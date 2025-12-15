Laura Restrepo y otros escritores cancelan su asistencia al Hay Festival por la participación de María Corina Machado

Hay polémica en el Hay Festival. Mediante una carta púbica, la escritora colombiana Laura Restrepo canceló su presencia en el evento de Cartagena de Indias, que se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, por la invitación a la Premio Nobel de la Paz 2025, la activista venezolana María Corina Machado. La autora de Delirio le envió una nota a la directora del fetival, Cristina Fuentes La Roche, en la que le anuncia que no será de la partida por la asistencia de Machado, a quien definió como “activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”.

“Mi querida Cristina, debo cancelar mi asistencia al Hay Festival de Cartagena 2026, al cual gentilmente me has invitado como ponente -comienza la misiva-. El motivo es la asistencia al mismo de la señora María Corina Machado, activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina. A lo largo de los años, ha sido un placer para mí participar múltiples veces en el Hay, no solo en Cartagena, sino también en otras ciudades del mundo. Siento gran aprecio por tu equipo de organización, mantengo contigo una grata amistad personal, y comprendo tu filosofía de abrir las puertas de este importante foro cultural a la discusión de los diversos temas desde ángulos opuestos y opiniones contrapuestas”.

“Pero invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos. Recibe el afecto de siempre, Laura Restrepo”.

El escritor colombiano Giuseppe Caputo y la autora y transactivista dominicana Mikaelah Drullard adoptaron la misma actitud, al anunciar que no asistirán al encuentro.

“Desde que supe que María Corina Machado estaba invitada al Hay Festival de Cartagena me he preguntado si debería cancelar mi participación, como sé que han hecho otras colegas, o si debería ir al festival y plantear mi posición política”, indicó Caputo en su cuenta de Instagram. “Tenía mucha ilusión de ir al festival para hablar de ese gran nudo colonial que es el Caribe. Entre la duda que surge entre asistir y hablar de todo esto, o cancelar directamente la participación, pienso que, ante la grave coyuntura de ascendente violencia imperial es mejor cancelar la participación en un festival que sucede al frente de las bombardeadas aguas del Mar Caribe y que ha decidido invitar a quien dedicó un premio de paz al fascista responsable de estos crímenes”.

Responden los organizadores

Consultados por LA NACION, los organizadores del encuentro compartieron un comunicado de prensa donde se afirma que se respetan las decisiones de Restrepo, Drullard y Caputo.

“El Hay Festival es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece un espacio de reflexión y conversación plural, incluyendo en sus programas voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas”, se lee al inicio.

El Hay Festival invita a la representante del fascismo latinoamericano a defender las ideas de la guerra en el mismo lugar donde Trump asesina, roba y expropia. No es un problema ideológico sino humano. Bien por Laura Restrepo y Giuseppe Caputo en denunciar esta infamia. pic.twitter.com/ah8GkZ5s86 — luciana cadahia (@lucianacadahia) December 14, 2025

“Año a año reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo sigue siendo una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión. Construimos nuestro programa desde el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la soberanía democrática; en ese marco, es importante precisar que el Hay Festival no se alinea ni suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades ni con sus posicionamientos políticos. De hecho, constantemente invitamos a la participación crítica de participantes y público en el festival”.

Y concluye: “Respetamos la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición, porque entendemos la cultura y el pensamiento como territorios donde el disenso, la reflexión crítica y la escucha respetuosa son fundamentales para la ciudadanía”.

Los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo decidieron no participar en el Hay Festival de Cartagena al saber que María Corina Machado estaba invitada. Aducen razones de índole moral, humanitaria y política. Nada más falso.



Restrepo sí aceptó ir a La Habana… — Rodrigo Blanco Calderón (@atajoslargos) December 15, 2025

En redes sociales, algunos intelectuales apoyaron las posturas de los “disidentes” del Hay Festival y otros las criticaron. El escritor venezolano residente en España, Rodrigo Blanco Calderón, crítico del régimen de Nicolás Maduro, fue uno de ellos. “Aducen razones de índole moral, humanitaria y política. Nada más falso”, posteó en su cuenta de X.

Consultado por este diario, el autor de Venecos sostuvo: “Cuando uno ve estas actitudes lo primero que debe hacer es ver a qué responden, si a un genuino interés o a cosas dogmáticas y partidistas. En el caso de Laura Restrepo y de Giuseppe Caputo son obvias sus afinidades con las dictaduras de Cuba y Venezuela, pues han aceptado gustosamente participar en las ferias de libro oficiales de esas dictaduras. La de Cuba, en el caso de Restrepo, y la de Venezuela, en el caso de Caputo. Entonces, uno ve que no les preocupa la injerencia de otras potencias en la región, sino solo aquellas que no calzan con su ideología. Pues Cuba y Venezuela son países que están militar y políticamente ocupados por Rusia, por ejemplo”.

Entre muchos otros invitados, participarán del Hay Festival en Cartagena de Indias el español Javier Cercas (que conversará con Leila Guerriero), la francesa Yasmina Reza, los cubanos Leonardo Padura y Silvio Rodríguez, la boliviana María Galindo, el mozambiqueño Mia Couto, Pedro Mairal, el mexicano Gonzalo Celorio (Premio Cervantes 2025) y los estadounidenses Amor Towles y Karen Hao.