10 clics: Borges para jóvenes + pelis + música + danza + etc.

Este viernes comienza un nuevo curso virtual dedicado a la obra de Borges

Desde la logística hasta el uso del tiempo, este período sin clases y con cuarentena obligatoria se convierte en un verdadero desafío. LA NACION presenta todos los días una serie de recomendaciones de autor que buscarán ayudar a que, además de una medida de responsabilidad y cuidado para todos, el tiempo en casa, por el coronavirus en la Argentina , sea también una oportunidad de disfrutar en familia de lo mejor del arte y el entretenimiento. Para ver, escuchar y probar.

UN CURSO ONLINE Por Daniel Gigena

Borges, una materia para jóvenes

No falta mucho tiempo para que "Jorge Luis Borges" se imponga como materia, feliz y necesaria, en casas de estudios de todo el país. Mientras tanto, el escritor Jorge Torres Zavaleta, que conoció y frecuentó a Borges durante su juventud, prepara un curso sobre la obra narrativa del autor de "Ficciones". A partir de este viernes 12 y hasta el 3 de julio, brindará "Borges para jóvenes". En cuatro encuentros con modalidad virtual (vía Zoom, de 16 a 17), se hará eje en memorables cuentos borgeanos: "La casa de Asterión", "El muerto", "El jardín de senderos que se bifurcan" y la ineludible fábula porteña "El Aleph". Los interesados en inscribirse deben enviar un mail a borgesparajovenes@gmail.com o visitar la cuenta de Instagram @borgesparajovenes.

UNA ÓPERA Por Pablo Gianera

El Teatro Colón revive Norma

Una función inolvidable de "Norma", en el Teatro Colón, que se podrá revivir este domingo

Es evidente que un repertorio (cualquiera sea) no consiste únicamente en las notas en el papel. Hay también una sedimentación de las ejecuciones anteriores de la que resulta imposible desentenderse. El colmo, en la lírica, es acaso el papel de Norma, hecho suyo para siempre por Maria Callas. Pero la de Callas es apenas una de las maneras de ascender a esa cumbre del melodismo que hizo Bellini, y que no por nada Chopin admiraba sin reticencia. Norma es, ante todo, una voz, y no solamente por "Casta diva". Soberana, Anna Pirozzi fue una de esas voces, en una actuación inolvidable de 2018 que el Teatro Colón retransmitirá el domingo, a las 20, en sus redes sociales y en buenosaires.gob.ar/culturaencasa . La dirección musical fue de Renato Palumbo, y la escénica, de Mario Pontiggia.

ARTE EN CASA Por Celina Chatruc

El futuro de las ferias de arte

Alec Oxenford, coleccionista y miembro de arteBA Fundación

Es tiempo de reinvención, también para las ferias. Tras el anuncio de la cancelación de la edición de Art Basel en Basilea, que ya había sido pospuesta de junio a septiembre y tendrá una edición virtual del 19 al 26 de este mes, arteBA lanzará mañana, a las 12, un ciclo de debates con la participación de Noah Horowitz, director para las Américas y miembro del Comité Ejecutivo de Art Basel. "Desafíos presentes y futuros de las ferias" será el tema de esta primera charla con Alec Oxenford, coleccionista y miembro de arteBA Fundación, que inicia el ciclo Open Forum Livestream con figuras líderes del medio artístico local e internacional. La participación es gratuita, con registración previa en www.arteba.org

UN LIBRO PARA CHICOS Por Natalia Blanc

Las vacas mágicas y otros problemas , de Ema Wolf

Historias cortas y brujas famosas, en un libro para leer desde los 9 años

Este libro reúne once historias cortas y delirantes y una enciclopedia de brujas famosas ordenadas alfabéticamente. En el primer cuento, la protagonista es La Noche, con mayúsculas, que es corta de vista, usa enagua y está buscando novio. También hay una araña que ama la música, un gato que pierde la cabeza por una lata y unos científicos muy serios preocupados por un par de insectos extraños. Son todos geniales, están escritos como los dioses y tienen mucho humor. De la colección Torre de Papel Amarilla, recomendado para lectores de 9 años en adelante que disfruten del absurdo. Editorial Norma.

UNA PELÍCULA Por Natalia Trzenko

La belleza de El árbol de peras silvestres

Una escena del film turco "El árbol de las peras silvestres"

Del director turco Nuri Bilge Ceylan, una película que retrata con una puesta en escena de extrema belleza y una mirada sensible la vida de Sinan, un graduado universitario con sueños de escritor que regresa a su pueblo natal dónde vuelve a comprobar sus sentimientos de ajenidad. Desconcertado y algo perdido, el protagonista se encuentra con un panorama que complica aún más su vínculo con el lugar, pero que lo obliga a un viaje interior en el que el pasado parece estar marcando la amargura de un presente que no sabe como habitar. Disponible en cineartelumiere.com

UNA RECETA Por Juliana López May (Ohlalá!)

