El Fondo Nacional de las Artes reparte veinte millones de pesos entre editoriales independientes de todo el país

Con respaldo financiero del Fondo Nacional de las Artes (FNA), diez editoriales pequeñas y medianas del país publicarán nuevos libros en 2026. La entidad anunció los proyectos ganadores del Programa de Apoyo a Editoriales Independientes 2025, cuyo objetivo es “reconocer y fomentar el trabajo de los pequeños y medianos sellos de todo el país, a la vez que promover la producción editorial de contenidos literarios y artísticos diversos, alternativos y novedosos”.

Se distribuyeron veinte millones de pesos entre diez editoriales. Con dos millones de pesos se costea, aproximadamente, el 50% de la impresión de un libro de cien páginas de una tirada de quinientos ejemplares o un libro de setenta páginas de una tirada menor.

El programa no otorga un subsidio general a las editoriales seleccionadas, sino para la concreción de proyectos específicos.

Ganaron propuestas de los sellos Palabrava, Editores Argentinos, Goma, Compañía Naviera Ilimitada, Borde Perdido, La Papa, Viento de Hojas, Evaristo, Laleliloluz y Empatía, con sede en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires. Se recibieron 171 postulaciones de editoriales pequeñas y medianas de todo el país.

Los jurados fueron la editora de Edhasa Cecilia Sarthe y el escritor y periodista Osvaldo Aguirre. Ambos resaltaron que “la calidad y la cantidad de las presentaciones hicieron de la selección final una tarea compleja, orientada a promover la producción editorial de contenidos literarios y artísticos diversos y alternativos que contribuyan con aportes innovadores a la cultura nacional”.

“Es una gran alegría haber sumado desde el Fondo Nacional de las Artes un premio a la edición; una apuesta por la bibliodiversidad y la calidad literaria”, destacó Patricio Zunini, director de Letras del FNA.

Los sellos seleccionados se comprometieron a publicar las obras en un plazo de 180 días posteriores a percibir el premio y a entregar algunos ejemplares de estas para la Biblioteca Arquitecto Mario Podestá del FNA (ubicada en Alsina 673 y actualmente cerrada al público por reformas).

La editorial Evaristo publicará la poesía reunida del escritor Fernando Noy, que incluirá la obra inédita “El cansancio de las cosas”, con fotos y dibujos del autor.

Editores Argentinos dará a conocer Melpómene. Diario 1936-1968, de Enrique Wernicke. Inédito hasta el momento, el diario del autor de El agua constituye un valioso material para comprender su obra y el contexto cultural de los años 40, 50 y 60 en la Argentina.

Goma Editora lanzará un libro con trabajos de dos rosarinas: la fotógrafa Andrea Ostera y la escritora Beatriz Vignoli (flamante ganadora del Premio Nacional de Literatura en la categoría de poemario por Tálamo).

Desde Santa Fe, Palabrava publicará el volumen Cuentistas contemporáneos. Corrientes, Misiones, Formosa, compilado por Carlos Piegari y Orlando Van Bredam.

Compañía Naviera Ilimitada dará a conocer Tuve días peores, de Guido Herzovich, una investigación sobre el archivo personal del escritor Leopoldo Brizuela, fallecido en 2019.

La Papa reeditará las novelas de Eduardo Perrone (1940-2009) Preso común, Visita, francesa y completo y Días de reír, días de llorar, publicadas con el título Trilogía, con textos de investigación y divulgación por referentes de la crítica literaria tucumana.

Borde perdido reeditará Ciruelas, poesía reunida de Mariela Laudecina, fallecida en 2021. El libro propuesto preserva así la obra de una poeta fundamental de las letras cordobesas.

Desde Tierra del Fuego, Viento de Hojas presentará El origen del viento, libro que propone una lectura coral sobre la isla de Tierra del Fuego, su paisaje y su memoria, a través del diálogo entre narrativa e ilustración.

Laleliloluz, con sede en Campana, sumará a su catálogo Uy, no, cuento para niños inspirado en los animales de Neuquén y la vida en la chacra a través de las estaciones del año. Se integrará con audiolibro y Lengua de Señas Argentina (LSA) para garantizar accesibilidad e inclusión.

La editorial Empatía, que da a conocer obras de autores africanos contemporáneos, publicará una novela de la autora sudanesa Reem Gaafar, A Mouth Full of Salt. “Estamos enormemente agradecidos y felices de contar con este importante apoyo. Es un reconocimiento al esfuerzo que venimos dedicando a nuestro proyecto a lo largo de estos años”, dijo la directora del sello, Marcela Carbajo, en coincidencia con sus colegas.