Arco 45, día uno: primeras ventas de una edición aniversario, con jugadores argentinos que prometen

MADRID.- Arco 45 es mucho más que la celebración de un aniversario, es la puesta a punto de lo hecho hasta acá para mirar al futuro. “De eso se trata”, dijo la directora Maribel López en la rueda de prensa que abrió esta mañana la feria en su jornada de visitas exclusivas para profesionales y coleccionistas –luego, las 211 galerías de 30 países participantes harán su mejor gala hasta el domingo–. Ambientado con el paisaje del Norte Peninsular tras los incendios de 2025, el nuevo espacio Guest Lounge en el habitual premio de Ifema, donde se desarrolló el encuentro, se hizo eco como un mensaje de alerta. El ecosistema advierte y se compromete.

Ya en el primer día, los coleccionistas compraron en un rango que va de los 10.000 a los 140.000 euros. Los guían decisiones rápidas. En la cacería por la obra deseada, se multiplican los puntos rojos y la gran ganadora es la pintura, un retour a l’ordre, sin piezas escandalosas de fulgor mediático: arte sin golpes bajos. Triunfan los artistas consagrados, como Juan Uslé, que tiene muestra en el Reina Sofía, pero también otros de media carrera, como el inglés Oli Epp (1994), que vendió dos trabajos en la galería Perrotin por 55.000 euros. Llama la atención lo ocurrido con el programa first collector, que sostiene el Banco Santander; el 60% de las compradoras son mujeres. Dos en especial que lo hacen siempre: Ella Fontanals Cisneros y Patrizia Sandretto. Están muy activos también los argentinos Eduardo Costantini y Juan Vergez, que llegan con su shopping list y la mirada láser que los define. A propósito, de Sandretto, con el curador Hans Ulbricht Olbrich, han montado una muestra en una iglesia en un barrio periférico de Madrid, donde suenan las campanas y hay un Cristo minimalista en un espacio de carácter brutalista. Bellísimo.

Maribel López, directora de Arco, con el equipo de curadores de la feria, dio la bienvenida a la prensa e invitados en la jornada inaugural

Los argentinos de Perfiles, la sección latinoamericana, están de parabienes. El curador José Esparza Chong Cuy le tiene fe a este universo de voces propias, dispar, rico en expresiones precolombinas. Cree en la propuesta ecléctica que va por la vereda del sol. Aquí está una de las claves: Maribel López esta mirando a Latinoamérica y habla de una feria “regional”, no global, tomando así distancia de Art Basel y Frieze. Juega en un terreno conocido, no solo hablamos el mismo idioma, sino que puede darle varios goles a Arco.

Justo en la entrada de Perfiles se destaca Isla Flotante, que exhibe un one man show de Roberto Jacoby, artista de culto, autor de las letras de Virus y de una obra que trae clima de época. Un hallazgo son los collages de Rosana Schoijett en Nora Fish, exquisitas obras de pequeño formato hechas con recortes de revistas, lejos del disparo instantáneo. Ya vendió.

Benzacar, Del Infinito, Rolf, Herlitzka están en la rueda de ventas con buen pronóstico. Mauro Herlitzka confirmó que Jorge Pérez, el coleccionista argentino con base y museo en Miami, compró dos obras textiles de Teresa Pereda. Julián Mizrahi recibe los beneficios de la muestra de Alberto Greco en el Reina Sofía: “La feria está activa y radiante en un mundo en caos”, dice el director de la galería Del Infinito. Mora Bacal, de Benzacar, aprecia el interés que hay especialmente por tres de sus artistas: Marina De Caro, con obras de los ‘90, Tomás Saraceno y Ulises Mazzucca.

A esta altura, Arco 45 es una feria que ilusiona por lo ganado en muchos frentes. Esta Madrid nueva, de terrazas, tapas y alta moda, elegida por un turismo sin precedentes que llena las arcas del Estado, tiene todo que ver la feria. Más del 60% de las galerías llegan de afuera... y significan a su vez hoteles, compras, comidas, diversión.

Perrotin, que tiene “bocas de expendio” en el mundo entero, está presente. Los informalistas que muestra Elvira González, galería premiada con el Juana de Aizpuru, son objeto de deseo, como lo es también la cerámica de Barceló y el Penetrable de Jesús Soto, una de sus esculturas inmersivas, que vale 1,4 millón de euros.

Aquí y ahora, como diría Aldous Huxley, la batalla de fondo –con protesta in situ incluida– es por la baja del IVA que trepa al 21% en competencia con países como Francia o Italia que rondan el 5%.

Mañana llegan los Reyes y, ya se sabe, el toque borbón levanta olas. Ha sido un primer día de buenos augurios, de compradores en zapatillas, nativos digitales que quieren su primera obra.