Silbidos, reclamos y tensión en la apertura de la Feria del Libro 2026

Con una hora de retraso, a la espera del arribo a la carpa instalada en la pista central de La Rural de Fito Páez, que homenajeó la quincuagésima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un minirrecital con siete canciones, propias y del repertorio popular argentino, el acto de apertura del evento cultural más importante del país repitió sus hits: durante los discursos hubo abucheos y silbidos, principalmente, al Secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli, y luego al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural: vinimos a ordenar y a hacer que la cultura funcione”, remarcó Cifelli. Entre los invitados, se sentaron tres filas de personas que acompañaron al funcionario y aplaudieron hasta el final cada una de sus intervenciones. “Argentina, Argentina”, alentaron.

Fito Páez fue a "ofrecer su corazón": dio un minirrecital de siete canciones para abrir la ceremonia inaugural Hernan Zenteno

Al final de la tanda de los discursos a cargo Christian Rainone, el embajador del Perú Carlos Chocano Burga, Cifelli y Macri, y antes del inicio de la conversación a tres voces –con las escritoras Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero, en diálogo con la periodista y escritora María O’Donnell-, Cabezón Cámara leyó un texto en contra de la reforma de la ley de glaciares (recientemente aprobada por los legisladores) y convocó a la audiencia a una marcha el próximo sábado, a las 18.30, en la esquina de Callao y Corrientes. Un grupo de autoras, editoras y ambientalistas alzaron carteles con un dibujo de Maitena de un glaciar derritiéndose con la palabra “No”. A diferencia de los funcionarios, las tres escritoras fueron ovacionadas por el público, aunque para entonces la audiencia ya había quedado reducida a la mitad.

Leonardo Cifelli pronunció un discurso político que generó reacciones entre los asistentes al acto Hernán Zenteno

Al comienzo, mientras en la pantalla se proyectaban imágenes históricas de los cincuenta años de la Feria, Rainone lamentó que, otra vez, un presidente de la FEL tuviera que reclamar al Gobierno la exención del IVA a las librerías. “Es fundamental dar una solución efectiva al problema del recupero del IVA. Las librerías son el eslabón donde el libro y el lector se encuentran fuera de la Feria el resto del año; si ese eslabón se rompe, el ecosistema se rompe”. Según Rainone, los libros “no son un lujo que se abandona en la crisis: son, precisamente, lo que la gente necesita cuando todo lo demás colapsa”. Al referise a la caída de ventas de libros en los últimos años, aludió a la “caía brutal en las compras estatales”, que pasaron de representar el 29% del total en 2024 a solo el 5% en 2025. Solicitó que el presupuesto del Programa Sur de traducciones recuperara su valor histórico.

Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero dialogaron con María O’Donell Hernan Zenteno

Pero cuando mencionó el acuerdo firmado con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para la distribución de chequelibros por un total de seiscientos millones, el presidente de la FEL recibió abucheos. “Esto no es para abuchear, sino para aplaudir”; algunos siguieron el consejo.

El embajador peruano Chocano Burga, en el que fue el discurso más inspirado de la noche, agradeció a los anfitriones de “una de las ferias más importantes de la región” y, tras presentar los ejes de la programación del primer país invitado de honor, afirmó: “Hoy más que nunca, en una fecha en la que celebramos el Día del Libro, podemos decir que los libros son puentes. Puentes entre culturas, entre generaciones, entre formas distintas de entender el mundo. Y al mismo tiempo constituyen una oportunidad para inspirar a nuevos lectores, a jóvenes escritores y a futuras generaciones que encontrarán en la literatura y en el libro un espacio para imaginar, cuestionar y, sobre todo, transformar esta compleja realidad”. A continuación, citó al Nobel Mario Vargas Llosa, cuando decía “que escribir es crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza lo instante y torna la muerte un espectáculo pasajero”.

Entre los abucheos y silbidos a Cifelli, se pudo escuchar algunos anuncios del secretario de Cultura, como la inversión de $ 2300 millones en el programa Libro % de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, “lo que significa un aumento del 50% con respecto del año pasado”, dijo. “En 2026, volveremos a convocar los premios nacionales con dos ediciones en un mismo año y un total de premios de hasta noventa millones de pesos para saldar una deuda que se arrastra desde hace ya demasiado tiempo”, prometió. En distintos momentos, el secretario de Cultura agradeció “a Javier Milei y a Karina Milei” y retrucó a quienes le gritaban por eso. “Por si no entendieron, se los repito de nuevo: gracias a Javier Milei y Karina Milei”. Una vez concluido su discurso, entre silbidos y aplausos de su grupo de invitados, se retiró de la carpa para regresar poco antes del corte de cinta.

Directivos de la FEL, funcionarios y las escritoras participantes del diálogo inaugural hicieron el tradicional corte de cinta Hernan Zenteno

“Otra vez me dejaron el ambiente caldeado”, bromeó el jefe de gobierno porteño, que también recibió abucheos que disminuyeron en intensidad cuando pidió un aplauso para dos “asiduos concurrentes de la Feria”, recientemente fallecidos: el actor Luis Brandoni y el cineasta Luis Puenzo. “La cultura es una inversión que siempre vamos a sostener”, dijo, y agregó: “Cuando se ordenan las prioridades, la cultura no se relega: se fortalece y se potencia”. Anunció que la ciudad de Buenos Aires fue convocado por primera vez para participar en la Feria Internacional del Libro de Nueva York y en la de Guadalajara.

El momento más esperado del evento, el diálogo inaugural de las escritoras, fue saludado con un aplauso tan sostenido como efusivo por parte de la audiencia. “Gaby tiene una camisa que dice algo que nos quiere decir”, destacó la presentadora. “El agua vale más que todo; paso a explicarles por qué: sin agua no hay cóndores, no hay vino, no hay helados, no hay flores que florezcan ni patitos [...] sin agua no hay vida ni libros; la ley de glaciares no se toca”. Guerriero y Almada sostenían carteles con el dibujo de Maitena, presente en el acto.

“Que los niños y las niñas sepan que tienen derecho a leer”, dijo Selva Almada en una defensa de la lectura y de la educación pública, y agregó: “Hay intentos de censura que pueden estar en la casa, en las direcciones de las escuelas o en los gobiernos”. Al final, las tres subieron al escenario con los funcionarios para el corte de cinta.

Entre los invitados que accedieron al acto desde distintos ángulos de la carpa, estaban Juan Sasturain, Luisa Valenzuela, Ana María Shua, Federico Jeanmaire, María Inés Krimer, Liliana Cinetto, Raquel Robles Cristina Mucci, Osvaldo Quiroga, representantes de editoriales grandes, medianas y pequeñas; funcionarios como Hernán Lombardi y Gabriel Sánchez Zinny, de la Ciudad; el presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto, y periodistas de medios locales e internacionales.