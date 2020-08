Ilustración de Clarupan para PrintsxAmor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 00:25

ARTE EN CASA Por Celina Chatruc

Amor en tiempos de pandemia

Elegir una obra y una institución con la cual colaborar, hacer una transferencia de 4000 pesos y recibir en casa una copia impresa. Así de simple es la propuesta de PrintsxAMOR, una de las iniciativas solidarias surgidas durante la pandemia. A través de su sitio web o de su cuenta de Instagram es posible ayudar hasta el 1 de septiembre a la Fundación Huerta Niño y a las asociaciones civiles La Higuera y Mujeres 2000. Parte de lo recaudado se destina a un fondo para asistir a los artistas que donaron obra y necesiten apoyo. Entre los que hicieron su aporte se cuentan Juan Tessi, Max Gómez Canle, Cynthia Cohen, Florencia Rodríguez Giles y la joven ilustradora Clarupan.

MÚSICA CLÁSICA Por Pablo Gianera

Al fondo de la invención shubertiana

Drake y sus amigos hacen el quintento La Trucha

El inglés Julius Drake es conocido sobre todo por su solvencia como pianista acompañante. Esta condición y esta pericia no implica únicamente una lección camarística sino, antes que nada, el modo más cabal de conocer la intimidad de algunos músicos. Nadie entiende la música de Schubert si ignora los lieder. Esto es especialmente cierto para el Quinteto "La trucha", y no sólo por la precedencia de la canción "Die Forelle". La versión de Drake y sus amigos grabada en la Temple Church va al fondo de la invención schubertiana.

UN LIBRO PARA CHICOS Por Natalia Blanc

Creativas, de Cristina Serret y Wuji House

Hisotiras de vida de mujeres que hicieron historia

"Artistas, escritoras y actrices que han hecho historia" reunidas en la imagen de tapa de este libro de edición reciente que se suma a las series de biografías ilustradas sobre grandes mujeres (y hombres, también) que causan furor entre los pequeños y medianos lectores. En este volumen aparecen algunas figuras que ya salieron en otros libros del estilo como Jane Austen, Mary Shelley y Frida Kahlo y otras menos conocidas, como la pintora Artemisia Gentileschi, la autora e ilustradora de cuentos infantiles Beatrix Potter (como Harry) y Astrid Lindgren, la creadora de Pipi Calzaslargas, que le da nombre a uno de los premios internacionales más importantes para la literatura infantil. Cada biografía tiene una línea del tiempo que permite ubicar al personaje en su contexto histórico. Shackleton Kids.

LECTURAS Por Daniel Gigena

Una revista independiente se hace mayor de edad

El Flasherito, de homenajes y poemas

Fundada en 2013 por Andrés Aizicovich, Leopoldo Estol y Liv Schulman, esta publicación independiente de arte contemporáneo y afines llega en el pandémico invierno de 2020 al n° 18. "A favor de un mundo más diverso y de una mejor repartija", el contenido de esta edición se dosifica entre un adiós a Sergio De Loof, la celebración del 20° aniversario de la revista Ramona, una entrevista a Osvaldo Baigorria, viñetas de Lucrecia Lionti, dibujos de Lux Lindner y una página de poemas, entre otros. La tapa es obra de Cotelito y la contratapa, de Muriel Bellini. Periódico gratuito de colección, hay que pagar el envío. También se puede "flashear" arte y pensamiento, colaborar con el proyecto y leer los números anteriores desde la página web

UN DISCO Por Humphrey Inzillo

Alfonso Barbieri: la exageración al poder

"Exagerado", un disco made in 2020

Prolífico y talentoso, Alfonso Barbieri, solía ponerle títulos kilométricos a sus discos. Para el octavo, encontró uno epigramático: Exagerado. El inicio es cinematográfico, con Cecilia Roth recitando sobre un colchón de violines. Salvo por un par de temas rockeros que lo conectan con la línea García del rock nacional, Barbieri incursiona en el arte de la canción romántica, baladas que unen el mundo del bolero con el universo beatle, con bellas colaboraciones con la cantante Sofía Bergallo. El final es un trip hermoso y delirante de siete minutos y medio, que define el sentido del disco y, acaso, del universo de su compositor. Disponible en Spotify