Pizza otoñal para 8 personas

Un pizza diferente: con ricota y calabaza

¿Qué lleva? Para la esponja: 1 taza de agua tibia, 10 g de levadura fresca, ½ taza de harina. Para la masa: 1 k de harina blanca o integral, sal, 1 chorrito de aceite de oliva, agua. Para la cobertura: 500 g de calabaza en cubos, 300 g de ricota, 2 cebollas.

¿Cómo se hace? Para la esponja colocar la levadura junto con el agua tibia y la harina. Dejar en un lugar tibio por media hora. Para la masa, colocar en un bol la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro, agregar allí la esponja, el aceite de oliva e ir incorporando agua hasta formar un bollo suave, blando y liso. Terminar de amasar en la mesada. Dejar descansar la masa durante media hora, tapada con film. Estirarla luego con forma de prepizzas del tamaño deseado. Dejar leudar por unos minutos más. Mientras, cocinar en una sartén las cebollas cortadas en láminas y sumar los cubos de calabaza hasta que estén cocidos. Sobre la masa estirada, poner por encima la ricota y la preparación de calabazas. Llevar a horno fuerte hasta que esté dorada y crujiente.

UN DISCO Por Humphrey Inzillo

Folclore minimalista y de vanguardia

Dos hermanas, una "reflexión" sobre folclore y vanguardia: las Añez Rohtmann

Desde Bogotá, las hermanas gemelas Juanita y Valentina Añez Rohtmann acaban de lanzar al mundo Reflexión , el tercer disco de su proyecto Las Añez, donde revisitan desde una perspectiva contemporánea y sofisticada, ritmos folclóricos de Latinoamérica. Sus magníficas voces son el eje de estas canciones introspectivas, complementadas por elementos electrónicos mínimos (una loopera, un arpa pequeña, algunas percusiones) y la colaboración de algunos de los músicos más interesantes de la escena bogotana (Daniel de Mendoza, de Bituin; Benjamin Calais, de Matik Matik, entre otros). Kevin Johansen aporta brillo a la minimalista "Al tiempo", y los venezolanos de El Tuyero Ilustrado aportan su swing en "A la música". Disponible en Spotify.

UN BALLET Por Constanza Bertolini

La comedia de una hija descarriada

Carlos Acosta y Marianela Núñez, en una versión de "La fille mal gardée" emblemática del Royal Ballet

Hace pocos días, cuando Marianela Núñez revivía en una charla con LA NACION sus funciones en el Colón con La viuda alegre , ya había manifestado su alegría por la decisión de su compañía, el Royal Ballet, de compartir en el ciclo de transmisiones gratis de cuarentena otra gran comedia: La fille mal gardée , de Frederick Ashton. Así, a partir de mañana, se podrá ver en el canal de YouTube de la Royal Opera House esta versión de 2005 en el que la bailarina argentina (¡jovencísima como merece el título!) compartía escenario con otra gran estrella latinoamericana en Londres, el cubano Carlos Acosta. Tan memorable fue esa función y esa dupla (la de Lise y Colas), que desde entonces hay un DVD que la registra, y se ha hecho clásico. https://www.roh.org.uk .

UN DOCUMENTAL Por Marcelo Stiletano

Nixon y Johnny Cash, juntos

El presidente y el cantante, se encuentran en el documental "Nixon and the Man in Black"

En 1970, el entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon invitó a la Casa Blanca al cantante Johnny Cash. Cada vez más escuchado fuera de su ámbito, el de la música country, y admirado cada vez más por los movimientos contraculturales, Cash era también un acérrimo defensor de las tradiciones estadounidenses y había aceptado cantar para las tropas enviadas a Vietnam. Nixon and the Man in Black cuenta en detalle cómo el cálculo político de Nixon chocó con las convicciones de Cash en una visita que no salió como el mandatario estadounidense imaginaba y tuvo un desenlace del que todavía hoy se habla. El documental es la segunda entrega de la atractiva serie Remastered . Disponible en Netflix.

TECNOLOGÍA Por Ariel Torres

No todo es sushi

La app Japanese Recipes, de Endless

Sí, nos pasa a todos. En esta cuarentena descubrimos que la cocina es un lugar lúdico, placentero y que los resultados pueden darnos muchas satisfacciones. Y si bien es cierto que no es fácil a veces conseguir todos los ingredientes, ¿por qué no explorar nuevos horizontes? Cosa extraña, las apps de recetas tienen relativamente pocos votos en las tiendas online, aunque en general positivos. En este caso, elegimos Japanese Recipes, de Endless, que pese a su nombre está en español y en muchos otros idiomas (se elige el lenguaje al arrancar la app por primera vez). Es gratis, para Android, y trae las instrucciones para los platos exquisitos del país del sol naciente. Y no solo sushi, claro.