Cincuenta años y en un golpe al corazón: “1975-presente” sacude la colección del Reina Sofía
A la par de Arco, el museo de Madrid curó una exposición con obras de su colección que dan testimonio de la España posfranquista
MADRID.– Es un sacudón y un golpe al corazón visitar 1975-Presente, la muestra curada por Manuel Segade, director del Museo Nacional Reina Sofía en el 4° piso del edificio Sabatini. Una visión sincera, descarnada de lo que pasó en la escena cultural cuando murió Francisco Franco y se abrieron las compuertas. Tras décadas de represión, de miedo y de muerte, lo que vino con la movida y el alcalde Enrique Tierno Galván resultó un derroche de excesos, rienda suelta a proyectos apocalípticos, donde una sociedad todavía pacata se miraba con asombro.
El preámbulo del cine de Pedro Almodóvar son Cecilia Roth, joven y fulgurante, al lado de Eusebio Poncela en Arrebato, film de Iván Zulueta. Despierta España con performances y rituales de los últimos cincuenta años a partir de una selección de obras de las colecciones del museo.
“¿Es el pasado el camino hacia el presente o su memoria ofrece errores y caminos de no retorno frente a los futuros por construir? O mejor, ¿cómo se llega al pasado desde el presente?”, se pregunta el curador. Es innovador desafiar al público y a la crítica con una muestra que navega por el mundo queer, por el hachazo del sida, por el escape sin retorno de la heroína y por el feminismo combativo.
El arte contemporáneo nació como un sistema de rupturas. Los movimientos contraculturales ampliaron los límites de la sensibilidad y del gusto, y aparecieron nuevos públicos. Nada sería igual. ¿Se habían abierto las compuertas o se había roto el dique? Segade descubre que la uniformidad franquista ocultaba, negaba y perseguía a un mundo subterráneo de vitalidad insomne. El Reina Sofía toma la antorcha en diálogo con Arco 45, que hasta el domingo continúa en el predio de Ifema.
