de lecturas, “Memorias de la Revolución”, con la difusión de textos de memorias escritos por personajes históricos como Antonio Berutti, Cornelio Saavedra, Mariquita Sánchez de Thompson y Juan Bautista Azopardo. Quienes deseen participar se pueden inscribir enviando un mail a cabildonacional@gmail.com. Para sábado y domingo, a las 15.30, se prepararon dos visitas especiales para el público infantil, titulada “Los niños quieren saber de qué se trata”, recorrido por las salas del museo para conocer la ciudad colonial y la Revolución de Mayo de 1810 (dura unos treinta minutos).

El domingo, a las 19, se hará el relevo anual de la Guardia de Patricios, con la presencia de público y autoridades. Y a la medianoche comienza la Vigilia de la Revolución, con la banda del Regimiento de Patricios “Tambor de Tacuarí”, que interpretará y cantará con el público el Himno Nacional. Se distribuirán bebidas calientes para combatir el frío de mayo.

Y el lunes 25, el Museo el Cabildo abrirá a las 13 y cerrará a las 20. A las 14, se bailará el pericón; animarán el festejo integrantes de centros tradicionalistas de baile folklórico, con trajes típicos. A las 15.30, el arqueólogo Néstor Zubeldía guiará una experiencia de arqueología urbana e historia del edificio en la excavación arqueológica que se lleva adelante en el patio del museo, y se referirá a sus hallazgos más importantes.

El Regimiento de Patricios, protagonista de los festejos del 25 de Mayo en la casa de la Revolución de Mayo Presidencia de la Nación

A las 16, hay función teatral de Patriotas, historia de una revolución, musical patriótico escrito por Marisé Monteiro y Manuel González Gil. Un musical escrito por Marisé Monteiro y Manuel González Gil, con música de Martín Bianchedi y dirección general de Nacho Medina. La pieza narra los acontecimientos en Buenos Aires entre 1801 y 1810 desde las mesas del legendario Café de Marco (declarado de interés cultural), donde Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Cornelio Saavedra y Vicente López y Planes soñaron con la revolución.

La charla “La vestimenta en la época de la Revolución de Mayo”, a cargo de especialistas de la Sociedad Victoriana Argentina, asociación que se ocupa de la recreación histórica en el área social, civil y cultural, entre los años 1790 a 1919, se hará a las 18.

Actividades patrias en el Palacio Libertad

Sábado y domingo, de 14 a 20, en la Explanada del Palacio Libertad (Sarmiento 151) se hará la apetitosa Feria Gustar con una Cocina Abierta, en la que la identidad de cada región argentina se hará presente a través de su gastronomía. Además, habrá un aula móvil del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en donde se brindarán clases y demostraciones de cocina.

A partir de las 15, entre pastelitos y empanadas, no faltarán las presentaciones musicales y expresiones de danzas tradicionales de distintas regiones del país, con Raíces en Movimiento, La Pelegrina, Mellys Etcheverry y Monte América (sábado), y Las Checker, La Poblada, Yumbambe y Raíces en Movimiento (domingo).

El 25, el Palacio abre de 12 a 20, con la Feria Gustar apta para todos los paladares. De 12 a 14, el Ejército Argentino convidará chocolate caliente, seguirán las actividades en el bibliomóvil educativo y unos redivivos French y Beruti repartirán escarapelas. En el escenario de Ritmos Argentinos se presentarán, a partir de las 13, Facundo Vega, Gicela Méndez Ribeiro, Brian Gibert, Litoral Mitá y La Patriada.

En el Palacio Libertad, el 25, habrá un taller de escarapelas Presidencia de la Nación

En la Plaza Seca se hará un taller de escarapela y, a las 15, en la terraza del Auditorio Nacional, integrantes del Ballet Folklórico Nacional realizarán un taller participativo dedicado a la danza tradicional argentina. La propuesta incluye una práctica guiada dirigida al público en general, a cargo de Federico Santucho y Graciela Ferreyra.

El Museo Saavedra abre sus puertas sin costo

El lunes 25 a partir de las 14, el Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita, en horario especial de 14 a 18, para que el público pueda recorrer a través de sus salas la historia argentina.

El Museo Cornelio de Saavedra abre sus puertas con entrada libre y gratuita este 25 de Mayo

Para celebrar la Revolución de Mayo, habrá una programación especial en sus jardines y salas, con visitas guiadas, intervenciones y espectáculos musicales y de danza al aire libre con el Ballet Folklórico Los de Boedo (a las 14), Ana Alvarado y compañía (a las 15) y La Tucu (16:30), talleres de bordado y estampa, de creación de mensajes secretos en clave revolucionaria, propuestas gráficas y experiencias lúdicas para todo público para imaginar cómo se vivía en 1810.