UNA SERIE Por Dolores Graña

Stumptown, un policial zumbón, con gran elenco

Cobie Smulders, la protagonista

Dex Parios es una chica con un olfato afilado para encontrar problemas. O quizás, los problemas la siguen a ella. No tiene importancia: esta habilidad tragicómica se convierte en una nueva forma de vida cuando la exmarine, que sufre de estrés postraumático y vive perseguida por su responsabilidad en la muerte de un amor perdido, decide convertirse en investigadora privada, uniendo fuerzas con un detective de la policía de Portland (Michael Ealy) y un amigo excriminal (Jake Johnson) que tiene un bar que sirve de cuartel general de la ficción. El tono zumbón de este policial, que no esquiva al trauma, pone de relieve la versatilidad de Cobie Smulders (How I Met Your Mother, la agente Hill de Marvel) así como el perfecto casting de todos sus personajes de reparto, de Tantoo Cardinal a Cole Sibus. Ya fue renovada para una segunda temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

BALLET Por Constanza Bertolini

Masterclass con Marianela Núñez

Marianela Núñez y Alejandro Parente, en un reencuentro por Zoom

En un año "normal", el calendario de finales de agosto estaría marcando un nuevo regreso de la estrella argentina del Royal Ballet de Londres, Marianela Nuñez , para hacer en San Martín sus ya tradicionales galas solidarias. Pero pandemia mediante, y de vuelta ya en Inglaterra después de pasar la cuarentena obligatoria en Buenos Aires , la bailarina dará hoy, a las 17, por Zoom una masterclass junto con Alejandro Parente -maestro, exprimer bailarín del Teatro Colón y pareja de Núñez- para no perder el contacto y la cercanía con la gente de sus pagos. Inscripciones: escueladedanzasmunicipal@gmail.com Más info en Instagram: @sanmartingob

UNA PELÍCULA Por Natalia Trzenko

Dos amigos en una comedia de acción inteligente

Robert Downey Junior

"Entre besos y tiros" es una de esas comedias de acción inteligente, entretenida y maravillosamente interpretada que Hollywood prácticamente dejó de producir. En este caso se trata de un film dirigido y escrito por Shane Black, reconocido realizador de Iron Man 3. En este caso, Robert Downey Junior interpreta a un ladrón de poca monta que por una serie de casualidades termina viajando a Los Ángeles para intentar una carrera en el cine como ladrón. Para entrenarlo en el mundillo del crimen aparece el detective que interpreta Val Kilmer. Entre mucha confusión y algún asesinato por resolver el dúo revitaliza la vieja fórmula de la Buddy Movie. Disponible en HBO Go.

TECNOLOGÍA POR Ariel Torres

Decibelímetro de bolsillo, para cuidar el oído

¿Está muy fuerte o no se oye?

Al poseer un micrófono, el teléfono celular es capaz de funcionar como un instrumento de medición de los niveles de ruido ambiente. Porque en realidad no es solamente un teléfono, sino que en su interior están los componentes de una verdadera computadora de propósito general, como una notebook, pero mucho más pequeña. Así, al tomar la señal del micrófono, Sonómetro, de ABC Apps, gratis para Android, muestra el valor detectado en decibeles. Hay otras opciones de medidores de sonido, tanto para Android como para iPhone, todas ellas aleccionadoras para aprender a cuidar nuestra audición.

UNA RECETA Por Juliana López May (Ohlalá!)

Torta Waldorf para 12 personas

Capa por capa, una dulzura

¿Qué lleva? Para la masa: 200 g de manteca, 200 g de azúcar, 200 g de harina. Para el relleno: 250 g de crema de leche, 2 cdas. de azúcar, 2 yemas, esencia de vainilla, chocolate cobertura.

¿Cómo se hace? Precalentar el horno a 180°C. Para la masa, mezclar la harina y el azúcar y agregar la manteca. Amasar y dividir en tres partes. Llevar a frío 30 minutos. Forrar los pisos de tres moldes desmontables (o hacer de a uno) y hornear hasta dorar. Desmoldar cuando estén tibios. Para el relleno, batir la crema a medio punto con azúcar. Sumar las yemas y la vainilla. Intercalar discos y crema. Cubrir con chocolate.